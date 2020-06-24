Нокаутировать за восемь секунд. Алду — мастер убойных ударов коленями. Видео

11 июля на знаменитом «Бойцовском острове» состоится UFC 251. Принадлежащий ОАЭ искусственный остров Яс примет первый из череды турниров, запланированных на его территории руководством главного промоушена мира. Открытие пройдёт с максимальной помпой: сразу три чемпионских боя! Для российских болельщиков главным станет поединок россиянина Петра Яна за пояс легчайшего веса. Соперником уроженца Дудинки станет легендарный бразильский ветеран Жозе Алду. Яну нужно выложиться на 100%, ведь боец по прозвищу Лицо со шрамом не прощает ошибок и умеет гениально нокаутировать.

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33-летний Алду удерживал титул чемпиона UFC в полулёгком весе на протяжении почти пяти лет. Бразильский спортсмен попал в главный промоушен мира после поглощения организации World Extreme Cagefighting, где на его счету было немало потрясающих поединков. Одним из таких перформансов стала встреча Алду с американцем Кабом Свонсоном 7 июня 2009 года в американском Сакраменто. Победа вошла в историю как самая быстрая в несуществующей ныне WEC – бразильцу хватило восьми секунд.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно на канале UFC Brazil в YouTube.

На кону в бою Алду – Свонсон стоял статус претендента на чемпионский пояс WEC. Иссечённый шрамами бразилец шёл на серии из семи побед, достижения Свонсона были скромнее – два выигранных подряд поединка. Спортсмен по кличке Киллер перед встречей поклялся «уничтожить» противника, но у Алду были иные планы. Бойцы сошлись в центре октагона, приветственно стукнули друг друга по перчаткам и поединок начался. Тут же он и закончился: Киллер пошёл в атаку, на что Алду ответил шикарным ударом с правого колена в прыжке. Колени – сильная сторона бразильца, сотворившего ими немало шикарных нокаутов. Свонсон получил жестокое попадание в голову и повалился на канвас, всем своим видом сигнализируя, что больше драться не хочет. Бразилец «для порядка» дважды ткнул Каба добивающими ударами и закончил бой, уложившись в восемь секунд. Само собой, Жозе получил награду «Нокаут вечера».

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Бразилец по традиции поплясал после победы, но в интервью был скромен. Алду на протяжении всей карьеры не слишком ловко работает с трэштоком, что не помешало ему стать легендой ММА. Свонсон же после такого нокаута вообще был не склонен разговаривать. После той победы бразилец провёл ещё 18 боёв, победив в 13-ти. Последние два поединка Алду проиграл, что не смутило UFC при выборе претендента на пояс. 36-летний Свонсон тоже продолжает биться, хотя его карьера не настолько успешна. Недавно ветеран был на грани вылета из UFC, но прервал серию из четырёх поражений победой над Кроном Грейси. Киллер очень хотел провести реванш с Алду, чему помешал целый букет причин. Если Лицо со шрамом проиграет Петру Яну битву за чемпионский пояс, Свонсон сумеет вновь вызвать его на реванш.