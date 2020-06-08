Макгрегор не вернётся в UFC. У него отняли мечту побить Хабиба

Должно быть, подавляющему большинству читателей хорошо известна эзоповская басня о том, как мальчик-пастух стерёг овец и регулярно разыгрывал деревенских мужиков, призывая их спасти стадо и его самого от нападения волка. Те постоянно прибегали на зов и понимали, что мальчик просто шутит. Когда же волк нагрянул в действительности и пастух стал кричать на полном серьёзе, ему уже никто не поверил и не прибежал на помощь.

Вчера, 7 июня, в роли пастуха выступил бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор. Он в третий раз за годы профессиональной карьеры объявил об уходе из спорта. С учётом того, что два предыдущих случая были не более чем пиар-акциями, многие склонны не верить эпатажному бойцу и в этот раз. Позволю себе оспорить точку зрения большинства и объяснить, почему на этот раз все действительно должны быть готовы к расставанию UFC с Конором.

Гэтжи не светит бой с Хабибом. Объясняем, почему всем выгоден реванш с Конором Макгрегором Дэна Уайт заслужил право сделать несколько денежных боёв.

Имидж Макгрегора

Как уже говорилось, Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в третий раз. Просматривая социальные сети множества американских новостных порталов, можно заметить, что над ирландцем уже попросту насмехаются и прогнозируют, сколько пройдёт времени, прежде чем он заявит о возвращении в спорт.



Безусловно, Конора нельзя назвать человеком, который дорожит репутацией и оглядывается на мнения других людей. Но всё же стоит понимать, что очередное возвращение через неделю или две окончательно превратит в пыль те крохи доверия, которые остались к словам спортсмена у болельщиков и экспертов. Вряд ли ирландец горит желанием превращать себя в посмешище, а потому не стоит ждать, что он в очередной раз будет ставить под удар свою изрядно помятую репутацию.

Финансовый вопрос

Ряд экспертов выражают мнение, что Конор вернётся в UFC сразу же, как боссы лиги помашут перед ним чеком с той суммой, которую он желает видеть. Но это немного поверхностный взгляд на вещи.

«Я с лёгкостью стану первым». Макгрегор решил ударить по самолюбию Хабиба Нурмагомедов тянуть с ответом не стал. Новый виток онлайн-конфликта двух звёздных бойцов.

Во-первых, состояние Макгрегора уже исчисляется десятками миллионов и достаточно уже того, что к середине 2020 года Forbes признал его самым высокооплачиваемым бойцом смешанных единоборств в мире и это при том, что он даже не владеет поясом чемпиона. Так что деньги для Конора не решающий фактор.

Эту мысль подтвердил и президент UFC Дэна Уайт. На пресс-конференции после турнира UFC 250, комментируя новость об уходе Макгрегора из спорта, он заявил, что боец точно не вернётся, руководствуясь финансовыми соображениями. Дэна подтвердил, что бизнес ирландца по производству виски процветает и приносит ему баснословные доходы. Прибавьте к этому рекламные контракты и заработанные миллионы на боях и тогда, наверное, можно будет согласиться, что спортсмен не будет ложиться костьми и рисковать здоровьем, чтобы ещё раз непременно выйти в октагон и провести поединок с топ-соперником.

Нехватка мотивации

Комментируя своё решение уйти из UFC, Конор сказал, что просил у лиги поединок за временный титул чемпиона в лёгком весе с Джастином Гэтжи, а получив отказ, потерял какой-либо интерес к боям и не видит для себя соперников на ближайшую схватку. Тем самым он дал понять, что не готов пробивать себе дорогу к титульному бою привычным для всех способом и драться с теми, кого дают боссы лиги.

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Но осуждать за это Макгрегора сложно. Будем откровенны, представить поединок ирландца с условным Хукером непросто. Порье? Вероятно, ирландцу неинтересно биться с тем, кого он уже побеждал, тем более, для начала придётся ждать результата поединка Дастина всё с тем же Хукером, а затем наверняка потратить ещё уйму времени на организацию их второй дуэли. По сути, среди потенциальных противников Конору интересны Хабиб, Гэтжи и Фергюсон. Но первые двое должны подраться осенью, а будущее Тони по-прежнему достаточно туманно, да и вряд ли после избиения от Гэтжи ему стоит сразу выходить на дуэль с Макгрегором.



Принимая во внимание всё сказанное, можно действительно согласиться с Ноториусом, что на ближайшее время интересных соперников для него нет, а в таких условиях найти мотивацию очень трудно.

Невозможность реванша с Хабибом

Повторный бой с Хабибом Нурмагомедовым – мечта Конора, по крайней мере по его словам. При этом буквально с каждым месяцем шансы на его проведение тают. В команде россиянина давно ходят разговоры о том, что скоро он завершит карьеру и, возможно, проведёт ещё только два боя. Один из них уже практически забронирован. Схватка с Джастином Гэтжи должна состояться в сентябре.

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Что касается второго потенциального соперника, им бы мог стать Макгрегор, но для этого, по словам самого россиянина, тот должен победить кого-либо из серьёзных соперников. С учётом того, что интересных и реальных вариантов для ирландца почти нет, а время Хабиба в спорте также на исходе, существует вероятность того, что UFC просто не успеет организовать повторное противостояние. Потому и в этом плане Макгрегор теряет в мотивации и не видит возможности добиться вожделенного боя.

Другие виды спорта

Ну и, наконец, не будем забывать, что Конор – самый мощный шоумен в UFC, а быть может, и во всём спорте. С каждым днём элементы шоу занимают всё большую долю в спортивных мероприятиях, а потому персонажи, подобные Макгрегору, будут востребованы всегда. Так что нельзя исключать, что экс-чемпион UFC просто будет получать удовольствие от участия в рестлинг-промоушенах и выведет их на совершенно новый уровень популярности или же снова обратит взоры на профессиональный бокс.



Напомним, у него за плечами уже есть поединок с ещё одним известным мани-мейкером, экс-чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером и их реванш, должно быть, вызовет огромный ажиотаж, а заодно принесёт баснословные гонорары. Так что по сути, Конор вряд ли потеряет, если в действительности покинет UFC, уж слишком самодостаточен этот человек, чтобы быть в зависимости от одной, пусть и лучшей лиги в мире.