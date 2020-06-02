Протесты в США вышли из-под контроля. Бойцы UFC принялись наводить порядок на улицах

Америку продолжают сотрясать гражданские протесты. Спусковым крючком стала трагедия с темнокожим мужчиной Джорджем Флойдом, погибшим 25 мая в результате жестоких действий полиции. 46-летний Флойд был задержан в Миннеаполисе по подозрению в использовании поддельного чека. Полицейский Дерек Шовин коленом прижал шею Флойда к асфальту и не отпускал на протяжении семи минут. В результате подозреваемый скончался. Шовин арестован, ему предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве.

Общество отреагировало мирными протестами, вскоре перешедшими в масштабные беспорядки и погромы. Помимо Миннеаполиса хаос начался в большинстве крупных городов США. Мародёры избивают несогласных и грабят магазины, полиция отвечает арестами и периодически применяет оружие. Задержаны уже несколько тысяч человек, но конфликт только разгорается.



Мир единоборств, где много темнокожих спортсменов, не остался в стороне. Бойцы оказались на стороне убитого, обвиняя полицейских в очередном проявлении расизма. Одним из первых высказался непобеждённый боксёр Флойд Мейвезер, осудивший насилие и пообещавший оплатить похороны. Положение темнокожего и латиноамериканского населения – больная тема для США. Однако протесты, вышедшие из-под контроля, начинают раздражать некоторых спортсменов.

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Даже действующий чемпион UFC Джон Джонс, которого точно нельзя назвать ангелом, взбешён безобразным поведением протестующих. Костлявый недавно смело отнял баллончики с краской у двух парней на улице. После этого он разразился гневной тирадой: «Помнит ли уже кто-то Джорджа Флойда? Почему какие-то сопляки громят наш город? Я понимаю, как все разозлены, но так вопросы не решаются. Мы сделаем ситуацию только хуже. Все взрослые люди должны высказаться, обратиться к членам своих семей и сказать, чтобы сегодня они вернулись домой».

К Джонсу подключился другой легендарный боец смешанных единоборств, член Зала славы UFC Чак Лидделл. Спортсмен по кличке Айсмен отправился на улицы, чтобы успокаивать протестующих: «Приятно видеть, что некоторые люди защищают наш город. Но это ужасно, насилие порождает насилие. Насилие никому не помогает. Мы все знаем, что случившееся плохо. За этим трудно было наблюдать. Но беспорядки не помогут. Разрушение городов, причинение вреда людям не принесут никакой пользы».

К известным спортсменам прислушиваются многие, их мнение действительно может помочь остановить конфликт. Однако не все требуют немедленной остановки беспорядков. Знаменитый Конор Макгрегор отнёсся к происходящему философски: «Нам нужно слышать тех, кто страдает, и учиться у них. Станьте примером перемен, которые вы хотите увидеть. Я молюсь, надеюсь и верю, что нынешние события могут привести нас к лучшему будущему».



Не остались в стороне и россияне. Прославленный боец Олег Тактаров в разговоре со Sport24 жёстко высказался об американских правоохранителях: «То, что там у полицейских мозгов нет, знаю давно. В американскую полицию идут работать те, у кого различные расстройства и проблемы, кто внутри себя давит ежедневную тягу к садизму. То есть многие шли в полицию, чтобы кого-то грохнуть или просто нажать на курок пистолета».

Подытожил ситуацию украинский боксёр Владимир Кличко, записавший обращение на английском языке: «Все мы одной расы. Мы — люди. Цвет кожи, пол и сексуальная ориентация — это просто те вещи, которые делают нас людьми. Они не имеют отношения к талантам, умениям, креативности, чувствам, интеллектуальным способностям. Мы должны высказываться за невиновных, за людей, чьи голоса не слышат. Я — Джордж Флойд».