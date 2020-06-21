Блэйдс после боя едва стоял на ногах. Но с такой защитой шансов у Волкова не было. Видео

Долгожданный турнир UFC Вегас 3 закончился совсем не так, как хотелось российским болельщикам. Александр Волков сражался с Кёртисом Блэйдсом 25 минут, потерпев поражение единогласным решением судей. Русский Драго был хорошо готов функционально и неплохо показал себя в защите от удушающих приёмов. Даже фирменные локти у американца практически не проходили. Так из-за чего проиграл Александр?

Перед поединком Блэйдс уверял, что превратит оппонента в «тряпичную куклу» в борьбе. Полностью реализовать обещание не получилось, но Бритва действительно минут 20 провисел над россиянином. Блэйдс провёл настолько выверенный бой, что удивил даже своих болельщиков. Достойную ударную технику американец предпочитал не показывать, откровенно «заваляв» противника. После третьего раунда у Кёртиса начали заканчиваться силы, его борьба стала ещё более вязкой и безударной. Уставший американец сделал всё, что просил тренер – бросал и бросал Волкова, после чего ложился на него всем весом и спокойно зарабатывал очки. Мастерский, но откровенно скучный стиль.

Волков не сумел противопоставить Блэйдсу что-то серьёзное. Возможно, причиной стал скомканный из-за пандемии коронавируса тренировочный процесс, хотя у американца были те же проблемы. Как и заявлял, Александр действительно неплохо поработал над выносливостью и в последние 10 минут выглядел бодрее коллеги. Только спортсмену из Москвы его свежесть ничего не дала: за исключением нескольких эпизодов, ему негде было применить силы. Почти весь бой он лежал под Блэйдсом, завязывая ему руки и изредка пытаясь провести удушающий приём.

Чуда не случилось. Александр Волков не справился с Кёртисом Блейдсом Российский боец чётко следовал плану на бой, но в решающие моменты Драго элементарно не хватило сил.

Самый напрашивающийся вывод: Волкову нужно кардинально улучшать борьбу, особенно защиту от тейкдаунов. Блэйдс классный борец, но 14 проведённых им тейкдаунов — это слишком много. Американец установил рекорд тяжёлого веса, в чём ему помогла слабая оборона соперника. Александра опрокидывали на настил самыми разными способами, чему он почти не сопротивлялся.

Возможно, был план измотать Блэйдса в партере, но загвоздка в том, что и в пятом раунде Бритва спокойно делал тейкдауны. Если бы на месте неторопливого Блэйдса оказался условный Стипе Миочич, Александр вряд ли бы «дожил» до решения судей. Да и в самом партере нужно работать активнее. За исключением концовки четвёртого раунда россиянин ни разу не сумел переместиться в доминирующую позицию.

Из положительных моментов можно отметить разве что упомянутую выше выносливость и никуда не девшуюся ударку. В редкие моменты работы в стойке Блэйдс попадал не реже, но откровенно побаивался техничных кулаков Драго. Только этого оказалось слишком мало. У Александра впереди большой фронт работ и мы верим, что через год-другой увидим его в поединке за пояс тяжёлого веса. У Волкова есть для этого почти всё, нужно лишь тщательно замаскировать недостатки. Сейчас биться за чемпионство – рано.