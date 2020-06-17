Не Волковым единым. Обзор всех участников турнира UFC Вегас 3

В ночь с 20 на 21 по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 3. Конечно, внимание отечественных болельщиков будет приковано к главному поединку шоу, где Александр Волков встретится с Кёртисом Блейдсом. Но кард шоу обещает быть жарким и без этого. Здесь выступят две экс-претендентки на титул UFC, многократный рекордсмен лиги и семикратный обладатель бонуса за лучший бой турнира Джим Миллер, а также «Ураган» Шейн Бургос, который за семь боёв в UFC проиграл лишь раз.

Александр Волков – Кёртис Блейдс

Главное событие шоу подарит нам схватку тяжеловесов. Ситуация в хэвивейте сейчас достаточно запутанная. Все ждут исхода третьей дуэли чемпиона UFC Стипе Миочича с Даниэлем Кормье. Если американец хорватского происхождения победит, то он, скорее всего, будет защищать пояс от посягательств Фрэнсиса Нганну. А вот если выиграет Кормье, то пояс почти сразу станет вакантным, поскольку Даниэль обещал уйти из спорта после третьей схватки со Стипе независимо от её исхода.



В таком случае появляется вероятность того, что всё тот же Нганну будет оспаривать вакантный титул уже не в поединке с Миочичем (который не должен будет получить бой за пояс после поражения), а именно с победителем пары Волков – Блейдс. Так что есть небольшая вероятность того, что предстоящая схватка может стать элиминатором.

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Очевидно, что для Саши Блейдс станет самым жёстким испытанием в карьере. Кёртис имеет в своей коллекции победы над Алексеем Олейником, Марком Хантом, Алистаром Оверимом и Джуниором дос Сантосом. Американец умеет и любит работать в партере, что может стать для Волкова настоящей головной болью. Вместе с тем Александр прекрасно понимает, что сейчас перед ним открывается шанс всей его жизни и верит в победу. По его словам, гейм-план состоит в том, чтобы измотать Блейдса на старте, а затем отработать в удобной для себя манере вторую часть боя. Да, Кёртиса считают фаворитом, но не будем забывать, что Волков из тех бойцов, кто может посрамить скептиков. Так что держим за Драго кулаки и ждём интригующей дуэли.

Джош Эмметт – Шейн Бургос

Соглавным событием вечера станет дуэль бойцов полулёгкого веса. Опытный Джош Эмметт проэкзаменует Шейна Бургоса, который рвётся в элиту дивизиона. 35-летний Джош в минувшем году выступил дважды и сначала нокаутировал закалённого в жёстких боях Майкла Джонсона, а затем обескуражил Мирсада Бектича, которому прочили неплохое будущее.



Благодаря этим успехам он взобрался на восьмое место в рейтинге и очевидно, станет прекрасной проверкой для Бургоса. Шейн идёт на успешной серии из трёх побед и уже занимает десятое место в рейтинге. Ещё один триумф может вывести его в топ-6 и гарантировать поединки с ведущими бойцами дивизиона, так что на кону для Шейна стоит многое.



Кроме всего этого следует понимать, что поединок должен получиться по-настоящему ярким. Ведь восемь из семи последних боёв с участиями этих спортсменов заканчивались досрочно.

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Ракель Пеннингтон – Марион Рино

В основном карде состоится и один поединок среди девушек. В легчайшем весе сразятся экс-претендентка на титул Ракель Пеннингтон и 42-летний ветеран Марион Рино. Откровенно говоря, интрига в этом противостоянии лишь одна – выстоит ли Рино на протяжении всей схватки или проиграет досрочно.



За последние два года она выступила дважды и оба раза неудачно. Выбор соперницы для Пеннингтон обусловлен дефицитом доступных во время пандемии соперниц, но никак не раскладами внутри дивизиона.



Что касается самой Ракель, то на данный момент она занимает шестое место в рейтинге и в случае победы может вернуться в гонку за титул, особенно с учётом того, как Аманда Нуньес методично зачищает весовую категорию. Кроме того, схватка с Рино отличный шанс закрыть поражение в предыдущем бою, которое она потерпела от Холли Холм.

Видео доступно на «Чемпионате».

Белал Мухаммад – Лаймен Гуд

Боец полусреднего веса Белал Мухаммад, изрядно похайпивший на движении Black Lives Matter, теперь попробует напомнить о себе не только политическими заявлениями, но и делами в клетке. Предстоящий бой с Гудом станет для него своеобразным трамплином для попадания в топ-15. Полусредний дивизион один из самых конкурентоспособных в лиге и плотность в рейтинге чрезвычайно высока. Именно потому Белал, невзирая на шесть побед в последних семи встречах, ещё не входит в топ-15. Но ещё один успех почти гарантирует ему там место и, соответственно, более высокий уровень оппозиции в дальнейшем.

Что касается Гуда, то вряд ли тот сумеет создать Мухаммаду большие проблемы. Разница в классе соперников велика, да и статистка Гуда в UFC говорит не в его пользу (3 победы в 5 поединках).

Джим Миллер – Рузвельт Робертс

Ну а открывать основной кард будет бой в промежуточном весе. Ветеран лиги Джим Миллер встретится с Рузвельтом Робертсом. Велика вероятность, что участие Миллера обеспечит этому поединку звание «лучшей схватки вечера».



36-летний Джим – обладатель одиннадцати бонусов от UFC и семь из них пришлись на «бой вечера», три – на лучший удушающий приём и один – «выступление вечера». Миллеру принадлежат несколько рекордов лиги – по количеству проведённых боёв в лёгком весе (32), по количеству побед в этом же дивизионе (19), по количеству побед удушающим приёмом в лёгком весе (9). Кроме того, проведя бой с Робертсом, он разделит первое место по общему числу боёв в UFC (35) и делит третье место с легендарными Жоржем Сен-Пьером, Джоном Джонсом и Майклом Биспингом по количеству побед в UFC (20). Всё это заставит с интересом наблюдать за неувядающим ветераном. В последнем своём бою он уступил Скотту Хольцману, но теперь велик шанс на то, что он вернётся на победную стезю, ведь Рузвельт выйдет на поединок на коротком уведомлении.

UFC Вегас 3: Александр Волков в шаге от титульного боя. На пути — громила Блейдс. Live! Все новости и главные подробности предстоящего турнира в полном объёме — на «Чемпионате».

Последний раз Рузвельт бился 30 мая, победив Брука Уивера. Схватка с Миллером обещает стать для него прекрасной проверкой. Пока в UFC у бойца всё неплохо – четыре победы в пяти встречах. Но хватит ли такого багажа против огромного опыта Миллера – вопрос открытый.

Предварительный кард

Если говорить о предварительном карде шоу в Лас-Вегасе, то одной из первых в октагон выйдет экс-претендентка на титул Роксанн Модаффери, которая не так давно победила Антонину Шевченко, а в минувшей схватке справилась с Мэйси Барбер, так что понаблюдать за ней будет занятно. Соперницей 37-летней спортсменки будет экс-чемпионка Invicta FC Лорен Мерфи.



Ещё одна бывшая чемпионка Invicta FC, Бриенна ван Бурен, проведёт свой второй поединок в UFC и попробует завоевать вторую кряду победу. Противостоять ей будет Тешиа Торрес, в пассиве которой четыре осечки подряд, в том числе от Джессики Андраде, Чжан Вейли и Йоанны Енджейчик. Теперь, если она хочет сохранить место в ростере UFC, ей нужно реабилитироваться за все предыдущие неудачи.