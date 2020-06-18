«Перетерпеть и выжить». Разрушительные локти Бритвы станут испытанием для Волкова

После того, как прошёл вау-эффект от возвращения UFC, всё чаще слышен стон эстетов о том, что, дескать, карды слабые, подтягивают ноунеймов и вообще, КВН, точнее UFC, уже не тот. Но с переездом бойцовского каравана в Лас-Вегас уже и подобные стоны сложно воспринимать всерьёз. Когда у тебя сразу три бойца получают бонус за перфоманс вечера, а процент досрочных побед вырос до 54,5, это говорит о многом.

Во многом это связано с тем, что в зале UFC APEX октагон ощутимо меньших габаритов, чем на привычных нам шоу. И это обстоятельство может сыграть на руку не Александру Волкову, а его оппоненту по воскресному поединку. Задача российского бойца держать Кёртиса Блейдса на дистанции, с которой он сможет готовить атаку, сдерживая соперника фронткиками ногой. Несмотря на разницу в росте в 7 сантиметров, размах рук у Бритвы такой же. А вот физической мощи чуть больше.



Когда клетка на 17 процентов меньше традиционной, поневоле теряешь часть преимущества, на которое рассчитывал. Кёртис, конечно, не будет уходить от работы в стойке, удар у него увесистый, но при первой же возможности стянет Александра в партер, а там…

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«У него действительно хорошие навыки борьбы и хорошие навыки добивания в партере, что является не самой сильной моей стороной — именно борьба, — признаёт Волков в интервью Sport24. — Но моя сильная сторона в том, что я умею выживать в таких позициях, терпеть и переживать, вставать и на фоне усталости соперника спокойно с ним работать. Многие ребята, с кем дрался, были хорошими борцами. Когда выступал в России, у меня было много боёв с хорошими борцами-вольниками, которые вязали, валили и били в партере. Но зачастую такие поединки я выигрывал, потому что у меня уже есть отработанная тактика».



По сути, всё верно. За исключением одной небольшой, но очень важной детали. Борцы-вольники по большей части в партере ищут комфортную позицию для болевого приёма или удушения. И в подобной борьбе габариты Драго идут ему в плюс. Но Кёртис работает совсем по другой схеме. Бритва входит с оппонентом в клинч, стаскивает его на настил и не приёма ищет, а возможности атаковать.

Легенда ММА уговаривал Волкова побороться. Но был отправлен в глубокий нокаут. Видео Россиянин отомстил Вердуму за Фёдора и Александра Емельяненко.

В карьере американского бойца, которому приписывают отменные навыки работы в партере, нет ни одной победы сабмишеном. Более того, в статистике, которой делится с нами лига, в графе «Попытка сабмишена» у Бритвы стоит ноль. А потому, как правильно отметил россиянин, придётся выживать под градом ударов. И удары эти Кёртис очень креативно чередует – здесь и кулаки, и колени, и локти. Вот за разрушительные удары локтями американца и прозвали Бритва.



В последние пару дней по сети вновь пошёл гулять фрагмент его боя с Алистаром Оверимом, от которого даже при десятом просмотре дрожь идёт по телу.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть ролик можно в твиттер-аккаунте UFC

«Думаю, это классический поединок грэпплера против ударника, хотя я могу и в стойке драться. Буду прессинговать, пока не загоню к сетке. Сомневаюсь, что понадобятся все пять раундов. Будет досрочная победа, вопрос лишь в том, сколько времени мне потребуется, чтобы сломать его. Уменьшение размеров октагона — это важная мечта грэпплера. Бойцы, использующие своё движение и работу ног, имеют не так много времени, чтобы привыкнуть к новой площадке», — цитирует Блейдса MMAJunkie.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть ролик можно в YouTube-аккаунте UFC Brasil

По сути, гейм-планы обоих участников лежали на поверхности задолго до приезда их в Неваду. И здесь многое будет зависеть от того, кто допустит первую ошибку. В карьере Волкова было два эпизода, когда один точный удар соперника решал всё: в бою против Виталия Минакова (Bellator) и в драматичной развязке поединка против Деррика Льюиса (UFC).

Роковые 11 секунд. Самое обидное поражение в карьере Александра Волкова. Видео Драго был в шаге от важной победы, но пропустил удар в челюсть.

Вне всяких сомнений, это будет самый тяжёлый и самый важный бой в карьере Волкова. В топе ростера тяжеловесов нет больше простых парней, там каждый может побить каждого. И в настоящий момент Драго достался едва ли не самый опасный соперник. Помимо опыта, которого у Александра хватит на десятерых, необходима ещё уверенность в своих силах, которая добывается именно через победы в таких боях.



«Почти сутки мы провели в дороге и наконец добрались до места. Сложнее всего мне даётся разлука с семьей, даже на такой, казалось бы, небольшой срок. Но это придаёт дополнительные силы и мотивацию победить. Мне важно осознавать, где мой дом, за кого я дерусь и ради чего выступаю. Ну а победа — это уже дело техники».