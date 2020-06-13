В Неваде перегруз: бойцы двух главных боёв на UFCVEGAS2 провалили взвешивание. LIVE!

Доброго утра, всем поклонникам смешанных единоборств. Предлагаем вам онлайн-трансляцию главных событий очередного турнира UFC, который состоится в ночь на 14 июня по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Наконец, организация Даны Уайта разъяснила, как именуется серия, которая проходит в одной из пустынь США. Официально у трёх турниров получилось вот такое длинное название: UFCVEGAS(номер) ESPN (номер). В главном бое турнира UFCVEGAS2 ESPN 10 встретятся Синтия Кальвильо и Джессика Ай. Все главные подробности — в нашей трансляции.
07:45. Начнём с главного: Джессика Ай провалила взвешивание. Кальвильо показала на весах 57,1 кг, в то время как Ай — 57,3 кг. Таким образом, Джессика не уложилась в лимит весовой категории. На Злюку было жалко смотреть — она в буквальном смысле расплакалась прямо на весах. Пришлось прибегать к помощи ширмы, чтобы Ай могла снять с себя всю одежду, но и этого оказалось недостаточно. На весах по-прежнему были лишние 200 грамм. Претендентский бой превратился в формальность. Да ещё и денег фаворит противостояния не досчитается.
Отметим, что участник соглавного события шоу Карл Роберсон также провалил взвешивание, причём с треском.
На Джессику обрушилась волна весьма жёсткой критики со стороны фанатов. Ей даже пришлось объяснить некоторым из них, как проходила её подготовка к бою: «Уведомление о бое за 2,5 недели до старта период в жизни, который я могу назвать адом. Я так горжусь всеми бойцами, которые принимали эти бои в последнюю минуту, чтобы дать миру что-то позитивное, чтобы наслаждаться. Я хочу поблагодарить всех, кто дал мне немного позитива в это сложное время.
Место проведения
Турнир UFCVEGAS2 ESPN 10 пройдёт в продакшен-студии UFC APEX в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Это уже третий турнир, который организация проводит в Неваде. В Лас-Вегасе бойцовский караван задержится ещё на неделю, а затем дружно отправится на остров Яс в Абу-Даби, где в июле-августе будет проведено невероятное кодичество турниров. На бойцовском острове Дана Уайт даст возможность подраться всем желающим. Президент UFC заявил, что несмотря на пандемию коронавируса, каждый боец ротации получит шанс на 2-3 боя. На «Бойцовском острове» созданы все условия — это место станет мировой столицей ММА Пока же UFC заканчивает два ивента в своём собственном павильоне в официальной столице единоборств — Лас-Вегасе.
Проморолик к UFCVEGAS2 ESPN 10
Полный кард турнира
Основной кард турнира UFCVEGAS2 ESPN 10:
Джессика Ай — Синтия Кальвильо
Карл Роберсон — Марвин Веттори
Мераб Двалишвили — Густаво Лопес
Андре Фили — Чарльз Журден
Джордан Эспиноса — Марк де ла Роса.
Предварительный кард турнира UFCVEGAS2 ESPN 10:
Мария Агапова — Ханна Сайферс
Чарльз Роса — Кевин Агилар
Джулия Авила — Джина Мазани
Райан Бенуа — Тайсон Нэм
Джордан Гриффин — Дэррик Миннер.
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