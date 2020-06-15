«У нас будет октагон на пляже». Что представляет собой Бойцовский остров UFC

Остров Яс. Абу-Даби. В последние дни этот географический объект стал точкой притяжения внимания всех фанатов смешанных единоборств. Президент UFC Дана Уайт наконец раскрыл секрет расположения Бойцовского острова. Роскошный кусочек суши на Ближнем Востоке обещает нам серию великолепных турниров уже в июле 2020-го года. И если всё пройдёт на ура (а у Даны в последнее время по-другому не бывает), этот райский кусочек Суши может стать основной Новой эры лучшей бойцовской лиги мира. И вполне сможет побороться за статус столицы смешанных единоборств. Давайте разберёмся, что из себя представляет гордость Уайта и министерства туризма Абу-Даби.

Искусственный остров Яс. Общие сведения

ОАЭ – одна из богатейших стран Ближнего Востока. А её крупнейший эмират – Абу-Даби, по сути лежит в основе государственности. С притоком в страну нефтедолларов инфраструктура ОАЭ стала разрастаться и со временем местные шейхи заразились идеей создания искусственных островов. Одним из них и стал хорошо известный Яс.

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Его строительство началось в 2007 году, а потрачено на него было $ 36 млрд. C того момента здесь появилось множество туристических и развлекательных объектов – тематический парк «Феррари», невероятный по масштабам водный парк, гольф-клубы, фешенебельные гостиницы и многое другое. В 2009 году остров Яс получил статус ведущего мирового туристического проекта и в том же 2009 году здесь состоялся первый в истории страны этап Формулы-1.



В общем-то, за считанные годы искусственный остров стал известен всему миру и, пожалуй, найдётся мало людей, кто бы не хотел сюда попасть хотя бы раз в жизни. Так что немудрено, что президент сильнейшей лиги мира выбрал для проведения турниров столь престижное место.

Октагон на пляже и зона безопасности

Когда президент UFC Дана Уайт говорит о своём новом детище, он в буквальном смысле светится от радости. Хорошо видно, что его нестандартная идея по выходу из непростой ситуации доставляет ему удовольствие.



Босс лиги постоянно повторяет о мерах безопасности и о прекрасных условиях, созданных для спортсменов.



«На Бойцовском острове будут расположены сама арена, гостиницы, отдельные тренировочные базы для каждого бойца, рестораны и зона безопасности в 10 квадратных миль. Туда будут допущены только сами бойцы, тренерский персонал и другие сотрудники, которые будут заниматься обеспечением деятельности всех объектов. И да, у нас будет октагон на пляже», — говорил Уайт, рассказывая об острове.

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При этом Уайт подчёркивает, что это будет уникальный опыт для всей компании, и часто говорит о том, что проект получился безумно дорогим. Впрочем, учитывая, что речь идёт об Абу-Даби, это и неудивительно. В целом, Уайт пока скупится на информацию, не особо вдаваясь в детали.

К примеру, сложно понять, какова будет «пропускная способность» острова в плане количества бойцов. Но, принимая во внимание, что UFC проведёт четыре турнира в течение двух недель, можно предположить, что участники всех турниров приедут не в одно и то же время, а партиями, в соответствии с тем, в каком по очереди турнире они будут принимать участие. Это поможет избежать суеты при проведении тестов на COVID-19. Ведь на сам остров должны попасть только чистые спортсмены и представители их команд.



Пока детали протокола безопасности нам не известны, но, если бойцы будут доставлены на остров одновременно, то организаторам предстоит разместить на острове более 350 человек (сами атлеты плюс их команды). А вы представьте, какая там будет инфраструктура, если у каждого бойца будет отдельный зал для тренировок, доступ ко всем необходимым восстановительным процедурам и т.д. Вы можете осознать, насколько грандиозный проект затеял Дана, и насколько сильно это может поменять саму географию ММА?

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Абу-Даби – новая столица UFC?

Все мы давно привыкли, что негласной столицей UFC является Лас-Вегас (штат Невада, США). Именно там сейчас проводятся турниры промоушена и там же находится специализированный институт организации. Казалось бы, все атрибуты главной базы на лицо. Но всё-таки, история с пандемией коронавируса может сыграть на руку щедрым арабским шейхам. Если «Бойцовский остров» пройдёт гладко, то у Абу-Даби будут все шансы составить достойную конкуренцию Лас-Вегасу, а затем и вовсе перехватить у Невады пальму первенства.



Дело здесь не только в возможных инвестициях со стороны местной знати, влюблённой в UFC и все виды единоборств, но и в нынешней ситуации в лиге. США всё больше теряет позиции в UFC и на данный момент лишь два американца являются чемпионами лиги – Джон Джонс, грозящийся покинуть компанию, и Стипе Миочич, у которого хорватские корни.



При этом в двух категориях пояс вакантный, два чемпиона представляют Океанию (Волкановски и Адесанья), дальше титулы рассеялись по России, Нигерии, Бразилии, Китаю, Перу. Плюс к этому на подходе ещё два чемпиона из России (при хороших раскладах и три). Таким образом, сама география чемпионов может сместить центр UFC в более удобное для всех место. Удобное и с точки зрения географической, и с позиции часового пояса. Ведь на острове Яс плюс один час по отношению к Москве.

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Тем более нужно учитывать, что если первые турниры UFC в этом регионе (2011, 2014) прошли не лучшим образом, то прошлогодний опыт с проведением шоу с участием Нурмагомедова произвело фурор. Принимая во внимание всё сказанное, не сложно будет представить, если через 2-3 года регион Ближнего Востока станет ведущим в UFC, что, к слову, будет отлично отражать всю политику компании по глобализации и расширению рынка.