Роковые 11 секунд. Самое обидное поражение в карьере Александра Волкова. Видео

До очередного боя Александра Волкова осталось всего несколько дней. Главная российская надежда тяжёлого дивизиона UFC подерётся в Лас-Вегасе с опаснейшим американцем Кёртисом Блэйдсом утром 21 июня. В случае победы Волков станет одним из главных претендентов на чемпионский пояс, удерживаемый Стипе Миочичем. Волков – фаворит поединка, но ему нужно быть максимально осторожным. Александр как никто знает, что исход боя могут решить несколько неудачных секунд.

UFC Вегас 3: Александр Волков в шаге от титульного боя. На пути — громила Блейдс. Live! Все новости и главные подробности предстоящего турнира в полном объёме — на «Чемпионате».

6 октября 2018 года россиянин по прозвищу Драго, полученного из-за сходства с героем Дольфа Лундгрена, дрался с Дерриком Льюисом на UFC 229 всё в том же Лас-Вегасе. 29-летний Волков на тот момент отлично освоился в главном промоушене мира, побив Роя Нельсона, Стефана Штруве и легендарного Фабрисиу Вердума.

33-летний Льюис перед встречей с Волковым одолел могучего Франсиса Нганну и тоже рассчитывал побороться за пояс. От результата зависело многое и соперники начали конфликтовать ещё на взвешивании. Чёрный Зверь дерзко смахнул с россиянина ушанку, на что Волков ответил ударом рукой и попытался достать американца ещё и ногой.



В клетке американец поначалу не был так дерзок: Волков отлично подготовился тактически и перебивал оппонента с дальней дистанции, лишь раз за первые пять минут оказавшись в опасном положении. После перерыва Драго начал работать ещё мощнее, методично разбивая Льюиса «по этажам». Деррик ничего не мог поделать с быстрым россиянином, не успевая блокировать его удары.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть ролик можно в YouTube-аккаунте UFC.

В заключительном раунде Волков, возможно, заранее почувствовал себя победителем. Он продолжал доминировать, но периодически пропускал бесхитростные удары Льюиса. Незадолго до окончания боя Чёрный Зверь бросился вперёд. Подсевший Волков не стал «вязать» соперника и вскоре пропустил чудовищную «пушку» справа, рухнув на канвас. Льюис жёстко его добил, после чего судья остановил поединок. Волков не достоял до безоговорочной победы всего 11 секунд. Максимально обидный результат



Волков принял неудачу спокойно: «Какой бы ни был результат, слава Богу за всё. Ещё ни одно поражение не делало меня слабее! Как профессионал, я принимаю любой исход, делаю выводы и двигаюсь вперёд. Подготовка была идеальная, бой прошёл на 90 процентов по задуманному плану в доминирующей форме с моей стороны. Нет смысла писать оправдания, все сами видели, сколько секунд мне оставалось, чтобы забрать победу».

Льюис уничтожил Волкова. До победы Саша недотерпел 15 секунд Титульник откладывается.

Поражение для Волкова действительно было не первым и каждый раз Александр возвращался более сильным бойцом. Он проигрывал Виталию Минакову, Чейку Конко, Тони Джонсону и другим соперникам, но сейчас именно Волков – 7-й в рейтинге лучших тяжеловесов UFC. После поражения от Льюиса россиянин провёл ещё один бой, в осторожном стиле одолев Грега Харди. Чёрный Зверь после поединка с Волковым подрался ещё четыре раза, выиграв дважды. Американец опережает Волкова на три позиции рейтинга и не исключено, что скоро Драго получит возможность взять реванш. Но сейчас самое главное – победить Блэйдса.