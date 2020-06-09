UFC Fight Night 172. Очередной женский вечер в Лас-Вегасе и дебют Марии Агаповой. LIVE!

Здравствуйте, друзья! Предлагаем вашему вниманию онлайн-трансляцию, из которой вы сможете узнать всю полезную информацию, имеющую отношение к турниру UFC Fight Night 172. Ивент состоится 14 июня мск и пройдёт в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Главным событием станет бой, в котором Джессика Ай будет драться с Синтией Калвилло.

16:00. Для внимательных читателей сразу объясним, почему турнир, который состоится в ночь на 14 июня по московскому времени, носит наименование UFC Fight Night 172. Дело в том, что изначально турнир с таким периодическим номером должен был состояться 12 апреля. Но пандемия коронавируса внесла изменения. Вернулась лучшая бойцовская организация планеты номерным ивентом UFC 249 10 мая 2020 года. Ну и следующий из серии Fight Night по логике вещей большинство изданий восприняли как 172-й. Во многом сказалось и не совсем корректное донесение информации самой организацией Дэны Уайта. В итоге тот турнир, как выяснилось уже перед стартом боёв во Флориде, носил название UFC on ESPN 8. И вот спустя почти месяц тот самый 172-й к нам вернулся.

Место проведения

Турнир UFC Fight Night 172 пройдёт в продакшен-студии UFC APEX в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Изначально этот зал предназначался для шоу Dana White's Contender Series. По сути, шоу представляет собой серию отборочных турниров, в которых просматриваются перспективные проспекты. В условиях пандемии этот камерный зал как нельзя лучше подошёл для проведения и основных турниров организации. Павильон в буквальном смысле создан для съёмок, плюс Дэна Уайт сэкономил деньги на аренде.

Полный кард турнира

Основной кард турнира UFC Fight Night 172:



Джессика Ай — Синтия Кальвильо

Карл Роберсон — Марвин Веттори

Мераб Двалишвили — Рэй Борг

Андре Фили — Чарльз Журден

Джордан Эспиноса — Марк де ла Роса.



Предварительный кард турнира UFC Fight Night 172:



Чарльз Роса — Кевин Агилар

Джулия Авила — Джина Мазани

Райан Бенуа — Тайсон Нэм

Джордан Гриффин — Дэррик Миннер.