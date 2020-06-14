Это вендетта, Карл! Боец UFC Веттори отомстил за скандальный срыв боя. Видео

Никто в UFC не хотел выйти в октагон больше, чем итальянский боец Марвин Веттори. 26-летнему спортсмену в последнее время слишком не везло. Поединок с Дарреном Стюартом сорвался из-за пандемии коронавируса, после чего Веттори согласился подраться в Джексонвилле с Карлом Роберсоном. Бой на UFC Fight Night 171 тоже не состоялся: Роберсон неудачно провёл весогонку и почувствовал себя плохо. Веттори, разозлённый очередным сорванным поединком, устроил скандал и даже попытался напасть на Роберсона в отеле. Вспыльчивого итальянца мягко оттеснил охранник, но Марвин ещё долго не мог успокоиться и выкрикивал оскорбления.

Бой Веттори – Роберсон перенесли на июнь, теперь оппоненты должны были встретиться в Лас-Вегасе на UFCVEGAS2. Роберсон вновь «отличился», не сумев уложиться в весовую категорию. Однако поединок всё-таки состоялся и получился весьма достойным. Бойцы, известные отличными навыками борьбы, не стали выдумывать что-то новое. После непродолжительной работы в стойке Веттори и Роберсон переместились в партер.

Инициатива переходила из рук в руки, долгое время определить фаворита было нельзя. Победил всё-таки многострадальный итальянец: в концовке первого раунда он оказался в выгодной позиции, обстучал ударами голову Роберсона и взял того на удушающий приём. Карл вскоре постучал, однако мстительный Веттори не сразу расслабил захват. Несмотря на триумф, обида не отпускала Марвина, отказавшегося пожимать руку оппоненту после боя. Итальянец получил за поединок бонус в $ 50 тыс.

Надо было сходить в туалет и не ругаться в Сети. Кальвильо в одну калитку уработала Ай Маша Агапова произвела фурор, а итальянец Виттори сполна отомстил Роберсону. UFCVEGAS2 удался на славу.

Победитель посвятил успех недавно умершему дедушке: «Я готов был умереть сегодня. Мои бои столько раз срывались, но наконец-то получилось выйти в октагон. Посвящаю победу своему дедушке, который теперь смотрит на меня с небес».

Веттори не зря так долго ожидал поединка: победа стала для него третьей подряд и поможет серьёзно подняться в рейтинге. Теперь на счету итальянца восемь боёв в UFC и только одно поражение. У Роберсона ситуация не столь радужная: прервалась полоса из двух выигранных боёв. Американский спортсмен подводит организацию из-за проблем с лишним весом, на что указал президент UFC Дана Уайт. Сорванный бой в Джексонвилле и «перевес» в Лас-Вегасе – отличный повод сменить весовую категорию. Если даже Уайт намекает о переходе, вряд ли у Роберсона есть выбор. Вопрос только в том, будет ли он конкурентоспособен в полутяжёлом дивизионе.