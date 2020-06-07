Феноменальный нокаут за секунду до гонга! Коди Гарбрандт больше не герой мемов. Видео

Первое поражение – главное испытание для бойца. Какие выводы сделает спортсмен из случившегося? Сумеет ли преодолеть кризис в карьере? И не пострадает ли в дальнейшем эго некогда непобеждённого атлета?
Все эти вопросы возводятся в куб, когда речь идет об идеальном рекорде и статусе чемпиона, которые были перечёркнуты сразу тремя проигрышами кряду. Да-да, речь о Коди Гарбрандте, который поборол демонов в своей голове и вновь напомнил о себе как об одном из самых талантливых представителей UFC.
No love возвращает былые кондиции: американец справился с эмоциями, не лез с Рафаэлем Ассунсао в размены и, добывая очки лоукиками, готовился зарядить с правой в самый нужный момент.
Время пришло в концовке второй пятиминутки: прижав Коди к клетке, Ассунсао начал выцеливать челюсть экс-чемпиона, а в итоге сам получил по подбородку. Да ещё как получил! В удар с правой Гарбранд вложил всю обиду и злость, которые накопились за время проигрышей от Ти Джея Диллашоу и Педро Муньоза. Несмотря на гонг, рефери остановил поединок, а Ассунсао был настолько потрясён, что не мог даже удержаться на стуле. Невероятный нокаут, который обязательно принесет победителю бонус в $ 50 тыс.!
Что же ждёт участников ко-мэйн ивента в дальнейшем? Проигравший третий раз кряду Ассунсао не будет уволен из организации, но точно вылетит из топ-5 легчайшего дивизиона. А в первую пятёрку, по логике, должен ворваться Коди Гарбрандт: до титульного поединка его отделяют пара поединков, и потому, пока Алджемэйн Стерлинг будет биться за титул с Петром Яном или Жозе Алду, No love имеет смысл закрепить успех. Из возможных оппонентов – №1 рейтинга Марлон Мораес, Доминик Круз (супер-реванш!) и звёздное противостояние с Шоном О`Мэлли, который на UFC 250 блеснул не менее ярко, чем бывший обладатель пояса.
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