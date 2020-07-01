Удар без замаха. «Король Кунг-Фу» нокаутировал охранника Неймара. Видео

Менее двух недель остаётся до открытия «Бойцовского острова» UFC в Абу-Даби (ОАЭ) и турнира UFC 251. Конечно, большинство россиян находятся в предвкушении титульной схватки в легчайшем весе между Петром Яном и Жозе Алду, но внимание болельщиков будет приковано и к титульным боям в полулёгком и полусреднем весе. На этом фоне забывается, что в предварительном карде шоу выступят два россиянина.

И если Роман Богатов будет проводить первый поединок в UFC, то мастер ушу-саньда Муслим Салихов попробует добыть четвёртую кряду победу. В преддверии дуэли с Элизеу Залески дос Сантосом предлагаем вспомнить о самом ярком триумфе Муслима в UFC – нокауте в противостоянии с Нордином Талебом, который в UFC включили в рейтинг лучших досрочных побед в исполнении россиян в промоушене.

Эра «Бойцовского острова»: Пётр Ян будет биться за титул чемпиона UFC. LIVE! 11 июля 2020 года на острове Яс в Абу-Даби состоится исторический турнир UFC 251. Главные подробности — на «Чемпионате».

Битва «телохранителя Путина» и охранника Неймара

7 сентября 2019 года в Абу-Даби состоялся особенный для россиян турнир UFC 242. Здесь выступило сразу восемь представителей отечественной школы смешанных единоборств. Не все они победили, но сразу двое бойцов были вознаграждены за «Выступление вечера». Организация отметила победу Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье и нокаут от Муслима Салихова в схватке с Нордином Талебом.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте UFC.

Бой Салихова с французом алжирского происхождения получил негласное звание битвы телохранителей. В СМИ уже давно гуляют легенды о том, что Муслим является или являлся телохранителем президента РФ Владимира Путина. Что касается Талеба, то в данном случае было достоверно известно, что он брал на себя ответственность за охрану жизни звёздного форварда ПСЖ и сборной Бразилии Неймара и появлялся в качестве его телохранителя на публичных мероприятиях во Франции.

На бой с Салиховым Нордин, уже изрядно потрёпанный в UFC, выходил после победы над Кайлом Преполечем. Муслим готовился к вояжу после более чем годичной паузы в выступлениях, до этого он появлялся в клетке в апреле 2018 года и добыл дебютную победу в UFC, нокаутировав Рики Рейни.



Очевидно, что оба спортсмена надеялись на ещё один успех, хотя начало боя не обещало нам бескомпромиссной бойни. Оба вели себя слишком аккуратно и заставляли зрителей откровенно скучать. Что и говорить, если почти за пять минут раунда Талеб не нанёс и десятка ударов и не сделал ни одной попытки тейкдауна. Француз с алжирскими корнями по большей части маневрировал и, вероятно, опасался техничного соперника. В то время как Салихов явно усыплял бдительность оппонента и изучал его манеру. В конце концов «мониторинг» в исполнении Муслима дал свои плоды в конце раунда. Немного ускорившись, он отвлёк внимание Талеба работой передней руки и тут же молниеносно сработал правой, донеся до челюсти противника тяжелейший размашистый полукрюк.

Босер нокаутировал соперника и попал под борцовский приём судьи. Видео Хёрб Дин спас отключившегося Филипе Линса от сорвавшегося с цепи Таннера Босера.

Талеб упал как подкошенный, а рефери не дал Муслиму добить ошеломлённого Талеба. Блестящая победа, которая была удостоена звания «Выступления вечера». Что касается Нордина, то после такого фиаско есть все основания полагать, что Неймару понадобился новый телохранитель.

Легенда о работе с Путиным

Действительно ли бой Салихова и Талеба был чистым противостоянием двух бади гардов? Сам Муслим отшучивается по поводу возможной работы с президентом Российской Федерации, но делает это так, что лишь подогревает подобные слухи.



«Я помню первый раз, когда мне задали этот вопрос, тогда я приехал на турнир «Король Кунг-фу». Я выиграл первые два боя, а дальше остались одни китайцы. Потом я стал чемпионом своей категории и вышел в абсолютную категорию. В день финалов меня спросили: «Путин вас отправил отомстить?»



А до этого была история, что российская сборная по кёкусинкаю проиграла китайской команде, очень жёстко проиграла, нокаутами. Один из бойцов той команды, Осипов, по их информации, он работал в охране администрации президента. Так было по словам китайской стороны. Потому у них возник вопрос, не отправил ли меня Путин, чтобы отомстить за того парня. Первое время я отказывался, говорил, что не охранник Путина.



Потом мне сказали, не отказываться от этого. Подумал, что пусть спрашивают, добавит больше популярности. И с того момента я стал говорить, что не имею права отвечать на такой вопрос, не комментирую. Всё равно об этом будут спрашивать, потому говорю, что не отвечаю и не имею права говорить на эту тему», — рассказывал Салихов в интервью «Вестнику ММА».



Как бы то ни было, легенда всё это или нет, каждый решит сам для себя. Но мы то с вами знаем, что Муслим добился выдающихся успехов в такой спортивной дисциплине, как ушу-саньда. Он единственный не китаец, которому удалось завоевать титул «Короля Кунг-фу». Желаем Салихову успехов в бою с Элизеу Залески дос Сантосом на предстоящем турнире на «Бойцовском острове». Ждём 11 июля.