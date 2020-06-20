Александр Волков проведёт бой жизни против Кёртиса Блейдса на UFC Vegas 3. LIVE!

Здравствуйте, поклонники смешанных единоборств. Менее суток до турнира, который состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США)… Главным событием ивента станет бой между американцем Кёртисом «Бритва» Блэйдсом и россиянином Александром Волковым по прозвищу Драго. В нашей онлайн-трансляции мы подробно расскажем о самом бое и о том, что будет ему предшествовать.

10:45. Конечно, внимание отечественных болельщиков будет приковано к главному поединку шоу, но кард шоу обещает быть жарким и без этого. Здесь выступят две экс-претендентки на титул UFC, многократный рекордсмен лиги и семикратный обладатель бонуса за лучший бой турнира Джим Миллер, а также «Ураган» Шейн Бургос, который за семь боёв в UFC проиграл лишь раз.

Не Волковым единым. Обзор всех участников турнира UFC Вегас 3 Рекордсмен лиги и две экс-претендентки на титул. Посмотреть есть на кого.

10:30. Легендарный боец ММА, первый русский чемпион UFC, Олег Тактаров поделился своим мнением относительно перспектив Александра Волкова в бою против Кёртиса Блейдса. Заслуженный ветеран серьёзно подошёл к вопросу.



«Подробно-подробно посмотрел Блейдса, все его последние бои. Блейдс, он как животное, которое очень хорошо чувствует силу, уверенность, дух. И вот когда это животное чувствует, что у тебя нет духа, оно тебя пришибёт.



Но когда это животное будет чувствовать силу духа, желание, стойкость, это животное будет с этой же секунды искать повод проиграть. Оно будет искать повод, как проиграть и как потом оправдать свой проигрыш. Животное не будет надеяться, что во втором, третьем, четвёртом раунде что-то произойдёт и у него появятся силы, и оно тактику поменяет. Нет, это вам не Рой Джонс, который мог менять тактику 10 раз во время боя, — это гораздо ниже уровень.



Вольной борьбы там нет никакой. Не знаю насчёт партера — партер вещь странная, но я не думаю, что у человека хватило бы времени и усидчивости заниматься партером. Партер — это не всем дано. А про стойку там всё понятно. Поэтому я не вижу вообще проблем здесь никаких. Главное — как настроишься, так и будет», — рассказал Тактаров в своём «инстаграме».

Место проведения турнира UFC on ESPN 11

Турнир UFC on ESPN 11 пройдёт в продакшен-студии UFC APEX в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Изначально этот зал предназначался для шоу Dana Whites Contender Series. По сути, шоу представляет собой серию отборочных турниров, в которых просматриваются перспективные проспекты. В условиях пандемии этот камерный зал как нельзя лучше подошёл для проведения и основных турниров организации. Павильон в буквальном смысле создан для съёмок, плюс Дэна Уайт сэкономил деньги на аренде.

Где смотреть бой Александр Волков — Кёртис Блейдс

Федеральный телеканал Рен ТВ покажет главный бой турнира UFC VEGAS 3. Помимо главного события телезрители смогут посмотреть бои основного карда:



Белал Мухаммад (США) – Лайман Гуд (США)

Шейн Бургос (США) – Джош Эммет (США)

Ракэль Пеннингтон(США) – Марион Рено (США)

Начало трансляции — в 04:30 мск.

Целиком турнир будет показан на телеканале UFC ТВ, который входит в пакеты Ростелекома и Триколора. Трансляция начнётся в 02:00 по московскому времени.

Кард турнира UFC Вегас 3

Основной кард

Кёртис Блэйдс – Александр Волков

Джош Эммет – Шейн Бургос

Ракэль Пеннингтон –Марион Рено

Белал Мухаммад – Лайман Гуд

Джим Миллер – Рузвельт Робертс



Прелимы

Клэй Гуида – Бобби Грин

Тиша Торрес – Брианна ван Бурен

Марк-Андре Барио – Оскар Пьехота

Кортни Кейси – Джиллиан Робертсон

Мэтт Фревола – Фрэнк Камачо

Роксанн Модаффери – Лорен Мёрфи

Макс Рошкопф – Остин Хаббарт



Подробнее на «Чемпионате»:

https://www.championat.com/boxing/article-4059711-kjortis-blejds---aleksandr-volkov-ufc-vegas-3-21-ijunja-vremja-transljacii-gde-smotret.html?utm_source=copypaste