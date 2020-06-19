«Досталась от бати гиря? Самое время её достать». Как Волков готовился к бою жизни

Очередной турнир UFC неумолимо приближается. До главного события шоу UFC Вегас 3, в котором встретятся Александр Волков и Кёртис Блейдс, остаётся менее 48 часов. Тренировочный лагерь, перелёт, акклиматизация – все самые сложные подготовительные и организационные вопросы для россиянина позади. Остаётся сделать последний рывок и выйти непосредственно в октагон. Выясняем, в насколько оптимальных кондициях находится Саша в преддверии поединка с самым опасным соперником за годы профессиональной карьеры.

Организация боя Волков — Блейдс

В ноябре минувшего года Александр победно вернулся в октагон после годичного простоя. Тогда он должен был встретиться с экс-чемпионом лиги Джуниором дос Сантосом, но бразилец не смог выступить по состоянию здоровья и бой для россиянина спас Грег Харди, не побоявшийся выступить в роли явного андердога. Победа Волкова хоть и не была яркой, но достаточно уверенной, что снова заставило говорить о том, что Саше нужен соперник топ-уровня. В феврале он предложил поединки Даниэлю Кормье и Кёртису Блейдсу. Наверняка, в глубине души прекрасно понимая, что реальным из двух вариантов является Блейдс и уже 6 марта стало известно, что в UFC работают над организацией боя, а 7 марта об этом противостоянии объявили официально.

«Спарринговать было не с кем». Волков готовился к бою, а не к Блейдсу. Live! Все новости и главные подробности предстоящего турнира в полном объёме — на «Чемпионате».

Коронавирус и эпопея с датой поединка

Изначально планировалась, что встреча Волкова с Блейдсом возглавит турнир UFC в Саскатуне (провинция Саскачеван, Канада). Но очень скоро стало понятно, что пандемия коронавируса спутает все расклады на спортивной карте мира. На первых порах в команде Волкова никак не комментировали проблему, видимо надеясь, что к июню ситуация разрешится. Но в США, впрочем, как и в России, пандемия лишь набирала обороты и уже в мае в UFC сделали формальное объявление об отмене канадского турнира. Видео 216241



Волков подхватил эту информацию и объявил о переносе встречи.



«Мой поединок 20 июня в Канаде перенесён. Пока не знаю, на какой срок и в какое место, но продолжаю готовиться и оставаться в форме. Как будут новости, обязательно вам сообщу», — написал тогда боец в социальной сети «Инстаграм».

Уже скоро Александр объявил, что всё-таки выступит в июне, а в конце мая подоспела информация о том, что встреча Волков – Блейдс возглавит шоу в Лас-Вегасе. Так что суеты и неопределённости в плане организации схватки хватало.



Подготовка к турниру. Гири и палицы и отсутствие спарринг-партнёров



Очевидно, что некоторое подвешенное состояние с датой боя, да ещё и вкупе с ограничениями, связанными с карантином, сказались на тренировочном процессе. О влиянии карантина Александр ещё высказался в марте.



«Карантинные меры, конечно, скажутся на качестве моего этапа подготовки к бою, но мы с командой сделаем всё возможное, чтобы результативность подготовки не изменилась», — написал Волков в «Инстаграме» в первые дни после введения ограничительных мер в Москве.

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Но вскоре волна коронавируса начала распространяться по столице стремительными темпами и Александр окончательно ушёл на самоизоляцию, по сути уйдя в режим тренировок на дому. Тогда боец начал готовиться к поединку с самым опасным в карьере соперником в домашних условиях, демонстрируя это в «Инстаграме».



«Тренируемся, не выходя из дома. Если от бати вам досталась гиря, самое время достать её с пыльных антресолей», — писал Волков, показывая комплекс упражнений. https://www.instagram.com/p/B-XG_a1nlFw/



Кроме того, он работал с палицами и вдохновлял на тренировки в домашнем режиме своих подписчиков мотивационными постами.



«То, что касается тренировок дома. Считаю, что эта работа особенно ценна, и те, кто добивается роста в ограниченном пространстве, работают не только над телом, но и над самодисциплиной. Ваш успех в данном случае не зависит от оборудования зала, тренеров, спарринг-партнёров или ещё от кого-то. Он зависит только от Вас и Вашего личного усилия. Не на кого свалить ответственность, за отсутствия успеха. Если Вы не добились роста, виноваты только Вы. Если же Вы добились роста в таких условиях — это Ваша личная заслуга, и больше никого», — писал Волков.



Именно так прошла львиная часть подготовки Александра к бою с Блейдсом. Лишь 26 мая боец перебрался в зал и вышел из самоизоляции, но уже 10 июня отправился в США. Так что перейти к полноценным спаррингам времени особо и не было. Впрочем, этого не скрывал и сам спортсмен.



«Планов по подготовке к поединку было очень много. Оппонент — борец, который делает ставку на работу в партере. Хотел пригласить тренера Кенни Джонсона и стилистически похожих на Блейдса бойцов в Москву, но из-за пандемии ничего не получилось. Поэтому большой работы над защитами от проходов, которую я планировал, не было. По большому счёту моя подготовка заключалась в том, чтобы я развил хорошую физическую форму. Спарринговать было не с кем. За несколько недель до отъезда начал работать в парах, удалось побороться. Технически моя борьба осталась той же, которой была», — говорил Волков уже по прибытию в США.

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В итоге, из всех спарринг-партнёров за время подготовки у Александра были лишь Сергей Павлович и Сергей Билостенный в России, и малоизвестный Блэйк Труп в США.

Как отразится домашняя подготовка на бое с Блейдсом?

По большому счёту, Волков сам признался, что в бою с Кёртисом будет рассчитывать на физическую подготовку, а потому, нехватка спарринг-партнёров, конечно, момент неприятный, но не критический. Саша говорил, что его гейм-план будет состоять в том, чтобы вымотать Кёртиса и выжить в партере в первых раундах, а затем навязать сопернику свою манеру и перебить его уже в стойке. Принимая во внимание это, работа над отменной физической формой не самый худший вариант, который мог использоваться в условиях карантина.



Тем более Александр не лукавит, когда говорит, что ему не раз доводилось биться с борцами и выживать в сложных для себя ситуациях он умеет, а с учётом этого, именно выносливость и сила станет ключевым фактором в самые тяжёлые минуты боя. Держим кулаки за Сашу и ждём решающего дня.