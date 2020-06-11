У России – чемпион UFC и ещё два на подходе. Почему не получается у Украины

Позиции российской школы смешанных единоборств находятся на пике. Действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, претендент на пояс в легчайшем весе Пётр Ян и один из лидеров «тяжёлого» дивизиона Александр Волков – бойцы, которых знают во всём мире. Помимо них есть целая группа классных спортсменов: Ислам Махачев, Забит Магомедшарипов, Магомед Анкалаев и другие. Один из первых чемпионов в истории UFC Олег Тактаров – уроженец Сарова, а фигура Фёдора Емельяненко и вовсе имеет культовый статус.

У наших украинских друзей успехи в ММА выглядят куда хуже. Из завершивших карьеру спортсменов можно вспомнить могучего и легендарного Игоря Вовчанина, проведшего едва ли не сотню боёв. Из действующих бойцов отличные перспективы имеет Ярослав Амосов, остающийся непобеждённым в Bellator. Проиграл два боя из трёх в UFC Сергей Спивак, недавно сменивший флаг с украинского на молдавский, неплохо выступает в главном промоушене мира Марина Мороз. Других украинских талантов немало, но им предстоит ещё очень долгий путь.

Конечно, главный боец Украины прямо сейчас – Никита Крылов. Уроженец Луганской области к 28 годам построил солидную карьеру в UFC, в последнем поединке победив Джонни Уокера. Но у бойца по прозвищу Шахтёр затяжной конфликт с родиной и почти постоянно он живёт в Москве, стремясь получить российский паспорт. Крылов регулярно позволяет себе политические высказывания, вызывающие на Украине большой негативный резонанс. Продолжит ли Никита выступать под жёлто-синим флагом в будущем, большой вопрос.

Ещё сложнее ситуация у Алексея Олейника, родившегося в Харькове. Удав на Украине запрещён, вместо трансляций его поединков каналы включают фрагменты других турниров. Вся проблема – в пророссийских высказываниях Олейника, в 2015 году получившего паспорт с двуглавым орлом. Подобное игнорирование раздражает Дядю Лёшу: «Я не разрываю своих отношений с Украиной, я не говорю, что я не с Украины, что я там не родился. Кому они сделали хуже — мне, стране или болельщикам — кажется, что тут ответ очевиден. Маразм крепчает у ребят, пусть он крепчает дальше».

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Отчасти, секрет отсутствия больших успехов Украины на высшем уровне ММА – именно в отношении к бойцам. После известных событий в стране следят за политическим мировоззрением спортсменов, легко расставаясь с идущими против «политики партии». Дело это сугубо украинское, и лезть в него нам не стоит. Остаётся надеяться, что отношение к России вскоре перестанет быть лакмусовой бумажкой благонадёжности. Тогда бойцы, имеющие российские корни, не станут избавляться от украинского гражданства.

Другая причина лежит на поверхности. Долгое время популярность ММА в стране была крайне низкой, что, в принципе, наблюдалось и в России. Только среди российских бойцов нашёлся гениальный Фёдор Емельяненко, в разы поднявший интерес к смешанным единоборствам. Молодым же украинским ребятам, начинавшим свой путь в спорте, не с кого было брать пример в ММА. Вот и шли юные Ломаченко-Усики в бокс, где тогда доминировали знаменитые на весь мир братья Кличко.

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Ещё один фактор – популярность борьбы и самбо в России. Не секрет, что среднестатистический базовый борец чувствует себя в ММА комфортнее, нежели боксёр или каратист. В России, особенно в её кавказских республиках, борьба зачастую возведена в смысл жизни. Именно оттуда направлена в UFC конвейерная лента классных спортсменов, возглавляемая Хабибом Нурмагомедовым. Навыки борьбы кавказцев стали нарицательными, хотя такой стиль не всегда импонирует болельщикам. На Украине же нет такой массовости в занятиях борьбой, бывшая УССР в основном штампует крепких боксёров.

Впрочем, сейчас смешанные единоборства в Украине идут на взлёт. В стране несколько перспективных промоушенов, где дерутся талантливые местные ребята. Экспансия ММА нарастает: множество мальчиков и девочек мечтает примерить на себя пояс чемпиона UFC. Нам стоит ждать регулярного появления украинских бойцов в главном промоушене мира и в других организациях. Российские болельщики в этом заинтересованы, большинство из них искренне поддерживает украинских бойцов. Спортсмены стран-соседей чаще всего тоже уважают друг друга, стараясь избегать политической грязи.



Про то, как должны выглядеть спортивные отношения между Россией и Украиной, нельзя сказать лучше, чем это сделал украинец Ярослав Амосов: «Боя с Андреем Корешковым хотел бы меньше всего. Не для того я подписывался в американский промоушен, чтобы драться с русскими пацанами. Многие болельщики из России пишут, поздравляют, желают удачи. Да и я знаю многих бойцов из России, тоже за них болею. Мы славянский народ».