UFC Вегас 3: Александр Волков в шаге от титульного боя. На пути — громила Блейдс. Live!

Здравствуйте, поклонники смешанных единоборств. В воскресенье, 21 июня по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC Вегас 3. Главным событием ивента станет бой между американцем Кёртисом «Бритва» Блэйдсом и россиянином Александром Волковым по прозвищу Драго. В нашей онлайн-трансляции мы соберём для вас всю самую полезную и интересную информацию по чрезвычайно важному для одного из лучших российских бойцов турниру.

14:45. Поделился своими ожиданиями и сам Волков, рассказав, за счёт чего собирается победить опытного американца.



«Кто-то написал в комментариях, что Кёртис Блэйдс намного больше меня весит, но на самом деле он весит столько же или даже меньше меня. По комплекции и телосложению он похож на меня — не тяжёлый и не обладает невероятной физической силой. У него действительно хорошие навыки борьбы и хорошие навыки добивания в партере, что является не самой сильной моей стороной — именно борьба.



Но моя сильная сторона в том, что я умею выживать в таких позициях, терпеть и переживать, вставать и на фоне усталости соперника спокойно с ним работать. Для меня очевиден его план идти бороться и пытаться что-то сделать внизу. Подобного у меня в карьере было достаточно. Многие ребята, с кем дрался, были хорошими борцами. Когда выступал в России, у меня было много боёв с хорошими борцами-вольниками, которые вязали, валили и били в партере. Но зачастую такие поединки я выигрывал, потому что у меня уже есть отработанная тактика", — приводит слова Волкова Sport24.

14:30. Сам Кёртис Блейдс, понимая условия, в которых пройдёт бой, весьма дерзко высказался на тему того, каковы его шансы.



«Думаю, это классический поединок грэпплера против ударника, хотя я могу и в стойке драться. Волкову нравится держать дистанцию, со мной в клинче он оказаться не захочет. Но ему придётся это сделать. Буду прессинговать, пока не загоню к сетке. Сомневаюсь, что понадобятся все пять раундов. Будет досрочная победа, вопрос лишь в том, сколько времени мне потребуется, чтобы сломать его.



Уменьшение размеров октагона — это важная мечта грэпплера. Это определённо благоприятствует парням вроде меня, которые хотят пораньше вступить в схватку. Бойцы, использующие своё движение и работу ног, имеют не так много времени, чтобы привыкнуть к новой площадке», — цитирует Блейдса MMAJunkie.

14:15. Напомним, что важной особенностью клетки, которая установлена в UFC APEX, является её размер. В этом зале размер октагона сокращён с 30 до 25 футов (с 9,144 метра до 7,62 метра). И это может стать серьёзной проблемой для российского бойца. Александр Волков — базовый каратист. А его оппонент — профессиональный грэпплер, задачей которого будет разорвать дистанцию и перевести Драго на настил. И в уменьшенной клетке таким большим парням будет тесновато.

14:00. Александр Волков мог подраться с Бритвой ещё раньше, но в дело вмешались объективные обстоятельства. Из-за пандемии коронавируса в Российской Федерации были введены ограничения на авиасообщение с другими странами. После того, как ограничительные меры пошли на спад, Драго приступил в активной фазе подготовки к предстоящему бою. Ну а когда воздушное сообщение с США было открыто, команда Александра вылетела в Калифорнию. Именно там проходит финальная стадия подготовительного процесса.

Промо-ролик в турниру UFC Vegas 3

Место проведения турнира UFC on ESPN 11

Турнир UFC on ESPN 11 пройдёт в продакшен-студии UFC APEX в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Изначально этот зал предназначался для шоу Dana White's Contender Series. По сути, шоу представляет собой серию отборочных турниров, в которых просматриваются перспективные проспекты. В условиях пандемии этот камерный зал как нельзя лучше подошёл для проведения и основных турниров организации. Павильон в буквальном смысле создан для съёмок, плюс Дэна Уайт сэкономил деньги на аренде.

Кард турнира UFC Вегас 3

Основной кард

Кёртис Блэйдс – Александр Волков

Джош Эммет – Шейн Бургос

Ракэль Пеннингтон –Марион Рено

Белал Мухаммад – Лайман Гуд

Джим Миллер – Рузвельт Робертс



Прелимы

Клэй Гуида – Бобби Грин

Тиша Торрес – Брианна ван Бурен

Марк-Андре Барио – Оскар Пьехота

Кортни Кейси – Джиллиан Робертсон

Мэтт Фревола – Фрэнк Камачо

Роксанн Модаффери – Лорен Мёрфи

Подыскивается замена – Остин Хаббарт