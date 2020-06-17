Локоть-невидимка. Кореец Ким вырубил соперника сокрушительным бэкфистом. Видео

На рубеже первого десятилетия 21-го века Ким Дон Хён и Джон Хэтэуэй планомерно шли к титульному поединку в полусреднем весе. Рано или поздно их пути в октагоне должны были пересечься. Случилось это 1 марта 2014 года на турнире UFC The Ultimate Fighter China Finale. Тот факт, что выступали парни в главное бое вечера, говорил о статусе бойцов.
Корейский мастер подошёл на рекорде 18-2, а боец из Великобритании – 17-1. На момент личной встречи оппоненты имели серии из трёх побед. Было официально объявлено, что поединок между ними носит статус претендентского. И бойцы в полной мере оправдали возложенные на них ожидания.
Оба бойца славились своей ударной техникой. Но в первом раунде лучше работать в стойке получалось у Электрошокера, который насколько раз прицельно пробил в голову Хэтэуэя, и здорово потряс оппонента. Наёмный убийца вынужден был клинчевать и стаскивать корейца в партер. Судьи отдали первый раунд Киму, а вот во втором ситуация начала выравниваться.
Джон включил ноги и принялся обстреливать соперника мидл- и лоукиками. Несколько раз выходя из клинча британец пытался зацепить Кима логтем, но оппонент был начеку. Борьба была великолепной, что в полной мере оценили судьи, один из которых отдал победу в раунде Хэтэуэю. Всё должен был решить заключительный пятиминутный отрезок.
Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть ролик можно в инстаграм-аккаунте UFC Brasil.
Но случилось так, что всех пяти минут не понадобилось. Британец, принявший на себя довольно существенный урон, начал проседать физически, вязать соперника, прижимать к сетке и пытаться добрать очки неакцентированными тычками и ударами. Плюс, с упорством достойным лучшего применения выбрасывал правый локоть, открывая тем самым собственную челюсть.
Ким на 6 лет старше своего соперника, опыта этому мастеру было не занимать. И на второй минуте заключительного отрезка боя он подловил соперника на очередной попытке выбросить локоть. Всё произошло молниеносно. Соперники разорвали клинч, и Джон как-то устало и необоснованно попытался достать соперника локтем. Электрошокер нырнул от этого удара влево и в следующий миг со спины выбросил собственный локоть.
От звука, который раздался в момент контакта с лицевой костью британского оппонента, дрожь пошла по телу фанатов, находившихся в тот момент на трибунах. Отлично слышно его было и тем, кто находился у экранов телевизоров. Джон рухнул на настил и погрузился в глубочайший нокаут. У медицинской бригады было много хлопот с ним.
После этого боя Ким так и не получил шанс на титульный бой. Его свели с Вудли, которому необходимо было закрывать поражение от Рори Макднальда. И Тайрону это в полной мере удалось. Электрошокер упал уже спустя минуту после начала боя. После этого Хён провёл ещё 4 боя, в которых одержал 3 победы и потерпел поражение. После этого неудачного боя в возрасте 35 лет корейский мастер и принял решение об окончании карьеры.
А вот для Джона Хэтэуэя этот бой оказался последним в его профессиональной карьере. На тот момент ему было 26 лет. Восстановление было не самым лёгким, но британец сумел вернуться к тренировкам. На июль 2015-го года было назначено его возвращение в октагон. Поражение от Кима стало лишь вторым в его послужном списке и в гонку за чемпионство вполне можно было вернуться.
Но сделать это Джону было не суждено. Он снялся с боя против исландца Гуннара Нельсона по причине болезни. У британского атлета диагностировали болезнь Крона. Это весьма тяжёлое заболевание желудочно-кишечного тракта, которое не позволило способному парню раскрыть все свои таланты.
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