В Неваде перегруз: бойцы двух главных боёв на UFCVEGAS2 провалили взвешивание. LIVE!

Доброго утра, всем поклонникам смешанных единоборств. Предлагаем вам онлайн-трансляцию главных событий очередного турнира UFC, который состоится в ночь на 14 июня по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Наконец, организация Даны Уайта разъяснила, как именуется серия, которая проходит в одной из пустынь США. Официально у трёх турниров получилось вот такое длинное название: UFCVEGAS(номер) ESPN (номер). В главном бое турнира UFCVEGAS2 ESPN 10 встретятся Синтия Кальвильо и Джессика Ай. Все главные подробности — в нашей трансляции.

07:45. Начнём с главного: Джессика Ай провалила взвешивание. Кальвильо показала на весах 57,1 кг, в то время как Ай — 57,3 кг. Таким образом, Джессика не уложилась в лимит весовой категории. На Злюку было жалко смотреть — она в буквальном смысле расплакалась прямо на весах. Пришлось прибегать к помощи ширмы, чтобы Ай могла снять с себя всю одежду, но и этого оказалось недостаточно. На весах по-прежнему были лишние 200 грамм. Претендентский бой превратился в формальность. Да ещё и денег фаворит противостояния не досчитается.

Отметим, что участник соглавного события шоу Карл Роберсон также провалил взвешивание, причём с треском.

На Джессику обрушилась волна весьма жёсткой критики со стороны фанатов. Ей даже пришлось объяснить некоторым из них, как проходила её подготовка к бою: «Уведомление о бое за 2,5 недели до старта период в жизни, который я могу назвать адом. Я так горжусь всеми бойцами, которые принимали эти бои в последнюю минуту, чтобы дать миру что-то позитивное, чтобы наслаждаться. Я хочу поблагодарить всех, кто дал мне немного позитива в это сложное время.

Место проведения

Турнир UFCVEGAS2 ESPN 10 пройдёт в продакшен-студии UFC APEX в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Это уже третий турнир, который организация проводит в Неваде. В Лас-Вегасе бойцовский караван задержится ещё на неделю, а затем дружно отправится на остров Яс в Абу-Даби, где в июле-августе будет проведено невероятное кодичество турниров. На бойцовском острове Дана Уайт даст возможность подраться всем желающим. Президент UFC заявил, что несмотря на пандемию коронавируса, каждый боец ротации получит шанс на 2-3 боя. На «Бойцовском острове» созданы все условия — это место станет мировой столицей ММА Пока же UFC заканчивает два ивента в своём собственном павильоне в официальной столице единоборств — Лас-Вегасе.

Проморолик к UFCVEGAS2 ESPN 10

Полный кард турнира

Основной кард турнира UFCVEGAS2 ESPN 10:



Джессика Ай — Синтия Кальвильо

Карл Роберсон — Марвин Веттори

Мераб Двалишвили — Густаво Лопес

Андре Фили — Чарльз Журден

Джордан Эспиноса — Марк де ла Роса.



Предварительный кард турнира UFCVEGAS2 ESPN 10:



Мария Агапова — Ханна Сайферс

Чарльз Роса — Кевин Агилар

Джулия Авила — Джина Мазани

Райан Бенуа — Тайсон Нэм

Джордан Гриффин — Дэррик Миннер.