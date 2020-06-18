Кулак, колено – и Миллер тушит свет. Самый зрелищный нокаут легендарного ветерана UFC

На грядущем UFC Вегас 3 всё внимание российских болельщиков будет приковано к Александру Волкову, но и без него на турнире будет немало интересных боёв. Откроет основной кард поединок американцев Рузвельта Робертса и Джима Миллера. Робертс по кличке Хищник – достаточно талантливый 26-летний проспект с рекордом 3-1 в UFC. Значительно больший интерес вызывает фигура его оппонента: 36-летний Джим Миллер – настоящая легенда главного промоушена планеты.

UFC Вегас 3: Александр Волков в шаге от титульного боя. На пути — громила Блейдс. Live! Все новости и главные подробности предстоящего турнира в полном объёме — на «Чемпионате».

Джим вместе со старшим братом Дэном очутился в UFC больше десяти лет назад и с тех пор дерётся практически безостановочно. Бой с Робертсом станет для Миллера-младшего 35-м (!) под крылом организации Даны Уайта и 32-м в лёгком весе. Джим так и не добрался до чемпионского пояса, в ключевые моменты карьеры проиграв таким «зубрам» как Нейт Диаз, Дональд Серроне и Энтони Петтис. Козырь американца, заслужившего прозвище А-10 в честь штурмовика – борьба в партере, где он 17 раз побеждал благодаря болевым и удушающим приёмам. Впрочем, унылым стиль Миллера назвать нельзя – одиннадцать бонусов от UFC тому доказательство. При случае американец готов как следует ударить, что может подтвердить иранский боец Камал Шалорус.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть ролик можно в YouTube-аккаунте UFC

Шалорус оказался в UFC после поглощения его организации World Extreme Cagefighting. Промоушен решил проверить новичка в поединке с Миллером, на тот момент идущим на серии из шести побед. Находящийся в идеальной форме американец не оставил Принцу Персии никаких шансов. Два раунда Шалорус безрезультатно искал ключи к жёсткому оппоненту и в третьем был нокаутирован. Известный болевыми приёмами Миллер решил удивить соперника и потряс того жёстким апперкотом с левой. Иранец с трудом остался на ногах, опустив голову чуть ниже. Миллер только того и ждал: он мгновенно поймал Камала могучим ударом левого колена. Шалорус повалился на канвас и американец спокойно его добил, победив в седьмой раз подряд.

Не Волковым единым. Обзор всех участников турнира UFC Вегас 3 Рекордсмен лиги и две экс-претендентки на титул. Посмотреть есть на кого.

Бой c Шалорусом состоялся в 2011 году, когда Миллер считался одним из главных претендентов на пояс в лёгком весе. С тех пор акции бойца серьёзно упали: сейчас его рекорд в ММА составляет 31-14-1. Зато Миллер всегда готов подраться, устраивая серьёзный экзамен новичкам – такие спортсмены нужны UFC. В последнем бою А-10 уступил Скотту Хольцману судейским решением и теперь хочет отыграться на Робертсе. Миллер регулярно подчёркивает, что ненавидит поражения: «Я готов рвать соперника зубами, если проигрываю. Мне нужна только победа, как бы ни складывался бой».

Шалорус не задержался в главном промоушене мира, но его имя памятно для российских болельщиков. 20 января 2012 года иранец стал первым соперником Хабиба Нурмагомедова в UFC. Шалорус продержался в бою с будущим чемпионом больше 12 минут, но попался на удушающий приём дагестанца. Через пять месяцев Камал точно таким же образом проиграл Рафаэлю Дос Аньосу, после чего решил перебраться в One FC. С 2017 года иранец не выходит в октагон.