«Я привлёк молодёжь в залы». Главные скандалы в карьере Александра Емельяненко

Александр Емельяненко – один из самых ярких представителей российских смешанных единоборств. Побед на высочайшем уровне у брата Фёдора Емельяненко не было уже давно, однако интерес к фигуре Александра продолжает расти. Одна из причин — Емельяненко-младший регулярно попадает в скандальные ситуации, в том числе и связанные с нарушениями закона. К тому же 38-летний спортсмен активно ведёт себя в социальных сетях, раскрыв в себе навыки шоумена. Емельяненко поёт, читает стихи и ведёт треш-ток против своего следующего оппонента Магомеда Исмаилова. Бой должен состояться в июле, а мы пока вспомним главные скандалы в карьере талантливого, но слишком «весёлого» российского спортсмена.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Самолёт и мастер-класс
Впервые Александр Емельяненко стал героем неприятной ситуации в 2012 году. Боец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил дебош в самолёте. Сначала Александр повздорил с одним из пассажиров, после чего закурил и потребовал дополнительный алкоголь. На протяжении полёта Емельяненко грубил стюардессам и раздражал своим поведением других пассажиров. Позже спортсмена обвинили в мелком хулиганстве и «серьёзно» наказали: дали штраф в 700 рублей из 1000 возможных.
Прилетев в Барнаул, находящийся под градусом Емельяненко продолжил приключения. Сначала он отправился на мастер-класс, который провёл с большим трудом из-за опьянения. Потом Александр ещё немного побуянил в кафе, и, по некоторой информации, даже разогнал гулявшую рядом свадьбу. Боец прокомментировал свои «выступления» так: «Каждый из нас в жизни делает и плохое, и хорошее. Такова наша сущность. Я уверен, что сделал много для спорта, своим примером привлёк много молодёжи в спортзалы. В остальном нас всех рассудит Бог и время».
Афонский монастырь
Череда скандалов не прошла для Емельяненко даром: промоушен М-1 расторг с ним контракт. Разочарованный боец объявил о завершении карьеры и отправился в православный монастырь на Афоне. Там Александр пёк хлеб, колол дрова и выполнял другие послушания. Проведя на Афоне несколько месяцев, спортсмен вернулся в Россию и объявил о возобновлении карьеры: «Я съездил в монастырь и обрёл благодать. Старец Илия меня благословил на то, чтобы я возвращался в большой спорт».
Драка с пенсионером
Как оказалось, монастырская жизнь не изменила бойца. Совсем скоро он вновь попал на первые полосы СМИ, подравшись с 63-летним пенсионером в ресторане. До суда дело не дошло: стороны помирились в том же ресторане, причём Емельяненко вежливо отказался от «рюмки на мировую». Немногим позже Александр, будучи в трезвом состоянии, угодил в серьёзную автомобильную аварию за рулём своего «Опеля». Сам боец практически не пострадал, но его пассажира госпитализировали с серьёзными травмами.
Колония
В 2015 году случилось поворотное событие в жизни Емельяненко-младшего: он угодил в колонию. Спортсмен был признан виновным в изнасиловании домработницы и похищении её документов. Александр утверждал, что связь случилась по обоюдному желанию, но суд не внял доводам спортсмена, хотя и дал наказание ниже максимальной планки – четыре с половиной года. В заключении Александр провёл чуть больше половины срока, после чего вышел по УДО. Как рассказывал боец, в колонии он успевал тренироваться и поддерживал хорошую физическую форму.
Конфликт с братом
Отношения Александра с легендарным братом Фёдором испортились очень давно. Братья не общались много лет, но вскоре после выхода Емельяненко-младшего из тюрьмы их конфликт перешёл в горячую фазу. Александр усомнился, что его брата окружают нужные люди: «Всегда и во всём старался вступиться за Фёдора, шёл на конфликты из-за него. Ему, видимо, это стало неинтересно. Сейчас он окружил себя так называемыми друзьями, которые бегают за ним, и никогда никто не скажет ему правду в глаза, это подхалимы». Обычно молчаливый Фёдор ответил неожиданно жёстко: «Подхалим — это ты, Иуда. Мне жаль, что страдают люди, которые оказались рядом и поддержали тебя в сложную минуту. Я сам лично принёс за тебя извинения не одному десятку людей». С обеих сторон было ещё немало острых высказываний, что не может не огорчать. Братья не разговаривают по сей день.
Разобрать все громкие события с участием Александра Емельяненко в рамках одного материала, пожалуй, невозможно. Неоднозначные высказывания в прессе, дебош в спортивном пансионате, распитие на улице алкогольных напитков – только часть не упомянутых «развлечений» бойца. У Александра был шанс построить грандиозную карьеру, чему помешал разгульный характер. Бойца знают только как брата Фёдора Емельяненко, хотя по своим природным данным он даже опережал Последнего императора. Впрочем, сейчас у Александра всё хорошо: он бьёт пауэрлифтеров в боксёрских поединках, активно тренируется и увеличивает собственную популярность. Будем надеяться, что Емельяненко-младший немного остепенится и одержит ещё немало громких побед.
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