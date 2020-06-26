UFC надолго прощается с США. Порье и Хукер должны подарить фанатам шоу

В ночь с 27 на 28 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится последний турнир UFC в июне – UFC Вегас 4. После лига надолго переедет на Ближний Восток и осядет на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Кард предстоящего шоу вызывает некоторую критику, но не будем забывать, что в течение нескольких дней он потерял два боя.



Во-первых, с турнира снялась топ-боец женского легчайшего веса Аспен Лэдд, получившая травму и, судя по всему, замену для Сары Макмманн уже не найдут. Во-вторых, сорвался ещё один женский бой. Миранда Маверик также столкнулась с проблемами со здоровьём и отказалась от схватки с Марой Ромеро Бореллой. В результате кард получился очень усечённым, но кое-что интересное остаётся.

Дастин Порье – Дэн Хукер

Главным поединком турнира UFC Vegas 4 станет противостояние в лёгком весе, в котором встретятся бывший обладатель пояса временного чемпиона Дастин Порье и Дэн Хукер.



Сказать, что болельщики американца заждались возвращения своего любимца в октагон – значит не сказать ничего. Бриллиантовый не появлялся в октагоне более 9 месяцев, с момента поражения от Хабиба Нурмагомедова. С тех пор ходили даже слухи о его возможном поединке с Конором Макгрегором, но всё это так и осталось слухами. Дастин откровенно выпадал из квартета Хабиб – Конор – Фергюсон — Гэтжи и ему банально было сложно подобрать соперника. В этих условиях встреча с Хукером, который прорвался на пятую строчку, выглядела единственным логичным вариантом. В случае победы над новозеландцем Порье вернётся в гонку за титулом и, если Конор Макгрегор решит не возвращаться в дело, то Дастин, скорее всего, получит возможность испытать себя в схватке с Тони Фергюсоном.

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Что касается Хукера, то сейчас ему представился шанс всей жизни. Впервые он получил бой с по-настоящему элитным бойцом и, если ему удастся победить, он также может рассчитывать на поединок с кем-либо из топов. Хотя говоря объективно, пока что сложно представить, что Дэн получит в соперники таких раскрученных бойцов как те же Конор или Фергюсон.



Если же попытаться представить ход противостояния Порье и Хукера, то совершенно точно, нас будет ждать яркая рубка. По крайней мере, на двоих у бойцов насчитывается 10 бонусов за «выступление вечера или «лучший бой вечера», а это о чём-то говорит.

Майк Перри – Микки Галл

Полусредний вес на сегодняшний день настолько конкурентоспособен, что участники соглавного шоу вечера в лице Майка Перри и Микки Галла даже не входят в топ-15 дивизиона. Как бы то ни было, это не говорит о том, что их следует недооценивать.



Да, почти наверняка мы больше не увидим этих парней в co-ивенте, но бывший боксёр Перри любитель устраивать бойню в октагоне и наверняка он не изменит себе и в предстоящей схватке.



Что касается Галла, то в прошлом он бился с такими известными кадрами как Си Эм Панк и Сейдж Норткатт, сейчас он испытает себя на совершенно ином уровне.

Брендон Аллен – Кайл Даукаус

Ещё один поединок основного карда состоится в среднем весе. Здесь встретятся малоизвестный Брендон Аллен и Кайл Даукаус. Аллен – победитель турнира контендеров Даны Уайта и именно благодаря этому он пробил себе дорогу в UFC. C тех пор он провёл в лучшей лиге мира два поединка и неизменно побеждал. Изначально планировалось, что Аллена на этот раз проверит на прочность опытный Ян Хейниш, но он получил травму и его заменил дебютант лиги Даукаус. На счету Кайла девять побед в девяти боях на профессиональном уровне. Посмотрим, не подпортит ли ему идеальную статистику дебютный поединок в UFC.

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Джиан Вилланте – Морис Грин

Вилланте – один из самых опытных бойцов UFC на нынешнем турнире. Для Джиана предстоящая встреча станет уже шестнадцатой в промоушене. На этот раз он попробует себя в тяжёлом весе. В последнее время для бойца всё складывается не лучшим образом. В октагон он не выходил с февраля 2019 года, да и тогда он проиграл досрочно, став жертвой Милала Олексейчука.



По сути, сейчас он попытается придать карьере новый импульс. Но его соперник в лице Мориса Грина и сам нуждается в победе, как никогда. В предыдущих двух встречах он проигрывал, причем в обоих случаях досрочно и третье поражение подряд может стать предвестником отчисления из лиги.



Так что и Вилланте и Грин в том положении, когда ради победы надо «лечь костьми» и выжать из себя максимум. Так что нас ждёт бескомпромиссная дуэль.

Шон Вудсон – Джулиан Эроза

Ещё один поединок турнира, организованный едва ли не в последний момент. Если Даукаус получил возможность подраться благодаря травме Хейниша, то Эроза воспользовался тем, что Кайл Нельсон, который и должен был стать соперником Вудсона, не смог получить визу и прибыть в Лас-Вегас.



Впрочем, пойдёт ли бой на коротком уведомлении на пользу Эрозе – большой вопрос. Бывший победитель турнира контендеров Даны Уайта и без того проиграл все свои три поединка в UFC и вряд ли его шансы на успех повышаются в условиях форс-мажора.



Вудсон – ещё один победитель турнира контендеров. Но он, в отличие от Эрозы, пока оправдывает этот статус и единственный свой поединок в UFC выиграл. В октябре 2019 года он справился с экс-соперником Забита Магомедшарипова Кайлом Бочняком.

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Предварительный кард

В предварительном карде стоит выделить битву в тяжёлом весе. Как не крути, а хэвивейт всегда вызывает особый интерес. Здесь подерутся недавние неудачники. Экс-чемпион лиги PFL Фелипе Линс, неудачно дебютировавший в UFC в минувшем месяце в бою с Андреем Орловским, попробует реабилитироваться за поражение. Помешать ему в этом попытается Таннер Босер, который последний раз дрался в декабре 2019 года и уступил Сирилю Гейну. К слову, Босер должен быть знаком российским болельщикам. В прошлом он неоднократно выступал под эгидой АСВ.



В предварительном карде также обращает на себя внимание схватка девушек в минимальном весе. Дебютантки лиги Кей Хансен и Ю Джин Фрей перебрались в сильнейшую лигу мира из женского промоушена Invicta FC. Там Фрей непродолжительное время владела титулом чемпионки. Посмотрим, как она себя проявит в UFC.