Лучшая ударная техника UFC? О`Мэлли эффектно отключил ветерана. Видео

Бой 25-летнего Шона О`Мэлли с 35-летним ветераном Эдди Вайнлэндом открывал основной кард юбилейного UFC 250. О`Мэлли ворвался в главный промоушен мира, выиграв все свои поединки в других организациях. Татуированный боец по прозвищу Сахарный не испугался высокой конкуренции в UFC, где умело расправился с Андре Сухамтатом и Хосе Куинонесом. После первых успехов в промоушене решили приподнять планку для О`Мэлли, выдав ему контракт на бой с прославленным Эдди Вайнлэндом.

Выступающий в UFC с 2011 года Вайнлэнд перед встречей с О`Мэлли не дрался 364 дня, но первая минута боя показала, что спортсмен не «заржавел». Обладатель шикарных усов несколько раз чётко попал в раскрашенную голову оппонента, хотя не сумел его потрясти. О`Мэлли терпеливо ждал шанса и сделал его себе сам уже на второй минуте. Сахарный изобразил апперкот правой рукой и тут же нанёс ею чудовищный удар в челюсть ветерана. Вайнлэнд даже не успел поднять руки, отправившись на канвас в бессознательном состоянии. Добивания не потребовалось, рефери Херб Дин мгновенно оценил ситуацию и закончил бой. За такой красивый нокаут О`Мэлли заслуженно получит $ 50 тыс. в качестве бонуса.

В интервью Джо Рогану после поединка победитель не отличался излишней скромностью: «Верю, что у меня лучшая ударная техника в истории смешанных единоборств. Может, это звучит глупо, ведь я пока провёл мало боёв, но это так. После турнира поговорю с UFC и буду выбирать себе новый бой, пока не думал о следующем поединке».

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О`Мэлли – один из самых перспективных бойцов UFC. Спортсмену всего 25 лет, он умеет ярко себя подать и может похвастаться рекордом 12-0 в смешанных единоборствах. Американец обладает отличными габаритами, длинными руками и поставленным ударом. Да, заявление о «лучшей ударной технике» отдаёт излишней самоуверенностью, но публика любит наглых спортсменов. У О`Мэлли большое будущее, за бойцом стоит последить внимательно. Тем более, что такими темпами он рано или поздно встретится с россиянином Петром Яном.