Трусом нужно называть Макгрегора, а не Хабиба. Это ирландец отказался драться

Президенту UFC Дане Уайту в последние дни не позавидуешь. Медиа-война с собственными бойцами и очередное завершение карьеры Конора Макгрегора сожгли немало нервов функционеру. Возможно, именно обида на ирландца заставила Уайта рассказать, что Макгрегор отказался от шанса стать временным чемпионом.

«У Конора была возможность принять участие в турнире UFC 249. Он отказался быть резервистом на тот случай, если бой Хабиба с Тони сорвётся, сказав, что он не тот боец, который может быть запасным вариантом. Если бы он принял предложение, то сейчас он бы претендовал на титульный бой. Он не согласился, а Джастин Гэтжи согласился, вот и вся история».

Пора перестать хейтить Хабиба. Нурмагомедова фактически подставил американский промоутер Бой с Фергюсоном нужно было отменять сразу.

Любопытнейший факт, учитывая, как отнеслась общественность к отказу Хабиба Нурмагомедова драться с Тони Фергюсоном. Строго говоря, никакого отказа не было: россиянин ненадолго отправился домой, после чего границы оказались закрыты из-за коронавируса. Сам Уайт признал, что вины Нурмагомедова в срыве поединка нет: «Ты просыпаешься утром, а правила уже другие. Так получилось, что Нурмагомедов оказался в ситуации, из-за которой его отправили назад в Россию. Он этого не хотел, и это не выбор Хабиба, но так случилось. Тут никто не виноват».

Нурмагомедов со своей стороны подчеркнул, что готов драться с кем и где угодно, если будет возможность. Однако объяснения Уайта и Хабиба не устроили тех, кто искренне ненавидит дагестанского спортсмена. Данная категория граждан, где хватает как россиян, так и иностранцев, мгновенно повесила на Хабиба ярлык труса. Негатив, льющийся на Нурмагомедова с разных площадок, был откровенно запредельным. Помимо болельщиков, Хабиба с удовольствием закидывали грязью бойцы, у которых старые счёты с чемпионом UFC. Тот же Фергюсон призвал дагестанца завершить карьеру и объявил себя главным бойцом дивизиона.

Разумеется, одним из первых в ряду критиков сидел Макгрегор: «Если бы бой был назначен, то я всеми неправдами добился бы своего участия в нём. И победил бы. На самом деле, ближе к дате боя Тони и Хабиб ввязались в игру «на слабо». И Хабиб струсил первым, сделав счёт 3-2 в пользу Тони. Хабиб сбежал домой посреди кризисной ситуации».

Макгрегор наносит новый удар по UFC. Его заявление — предательство? Блеф Конора не сработал. Президент UFC выкатил ирландцу и другим бунтарям жёсткий ультиматум.

Выступил рыжебородый боец красиво, тут не поспоришь. Оскорблять и привлекать внимание Конор умеет гениально. Жаль только, что он часто оказывается пустословом. В отличие от Хабиба, ставшего жертвой обстоятельств, ирландец «дал заднюю» самостоятельно. Струсил или нет – не важно. Главное, что Макгрегор отказался от шанса стать временным чемпионом. Особенно забавно Конор выглядит в свете заявления, сделанного несколькими месяцами ранее: «Когда там титульный бой в лёгком весе? Если у Хабиба и Тони что-то пойдёт не по плану, то я буду готов выйти на замену в этом бою. Такие эти парни. Они пытались подраться уже четыре раза, а это пятый. Так что у меня есть шанс».

Макгрегор отказался от роли подменного бойца, зато на неё согласился Джастин Гэтжи. Выходя на бой против Фергюсона откровенным андердогом, Гэтжи сенсационно забил оппонента могучими ударами и получил пояс временного чемпиона. Конор тут же затребовал у UFC право подраться с Гэтжи, получив справедливый отказ – поезд уже ушёл. Вдобавок ирландцу «зарубили» идею бесполезного со спортивной точки зрения поединка с 45-летним Андерсоном Силвой, после чего Макгрегор объявил о завершении карьеры. Теперь его ближайшая задача – сходить на бой украинской модели с 13-м размером груди. Ирландец уже анонсирован в качестве дорогого гостя.

Украинская модель с 13-м размером груди дебютирует в MMA, на шоу позовут Макгрегора. Фото

Не хочется называть великого нокаутёра трусом. Макгрегор построил потрясающую карьеру, став кумиром миллионов мальчишек. Он победил множество классных бойцов, завоевал пояса в разных весовых категориях и заслуженно получил статус легенды. Заработал бесчисленное количество денег, в конце концов. Но сейчас Конор не хочет драться. Во всяком случае, с соперниками, которые дадут жёсткий отпор. Возможно, Печально известному не стоит возвращаться в спорт. Или же пусть Конор подкопит спортивной злости и отомстит всем, кто в него не верит.