«Я заложник собственного тела». Боец весом в 375 кг добыл лишь одну победу в ММА

В наши дни каждый норовит хайпануть как может. В смешанных единоборствах появляется всё больше и больше так называемых фриков, но удивлять фанатов спорта всё сложнее. Однако, история Эммануэля Ярборо действительно уникальна, а главное, что сам герой нашего материала не гонялся за дешёвой славой, а более того, вопреки непростым обстоятельствам занимался спортом и даже добивался успехов.

Юность и начало карьеры

Эммануэль Ярборо появился на свет в городке Рауэй (штат Нью-Джерси, США) в 1964 году. Уже с ранних лет было понятно, что мальчик будет необычный, что и говорить, если к 14 годам его вес составлял 145,5 кг. При таких габаритах ему в любом случае необходимо было заниматься спортом и путём физических нагрузок бороться с лишним весом. Поступив в университет Морган Стэйт (штат Балтимор, США), Ярборо активно занялся американским футболом, но вскоре присоединился к борцовской команде, где и получил прозвище «кроха». На уровне университетов Эммануэль боролся во втором и первом дивизионе NCAA.

Эммануэль Ярборо Фото: middleeasy.com

После окончания обучения парень решил продолжить идти по пути спорта и занялся дзюдо. Здесь он проявил себя во всей красе и даже завоевал серебро на чемпионате США, попутно завоевав коричневый пояс. Такой успех вдохновил его на дальнейшее знакомство с единоборствами и Ярборо стал пробовать себя в сумо.

Здесь ему снова сопутствовал успех. Начав заниматься этим видом лишь в 1992 году, в том же 1992 он стал серебряным призёром чемпионата мира, в 1993 завоевал бронзу, а на следующий год снова получил серебро. При этом порой его вес составлял 375 кг и по этому показателю он вошёл в книгу рекордов Гиннесса, как самый тяжёлый спортсмен в истории. Тем не менее, даже такие рекорды и успехи в сумо не успокоили Ярборо и он попробовал себя в ММА

Карьера в ММА

Пожалуй, главная вишенка на торте во всей этой истории, тот факт, что в 1994 году Ярборо дебютировал в UFC. Ныне сильнейшая лига мира тогда была далеко не такой и набирала в ростер самых разных людей. Очевидно, что колоритный гигант привлёк внимание. Впрочем, стать звездой промоушена он не сумел. В единственном поединке в UFC Ярборо проиграл через две минуты после стартовой сирены, не совладав с куда более мелким Китом Хекни. Вес Эммануэля в той встрече составлял 279 кг.

Второй бой в ММА Ярборо провёл спустя 4 года. В 1998 году он подрался в японской лиге Shotoo и засветился в совсем уж необычной встрече. Его противником стал Тацуо Накано, чей рост составлял 172 см при росте чуть менее 100 кг, 34-летний Ярборо к тому моменту набрал уже более 300 кг. И в этот раз ему удалось задавать оппонента массой. Не обратив никакого внимания на робкие попытки соперника провести удар, Ярборо просто повалил того на канвас и не давал возможности встать.

В итоге, через 77 секунд после начала противостояния рефери зафиксировал первую победу Эммануэля в ММА. Поистине, рекордный бой во всех смыслах. Спустя два месяца Кроха дебютировал в «Прайде», но проиграл Даиджу Такасе. На этом приключения Эммануэле в ММА закончились, но, невзирая на скромный профессиональный рекорд, он вошёл в историю и вряд ли его достижение кто-либо переплюнет, ведь история дикого и необузданного ММА уже в прошлом.

Добавим, что Ярборо также снялся в нескольких фильмах, в том числе и в индийском кино, а также стал героем нескольких рекламных роликов. В 2015 Эммануэль скончался от сердечного приступа. После завершения карьеры он постоянно боролся с лишним весом и из-за проблем сердцем пытался худеть, но, по его собственному признанию, он чувствовал себя заложником собственного тела и справиться с лишними килограммами ему так и не удалось. Ярборо был 51 год.