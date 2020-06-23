Тайсон за 38 секунд нокаутировал соперника и врезал судье. 20 лет скандальному бою

Завтра, 24 июня, исполнится ровно 20 лет с тех пор, как Майк Тайсон добыл одну из быстрейших побед в карьере. Его жертвой стал Лу Саварезе. Но примечательным стало даже не то, с какой скоростью Майк расправился с соперником, а то, что при этом едва не пострадал рефери.

Возвращение Тайсона

16 января 1999 года великий и ужасный Майк вернулся на ринг после длительной паузы. Перерыв в карьере был связан с дисквалификацией, полученной в знаменитом втором бою с Эвандером Холифилдом. Тогда Тайсон откусил сопернику ухо, в результате чего схлопотал огромный штраф и отстранение от поединков.

Первую схватку после отбытия срока американец провёл с Франсуа Ботой и нокаутировал его уже в пятом раунде. Далее был поединок с Орлином Норрисом, который после первого неудачного раунда сослался на травму и отказался от продолжения. Тогда было принято неоднозначное решение признать бой несостоявшимся. Далее Тайсон впервые наведался в Великобританию, где за четыре минуты уничтожил Джулиуса Фрэнсиса. Стало ясно, что Майк нацелен на стремительное возвращение на ведущие позиции и, соответственно, ему требовалась оппозиция более высокого уровня. Так промоутеры решили заняться организацией встречи с Лу Саварезе.

Нокаут за 38 секунд и пострадавший рефери

К июню 2000 года за плечами Лу Саварезе было более 40 боёв в профессионалах, в том числе, схватки с Джорджем Форманом и Майклом Грантом, а главное, победа над тем самым Бастером Дагласом, который стал первым, кому удалось победить Тайсона. В общем-то, найти интригу в этом противостоянии было возможно.



Местом проведения встречи выбрали Глазго, что вызвало в Шотландии небывалый ажиотаж. Огромная арена «Хэмпден Парк» была заполнена почти под завязку. Думается, что болельщики, невзирая на всю скоротечность боя, не пожалели потраченных на билеты денег, потому что шоу выдалось знатным.



Тайсон ошеломил своего соперника уже через десять секунд после стартового гонга. Левый боковой на скачке в область виска отправил Лу на канвас. Рефери отсчитал до восьми и явно не досмотрел, что глаза Саварезе уже говорили о неготовности продолжать бой. В результате, Майк пошёл на добивание и, зажав соперника у канатов, провёл серию яростных ударов, несколько из которых положил точно в цель. На этот раз третий в ринге решил вмешаться и встать между бойцами, давая понять, что схватка остановлена. Но Майк словно потерял голову и стремился нанести несчастному Саварезе как можно больший ущерб. Толком этому не мог помешать и рефери, которому также прилетело попадание слева. Лишь появление секундантов в ринге и действие уже побитого рефери, поднявшего руку Майка, немного усмирило экс-чемпиона мира.



Эта победа стала для Тайсона второй по скорости в профессиональной карьере. На столь яркий триумф ему потребовалось 38 секунд.

«Я хочу съесть детей Леннокса Льюиса»

Не уходя с ринга, Майк дал странный комментарий после боя, который не укладывался в рамки обычного треш-тока, а скорее свидетельствовал о не самом адекватном состоянии боксёра. Тогда Тайсон заявил о желании встретится с действующим чемпионом мира Ленноксом Льюсом и угрожал не только ему, но и его семье.



«Я лучший в истории. Я жёстче всех, самый безжалостный чемпион из тех, кто когда-либо выступал. Нет никого, кто способен меня остановить. Леннокс завоеватель? Я лучше всех. Нет никого более безжалостного. Я Сонни Листон, я Джек Демпси. Никто со мной не справится. Моя защита неприступна, я по-настоящему свирепый. Я съём ваше сердце, хочу съесть детей Льюиса», — сказал тогда Майк.



Спустя два года «Железный Майк» получил желанный поединок, но думается не стоит напоминать, с каким треском он её проиграл. Впрочем, это нисколько не умаляет величия самого страшного, безжалостного и порой сумасшедшего нокаутёра в истории бокса.