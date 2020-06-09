Емельяненко получил вызов на бой из тюрьмы. Дацик продолжает чудить

Вячеслав Дацик – один из самых колоритных персонажей российских смешанных единоборств. Сейчас Рыжий Тарзан отбывает новый тюремный срок, что не мешает ему строить планы. Жена спортсмена Виктория Дацик сообщила «Спорт-экспрессу», что муж планирует драться с Александром Емельяненко: «Слава сейчас выйдет, снова восстановит форму, потому что за полгода она потеряна. С Емельяненко у них обязательно будет бой, потому что Слава этого хочет, и Саша тоже согласился».

Фигура Дацика максимально противоречива. Имеющий навыки тайского бокса Вячеслав на старте карьеры был перспективным бойцом и даже нокаутировал Андрея Орловского, позже ставшего чемпионом UFC. Но славного спортивного пути не получилось: Рыжий Тарзан выбрал уголовную стезю, став завсегдатаем мест лишения свободы. Дацик грабил салоны сотовой связи и ювелирные магазины, нападал на людей и проводил рейды по притонам, изображая борца за нравственность. Также он регулярно находился в психиатрических клиниках, прикидывался больным и постоянно попадал в заголовки СМИ. Сейчас Дацик вновь за решёткой: его осудили на год из-за незаконного пересечения границы с Эстонией. Через несколько месяцев Вячеслав должен выйти на свободу.

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Дацику удалось создать из своего образа медиапродукт, пользующийся популярностью. В промежутках между сроками 39-летний боец успел подраться с блогером, падал в нокаут от Жерома Ле Данне, бил Андрея Кирсанова и максимально светился на всех площадках. Публика любит Рыжего Тарзана, хотя от его былой физической формы не осталось и следа. Огромный живот не мешает Дацику наносить чудовищной силы удары и давить соперников массой, по пути строя дикие физиономии.

Теперь Дацик рассчитывает победить Александра Емельяненко, с которым у него давняя заочная вражда. Бойцы периодически обмениваются колкими замечаниями в социальных сетях. Младший брат Фёдора Емельяненко называет Дацика «мёртвым человеком и заблудившимся ребёнком», Вячеслав отвечает жёсткими оскорблениями и посвящает Александру полноценные видео. Емельяненко поединок с Дациком не слишком интересует, но он признаёт, что за хорошие деньги может «отнять здоровье» у Рыжего Тарзана.

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За Александром, как и за его потенциальным соперником, тянется шлейф проблем с законом. Емельяненко-младший отсидел за решёткой два года по целому букету обвинений и периодически попадал в другие скандалы, хотя до 11 тюремных лет Дацика ему далеко. В последнее время брат Последнего Императора превратился в бойца с небольшим налётом фриковости. Вместо поединков с топовыми оппонентами Емельяненко недавно временно перешёл в бокс, нокаутировав в первом раунде пауэрлифтера Михаила Кокляева.

Вырубил по-братски. Емельяненко не стал терзать Кокляева слишком долго «Извините, что так быстро», — сказал Александр, забрал миллион и ушёл. А Михаил собрался готовиться к реваншу по правилам ММА.

Если бой всё-таки состоится, в чём Дацик уверяет уже давно, фаворит очевиден. Емельяненко, несмотря на периодические «загулы», находится в отличной физической форме. Александр не потерял быстроту рук и не опустился до конца в болото фриковых боёв: вскоре он должен подраться с мощным Магомедом Исмаиловым.

Чем может ответить Дацик? Возможно, в тюрьме он сумел немного сбросить вес, хотя в идеальные кондиции Вячеслава откровенно не верится. Никто не отменяет лаки-панча, «плюха» у Рыжего Тарзана откровенно тяжёлая. Однако в целом у Дацика надежд практически нет: Емельяненко обладает серьёзным мастерством и в разы выносливее оппонента. Александр может легко перебить Вячеслава, а если бой продлится больше пяти-семи минут, Дацик просто встанет. Но даже несмотря на неравные шансы, такой поединок всё равно хочется посмотреть.