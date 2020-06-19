Нога Чудо-мальчика не знает жалости. Идеальный дебют Томпсона в UFC. Видео

37-летний Стивен Томпсон, несмотря на солидный по меркам полусреднего дивизиона возраст, остаётся топ-бойцом UFC. Американский спортсмен по прозвищу Чудо-мальчик (Wonder Boy) не теряет надежды завоевать чемпионский пояс, до которого ему когда-то не хватило одного шага. Все данные для этого у него есть: бывший кикбоксёр обладает отличной ударной техникой и грамотно избегает партера. Особенно устрашающую силу имеют ноги Томпсона – именно с нокаута ногой спортсмен начал карьеру в UFC.
Чудо-мальчик приходил в главный промоушен мира уже сложившимся 28-летним бойцом, с рекордом 5-0 в ММА и 57-0 в кикбоксинге. Дебют в UFC сына профессионального бойца Рэя Томпсона состоялся 4 февраля 2012 года. В соперниках у Томпсона-младшего оказался другой новичок – 30-летний Даниэль Стиджен, неплохо себя показавший в других организациях. Стиджен перед боем в Лас-Вегасе пообещал «сломать» соперника, но всё сложилось не так, как он планировал.
Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть ролик можно в YouTube-аккаунте UFC Brasil.
Томпсон сразу поймал нужную дистанцию и стал точными ударами разбивать Стиджена. Тот периодически пытался смело атаковать в ответ, что в итоге вылилось в катастрофу. На последней минуте первого раунда Стиджен в очередной раз попытался достать оппонента рукой, но нарвался на контратаку — жесточайший хай-кик правой ногой в голову. Бородатый боец обмяк и повалился на канвас, добивание превратилось в пустую формальность. Потрясающий перформанс, получивший награду как лучший нокаут вечера, стал началом большой карьеры Томпсона в UFС. Сам герой после успеха был скромен: «Это была простая победа. Я могу добиться намного большего, дайте мне сильных соперников».
Руководство UFC услышало яркого новичка и в следующем бою поставило против него Мэтта Брауна, который и нанёс Томпсону первое поражение в карьере. Чудо-мальчик не пал духом и выдал серию из семи побед, в 2016 году добравшись до чемпионского боя. Драматичный поединок с Тайсоном Вудли закончился ничьёй, пояс остался у соперника Томпсона. Вскоре случился реванш, в котором Стивен проиграл судейским решением. После этого Чудо-мальчик провёл ещё четыре боя: победил Хорхе Масвидаля и Висенте Луке, уступил Даррену Тиллу и Энтони Петтису.
У нокаутированного Стиджена карьера в UFC не задалась. После поражения от Томпсона боец по прозвищу Наковальня уступил Марсело Гимараешу судейским решением и покинул организацию. Далее у Стиджена была средней успешности карьера в других промоушенах. Заключительный бой американский спортсмен провёл 28 апреля 2018 года под эгидой Bellator, попавшись на треугольник Марка Стоддарда.
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