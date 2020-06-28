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Дастин Порье — Дэн Хукер, видео боя UFC Vegas 4

Дастин Порье — Дэн Хукер, видео боя UFC Vegas 4
Микаил Гусейнов
«Ну что, продолжим?» Дэн Хукер был бит Дастином Порье, но просил дать ему ещё раунд. Видео
Битва этих гладиаторов признана событием вечера на UFC Вегас 4, но она явно претендует на лучший бой 2020 года.
Бокс/ММА / UFC 0

Ранним утром 28 июня по московскому времени в Лас-Вегасе завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 4. Да, состав его участников был не самым привлекательным, но это нисколько не отразилось на качестве поединков. Ну а главное событие шоу между Дастином Порье и Дэном Хукером уже сейчас можно назвать претендующим на лучший бой года.

Перед бойцами стояла непростая задача – затмить целый ряд ярчайших поединков предварительного и основного карда. Забегая наперёд скажем, что Бриллиантовый и Палач справились с этим на ура.
Первый раунд начался с традиционной разведки, Хукер проверял бдительность Порье с дистанции, обстреливая его лоу-киками. Вскоре новозеландец перешёл к более активным действиям и стал попадать прямыми ударами в голову. Это заставило включиться Дастина и с этого момента градус противостояния резко возрос.

Соперники начали больше клинчевать и работать в ближней дистанции и к концу первой пятиминутки состоялся первый жёсткий размен. Дастин проверил крепость Хукера шикарным ударом локтем, в то время как соперник отбивался хуком справа и серийной работой по корпусу, вслед за этим Хукер использовал любимый удар коленом, но американец в долгу не остался, ответив серией в голову. В целом, первая пятиминутка осталась за Дэном.

Во втором раунде оба бойца продемонстрировали чудеса стойкости. Сначала Хукер выдержал акцентированные попадания в челюсть, а затем пробил один из коронных своих ударов, правый сбоку в челюсть и сдобрил его точным попаданием с колена. Но Порье всё это проглотил, а после начал вязать противника, дабы восстановиться в клинче. Разорвав дистанцию, бойцы устроили настоящую мясорубку, выбросив огромное количество ударов. У Хукера открылось кровотечение из носа и сечка около глаза, а Порье после этого начал тяжело дышать и немного замедлился.

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По-видимому, Бриллиантовый отдал слишком много сил в середине второго отрезка и едва не поплатился за это. В последние 20 секунд раунда новозеландец обрушил на него град ударов и только одному Богу известно, как Дастину удалось выстоять после почти десятка точных, жесточайших и акцентированных попаданий в голову. Откровенно говоря, если бы у Хукера в запасе было ещё секунд 10-15, то продолжения схватки мы бы не увидели.

На старте третьего раунда бойцы снизили темп, очевидно пытаясь восстановиться после второй пятиминутки. В середине отрезка Порье и Хукер попробовали переключиться на борьбу, но и здесь явного преимущества не было ни у кого, но впоследствии статистика показала, что именно в этом раунде перешёл перелом и инициатива перешла к Дастину.

В четвёртом раунде окровавленные и измождённые гладиаторы явно замедлились. Хукер, словно потеряв веру в возможность нокаутировать Порье, снова попытался сделать акцент на борьбе, но в скором времени сам оказался в опаснейшем положении и едва не попался на болевой приём, попутно выдержав неприятные удары Бриллиантового. В целом, инициатива окончательно перешла к бывшему временному чемпиону. Скорее всего, начал сказываться и огромный опыт американца, как-никак, он не только бывший обладатель титула, но и участник уже восьми мейн-ивентов шоу, в то время как Хукер впервые в карьере бился со столь умудрённым опытом и жёстким оппонентом.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте UFC Russia.

В заключительном раунде Палач совсем потяжелел на ногах и окончательно потерял скорость. Но всё же планомерно пытался проводить тейкдауны и ставить перед соперником непростые задачи. Дастин же не форсировал событий, умело оборонялся и полагался на точные атаки из стойки. В какой-то момент подумалось, что проведи Порье в таком стиле весь бой, без привычных для себя открытых разменов, он бы выиграл с куда меньшими потерями, но схватка бы явно потеряла в зрелищности.

На последних секундах поединка Дастин и сам попытался выйти на болевой и из этой позиции умудрился донести до окровавленного лица Хукера ещё несколько неприятных и чистых коротких тычков. С финальной сиреной показалось, что Порье мог бы провести ещё два-три таких раунда. А вот Хукер явно держался не столько на функциональной подготовке, сколько на морально-волевых.

Судьям предстоял непростой подсчёт, но в итоге они справедливо отдали победу Порье – 48:47, 48:47 и 47:46.
Подводя итог, скажем, что зрители увидели потенциальный бой года, что, к слову, было отмечено и UFC, так как схватка была признана лучшей на турнире. Что касается бойцов, то Порье явно возвращается в гонку за титулом, ну а Хукер доказал, что не зря получил шанс попробовать силы в противостоянии с соперником элитного уровня и скажем прямо, после такого шоу нам бы хотелось видеть Дэна почаще.

Уже после боя Дастин подошёл в угол оппонента и поинтересовался, действительно ли он собирается драться с Гэтжи. В отчет на это услышал от улыбающегося Дэна: «Ну что, продолжим?». Максимальное уважение двух настоящих гладиаторов друг к другу — ещё один позитивный штрих этого противостояния.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

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