Ела голубей и всё знает про африканскую нищету. Звёзды UFC, поднявшиеся со дна

Выступление в UFC – главная мечта спортсменов, выступающих в смешанных единоборствах. Ради контракта с главным промоушеном мира бойцы готовы терпеть любые лишения. Представительница Казахстана Мария Агапова рассказала News.ru, как выживала в США: «Были моменты, когда я готова была остаться на улице и жить где придётся. У меня даже был план, как можно там бомжевать. До того момента, когда у меня появились спонсоры и контакт с UFC, у меня был полностью разработан план, как жить на улице. Я была готова убивать голубей и жарить их на костре, но даже в мыслях не было возвращаться домой».



Агапова оказалась в отчаянных условиях по своей воле, покинув родину ради «американской мечты». Но нередко смешанные единоборства становятся единственным спасательным кругом, вытаскивающим из нищеты. Вспоминаем бойцов UFC, которым задолго до побед в октагоне пришлось пережить очень непростые времена.

Франсис Нганну

Первым делом болельщикам должна прийти на ум фантастическая история Франсиса Нганну. Один из самых устрашающих нокаутёров в истории ММА родился в камерунской деревне, уже в 12 лет оказавшись рабочим песчаного карьера. Бедная семья не могла дать образования, заработанных денег Франсису едва хватало на еду: «Вы не можете понять, что это такое, когда полжизни просыпаешься утром и твоя единственная мечта – поесть сегодня».



Нганну горел желанием выбраться из Камеруна и постепенно накопил на билет до Парижа. Жить и работать во Франции было негде, но спасла организация, помогающая нищим. Там Франсис резал овощи в обмен на пропитание и возобновил боксёрские тренировки, начатые ещё в Камеруне. Вскоре один из сотрудников организации привёл огромного африканского парня, которому нередко приходилось спать на улице, к тренеру по ММА. Тот сразу предложил Нганну попробовать себя в смешанных единоборствах. Дальше началась сказка: чудовищный удар привёл Франсиса к вершинам рейтинга UFC.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Знаменитый ирландец не был в такой тяжёлой ситуации, как Нганну, но и его жизнь до ММА сахарной не была. Конор родился в небогатой семье и не получил хорошего образования, чаще всего пропадая на улице. После школы Макгрегор-младший по настоянию отца попробовал себя на поприще сантехника, где его ждал провал. Позже ирландец работал строителем и продавцом, что не приносило ему серьёзного дохода. Когда Конор решил посвятить себя ММА и бросил работу, его спасла будущая жена, практически полностью обеспечившая бойца. Сам рыжий нокаутёр получал лишь пособие по безработице, и молодой паре порой с трудом удавалось наскрести денег на обед. Лишения не прошли зря – сейчас Макгрегор один из богатейших спортсменов планеты, обладатель собственного бренда виски и талантливый бизнесмен. Ну и зачем-то поедает пчёл.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Куда податься королю? Следующий бой Макгрегора — где, когда и с кем Конор способен сделать новый сезон боёв незабываемым для фанатов: у него прямо-таки роскошные варианты продолжения карьеры.

Будущий «Тройной чемпион» родился в нищей многодетной семье мексиканских иммигрантов в США. Сехудо-старший отбывал очередное наказание в тюрьме, всю семью содержала мать. Генри был младшим ребёнком, и полноценный обед ему доставался нечасто. Семья скиталась по самым бедным и криминальным районам, пока новый мамин кавалер не перевёз всех в небольшой ржавый трейлер. Генри был не только младшим ребёнком, но и отличался субтильным телосложением, из-за чего часто терпел побои братьев. Билетом в лучшую жизнь для Сехудо стала секция борьбы, где он достиг потрясающих успехов. Высшей точкой «в любителях» стала победа на Олимпийских играх 2008 года. Потом была не менее успешная карьера в ММА и чемпионские пояса в двух категориях. Недавно 33-летний Сехудо огорошил болельщиков решением завершить карьеру.

Готов жениться на мужчине и драться с женщинами. Сехудо — cамый причудливый чемпион UFC Тройной чемпион в свободное от боёв время не даёт скучать фанатам смешанных единоборств.

Детство легендарного Джейкоба Ортиса, который всем известен, как Тито, до определённого возраста было безоблачным. Однако вскоре отец и мать увлеклись движением хиппи, где главное внимание уделяли наркотикам. Начав с марихуаны, чета Ортис вскоре приобрела зависимость и перешла к более тяжёлым веществам. Пара потеряла работу и стала выносить вещи из дома ради получения очередной дозы наркотиков. Вокруг постоянно слонялись сомнительные личности, под влияние которых попал и маленький Тито. По признанию «Народного чемпиона», он в 10 лет нюхал клей и пробовал психотропные вещества. Ортис уверен, что впереди его ожидали только тюрьма или смерть, другого пути из того мира не было. Спас ситуацию развод родителей. Мать решилась на перемены и увезла Тито в другой город. Там парень увлёкся борьбой и постепенно пришёл к смешанным единоборствам, превратившим его в звезду.

Приведённый список далеко не полный. Для значительной части профессиональных бойцов единоборства стали великолепным шансом выбраться из порочного окружения. Возможно, именно в этом и заключается функция спорта.