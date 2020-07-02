«Я привлёк молодёжь в залы». Главные скандалы в карьере Александра Емельяненко

Александр Емельяненко – один из самых ярких представителей российских смешанных единоборств. Побед на высочайшем уровне у брата Фёдора Емельяненко не было уже давно, однако интерес к фигуре Александра продолжает расти. Одна из причин — Емельяненко-младший регулярно попадает в скандальные ситуации, в том числе и связанные с нарушениями закона. К тому же 38-летний спортсмен активно ведёт себя в социальных сетях, раскрыв в себе навыки шоумена. Емельяненко поёт, читает стихи и ведёт треш-ток против своего следующего оппонента Магомеда Исмаилова. Бой должен состояться в июле, а мы пока вспомним главные скандалы в карьере талантливого, но слишком «весёлого» российского спортсмена.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Самолёт и мастер-класс

Впервые Александр Емельяненко стал героем неприятной ситуации в 2012 году. Боец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил дебош в самолёте. Сначала Александр повздорил с одним из пассажиров, после чего закурил и потребовал дополнительный алкоголь. На протяжении полёта Емельяненко грубил стюардессам и раздражал своим поведением других пассажиров. Позже спортсмена обвинили в мелком хулиганстве и «серьёзно» наказали: дали штраф в 700 рублей из 1000 возможных.



Прилетев в Барнаул, находящийся под градусом Емельяненко продолжил приключения. Сначала он отправился на мастер-класс, который провёл с большим трудом из-за опьянения. Потом Александр ещё немного побуянил в кафе, и, по некоторой информации, даже разогнал гулявшую рядом свадьбу. Боец прокомментировал свои «выступления» так: «Каждый из нас в жизни делает и плохое, и хорошее. Такова наша сущность. Я уверен, что сделал много для спорта, своим примером привлёк много молодёжи в спортзалы. В остальном нас всех рассудит Бог и время».

Афонский монастырь

Череда скандалов не прошла для Емельяненко даром: промоушен М-1 расторг с ним контракт. Разочарованный боец объявил о завершении карьеры и отправился в православный монастырь на Афоне. Там Александр пёк хлеб, колол дрова и выполнял другие послушания. Проведя на Афоне несколько месяцев, спортсмен вернулся в Россию и объявил о возобновлении карьеры: «Я съездил в монастырь и обрёл благодать. Старец Илия меня благословил на то, чтобы я возвращался в большой спорт».

«Емельяненко теперь мужик с яйцами». Неужели бойца изменил кавказский скандал? Теперь Александр хватает себя за разные места и грозится раздеться догола, но обманывает. И не забывает всё это фиксировать на видео.

Драка с пенсионером

Как оказалось, монастырская жизнь не изменила бойца. Совсем скоро он вновь попал на первые полосы СМИ, подравшись с 63-летним пенсионером в ресторане. До суда дело не дошло: стороны помирились в том же ресторане, причём Емельяненко вежливо отказался от «рюмки на мировую». Немногим позже Александр, будучи в трезвом состоянии, угодил в серьёзную автомобильную аварию за рулём своего «Опеля». Сам боец практически не пострадал, но его пассажира госпитализировали с серьёзными травмами.

Колония

В 2015 году случилось поворотное событие в жизни Емельяненко-младшего: он угодил в колонию. Спортсмен был признан виновным в изнасиловании домработницы и похищении её документов. Александр утверждал, что связь случилась по обоюдному желанию, но суд не внял доводам спортсмена, хотя и дал наказание ниже максимальной планки – четыре с половиной года. В заключении Александр провёл чуть больше половины срока, после чего вышел по УДО. Как рассказывал боец, в колонии он успевал тренироваться и поддерживал хорошую физическую форму.

Конфликт с братом

Отношения Александра с легендарным братом Фёдором испортились очень давно. Братья не общались много лет, но вскоре после выхода Емельяненко-младшего из тюрьмы их конфликт перешёл в горячую фазу. Александр усомнился, что его брата окружают нужные люди: «Всегда и во всём старался вступиться за Фёдора, шёл на конфликты из-за него. Ему, видимо, это стало неинтересно. Сейчас он окружил себя так называемыми друзьями, которые бегают за ним, и никогда никто не скажет ему правду в глаза, это подхалимы». Обычно молчаливый Фёдор ответил неожиданно жёстко: «Подхалим — это ты, Иуда. Мне жаль, что страдают люди, которые оказались рядом и поддержали тебя в сложную минуту. Я сам лично принёс за тебя извинения не одному десятку людей». С обеих сторон было ещё немало острых высказываний, что не может не огорчать. Братья не разговаривают по сей день.

«Молюсь, чтобы Александр ожил». Фёдор Емельяненко стал более откровенным Последний Император впервые за долгие годы развёрнуто ответил на личные вопросы.

Разобрать все громкие события с участием Александра Емельяненко в рамках одного материала, пожалуй, невозможно. Неоднозначные высказывания в прессе, дебош в спортивном пансионате, распитие на улице алкогольных напитков – только часть не упомянутых «развлечений» бойца. У Александра был шанс построить грандиозную карьеру, чему помешал разгульный характер. Бойца знают только как брата Фёдора Емельяненко, хотя по своим природным данным он даже опережал Последнего императора. Впрочем, сейчас у Александра всё хорошо: он бьёт пауэрлифтеров в боксёрских поединках, активно тренируется и увеличивает собственную популярность. Будем надеяться, что Емельяненко-младший немного остепенится и одержит ещё немало громких побед.