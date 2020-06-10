Президент UFC вызвал на бой журналиста. Похоже, Дану Уайта достали

На Уайта обрушился шквал критики за возобновление боёв, но он заставил всех замолчать.

Последние месяцы для президента UFC Даны Уайта стали настоящим испытанием. Пандемия коронавируса, отмена нескольких турниров, а затем героическое возвращение лучшей лиги мира на фоне карантина — лишь малая часть того, о чём можно упомянуть.

Но хуже всего даже не эти трудности, а удар в спину от собственных бойцов. Ряд из них подняли едва ли не бунт и грозят уходом из UFC. Похоже, всё это довело Уайта до точки кипения, и теперь он готов выпустить пар и сорваться на журналисте. Дана может принять участие в боксёрском поединке.

Дэна Уайт vs Дэн ле Батард. Вызов

История началась ещё 1 июня. В ходе общения с Дэном ле Батардом в радиоэфире ESPN Radio журналист предложил главе UFC провести благотворительный поединок по правилам бокса. И, наверное, сам не ожидал услышать положительный ответ.

«Конечно, мы можем устроить этот бой, и он закончится для тебя очень плохо. Я тебе обещаю», — сказал Уайт.

Ле Батард парировал, что имеет преимущество в весе и попросил Уайта подтвердить своё согласие, на что Дана ответил следующее: «Чёрт возьми, конечно!»

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Казалось, что всё это какая-то шутка. Но уже 6 июня, в канун турнира UFC 250, Уайта начали спрашивать об этом поединке и другие представители СМИ, и тогда Дана дал обновление по ситуации, согласившись выделить в благотворительный фонд боя $ 250. Тем самым он подтвердил желание подраться.

«Вы знаете, у Дэна ле Батарда просто большой рот. Он говорит, но ничего не делает. Я же предлагаю внести в фонд боя $ 250 тыс. Эта встреча закончится для него очень плохо. Дэн, если ты серьёзно, то у нас $ 250 тыс., давай же, парень», — сказал Уайт.

«Идиот, если хочешь драться – дерись»

На пресс-конференции после турнира UFC 250 Уайта снова стали донимать вопросами о противостоянии с журналистом. На этот раз Дэна был не в настроении и отвечал жёстче и без смеха.

«Последнее, что люди хотят видеть, – бой 50-летних идиотов. Мы хорошо усвоили урок, что бои 50-летних никому неинтересны. Но есть исключения. Многие хотят увидеть, как я окажусь в нокдауне, а ещё больше людей хотят видеть в нокдауне ле Батарда. Он говорит, что $ 250 тысяч маленькая сумма? Мы не ведём переговоров, он сказал, что хочет со мной бой, я готов дать $ 250 тыс. Никаких переговоров нет. Идиот, если хочешь драться – дерись, я готов», — эмоционально закончил Уайт.

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После такого жёсткого заявления скандальный ле Батард затих (а скандальным он успел стать и для МЛБ, и для НБА). И снова показалось, что об этой теме можно забыть. Но, похоже, теперь её активно раскручивают бойцы UFC.

Кормье – секундант для Уайта, Масвидаль – для ле Батарда

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье с радостью подхватил идею о поединке для своего босса. Более того, он даже выразил готовность стать его секундантом.

«Я буду секундировать Дане, хочу стать его секундантом в бою с ле Батардом. Всё будет хорошо, мне даже не придётся тренировать Дану. Команда UFC наймёт лучших тренеров и диетологов. У нас будут лучшие тренеры по боксу. Мы подойдём к этому с научной точки зрения. Ле Батарду нужно готовиться получше», — сказал Кормье.

Между тем в СМИ уже появилась информация, что журналисту будет секундировать другой боец UFC Хорхе Масвидаль. Всё это приобретает явные очертания денежного шоу. Что ж, тем лучше для благотворительных организаций, потому как нет сомнений в том, что схватка с участием Дэны Уайта соберёт огромную кассу.

Что касается шансов, то будем откровенны, Уайт станет явным фаворитом. Не будем забывать, что в молодости он занимался боксом и провёл несколько боёв на любительском уровне. Так что ле Батарду и впрямь стоит задуматься о хорошей подготовке.