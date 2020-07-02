Нокаут футбольными ударами в голову. Яркая победа будущего соперника Петра Яна. Видео

Жозе Алду. Это имя ассоциируется у болельщиков смешанных единоборств со множеством событий и рекордов, как со знаком плюс, так и со знаком минус. Бразилец является обладателем рекорда по количеству защит титула в полулёгком весе, входит в топ-5 бойцов в истории по продолжительности владения поясом (1848 дней) и в топ-5 по числу успешных защит среди всех весовых категорий. Кроме того, Жозе участник семи боёв PPV, в том числе, ставшей легендарной схваткой с Конором Макгрегором (пусть и неудачной для Алду).

На фоне всего этого о начальном этапе карьеры экс-чемпиона UFC даже не задумываешься. Между тем, в молодости боец дрался на хардкорных турнирах бразильских промоушенов и завоёвывал невероятные победы.

Одна из них случилась на турнире Rio MMA Challenge 1 в мае 2005 года. 18-летний Алду проводил четвёртый поединок в смешанных единоборствах на профессиональном уровне, в трёх предыдущих схватках он неизменно побеждал.

Соперником Жозе на этот раз стал 26-летний Аритано Силва Барбоза. За его плечами к тому моменту было шесть поединков в ММА, правда лишь два из них прошли успешно.

Дуэль Алду и Барбозы не продлилась и 20 секунд, но за это время Жозе успел нанести около 15 ударов по сопернику. Началось всё с попытки донести до противника хай-кик. Затем молниеносный удар коленом свалил Аритано на канвас и будущая звезда UFC принялся молотить его кулаками. Когда противник попытался погасить пыл Жозе робким захватом ноги, Алду вскочил и начал забивать Барбозу ногами, послав три удара в голову лежачего оппонента. Дальше в дело вмешался рефери и по-настоящему спас проигравшему здоровье.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Эта победа входит в профессиональный рекорд Алду как нокаут «футбольными ударами ногой в голову». Удивительная формулировка, но для Бразилии, где футбол, пожалуй, ставят на один уровень с вопросом национальных интересов, такое название в самый раз. Интересно, что Жозе побеждал таким образом не один раз. Уже через два месяца он повторил тот же трюк на турнире Meca World Vale Tudo 12 в бою с Андерсоном Сильвериу, но тогда ему понадобилось почти восемь минут.

В UFC о победах ударами ногой по голове лежачего соперника Алду может разве что помечтать, такие атаки здесь запрещены. Да и в целом, Жозе сейчас будет рад любой победе, как нокаутом, так и решением судей. В сентябре ему исполнится уже 34 года и его карьера близится к закату. В последних двух встречах он проиграл, а с момента уже упомянутого поражения от Конора, Алду уступил в пяти из восьми поединков (трижды досрочно).

Уже менее чем через две недели бразилец, возможно, получит свой последний шанс побороться за титул. На «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) он померится силами с Петром Яном. Посмотрим, сумеет ли Жозе совершить последний бросок в карьере и завоевать титул во второй весовой категории или же всё-таки через 9 дней Россия получит второго действующего чемпиона промоушена. Ждать осталось недолго.