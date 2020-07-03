Хабиб должен принять бой с Гэтжи. Это условие великого наследия его отца

Говорят, что незаменимых людей не бывает. Попробуйте рассказать об этом Хабибу Нурмагомедову и трём десяткам парней, с которыми с самого раннего детства работал отец Орла Абдулманап. Не стало не просто отца первого официального русского чемпиона UFC, не стало человека, под крылом которого вся эта орлиная стая готовилась покорять главный промоушен мира — UFC. Но самое страшное, что могло произойти в тот момент, когда, чёрт возьми, мы все поверили в то, что Абдулманап Магомедович справился с коронавирусом, совладал с инфарктом и может выкарабкаться из этой ситуации, его, к сожалению, добил инсульт.

И вот сейчас, когда вся команда перешла в решающую стадию подготовки к важнейшему для всего мира ММА периоду – «Бойцовскому острову» UFC, случилась эта трагедия. Парни готовились по методике своего учителя, трудились ради него, себя и своих семей, стремились к достижению цели. И вот сейчас они все оказались перед очень тяжёлым выбором.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

И, судя по всему, некоторые из них могут сделать неправильный выбор. Умар Нурмагомедов и Тагир Уланбеков отказались от поездки в Абу-Даби, чтобы отправиться в Дагестан на похороны Учителя. И это несмотря на то, что старшие рекомендовали этого не делать. Мы не можем осуждать ребят, это их личный выбор. Парни должны были дебютировать в лучшей лиге планеты. От их выступления зависит будущее многих парней, которые стоят за ними.



Но они стоят перед очень простым выбором. Учитель (и братья) сейчас – главное, что есть в их жизни, они не могут поступить иначе. И Дана Уайт поймёт порыв их молодых душ. В отличие от выходок Конора, это просто поступок мужчин, которые не могут не отдать должное своему учителю. Сколько ещё парней рискнёт поехать в Дагестан, несмотря на всё ещё непростую ситуацию, мы предположить не можем. Но важно, что там будет и Хабиб.

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И от того, какое решение в ближайшие дни примет Орёл, будет зависеть будущее UFC, его братьев и вообще смешанных единоборств. Будет неправильно сегодня раздувать из этого какую-то большую историю. Но мы все отлично понимаем, что, если Хабиб откажется от боя с Гэтжи, это ударит по всем. В том числе – по UFC. И это отбросит тех же Умара и Тагира на несколько месяцев назад. А так они просто прилетят чуть позже, если с анализами всё будет в порядке. Гораздо важнее, что решит сам Орёл.



И здесь очень тонко поступил Джастин, который может и не до конца уверен в своей победе, но понимает, насколько важно Хабибу выйти на этот бой. «Хабиб, мне очень жаль. Твой отец ушёл с сердцем, наполненным гордостью, зная, что ты будешь нести его наследие», — написал Хайлайт в своём «твиттере».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Никто сейчас не сможет забраться в голову Хабиба, но мы можем отталкиваться от восприятия реальности людьми, которые отлично знают и Хабиба, и Абдулманапа. Камил Гаджиев считает, что вариант с отменой боя Нурмагомедова и Гэтжи может быть не самым правильным вариантом.

«Что касается Хабиба, с одной стороны, может быть, можно собраться и сделать это, провести бой. Но и снятию с боя будет логичное объяснение. О чём-то думать или рассуждать будет абсолютно неуместно, пройдёт некоторое время, прежде чем Хабибу нужно будет задуматься о карьере», — поделился мнением Камил.



Но тут дело в том, что времени нет ни у босса UFC, ни у Хабиба. Слишком много было упущено (чего стоит безнадёжная эпопея с Фергюсоном), слишком много парней стоит у него за спиной. Не знаю, насколько уместно будет в данной ситуации привести пример Фёдора Емельяненко, который готов пройти все круги ада, чтобы дать шанс парням из своей команды закрепиться в Bellator.

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И тут очень уместно вспомнить о слове «наследие». Индустрия ММА замерла почти на полгода, отказ Хабиба от участия в сентябрьском бое может продлить простой россиян на неопределённый срок. Ради этого бойцы тренировались последние месяцы? Разве не важнее собраться всей командой, отправиться на «Бойцовский остров», который может стать легендарным ходом Уайта на долгие годы, и проложить путь тем парням, которые стоят за спинами сегодняшних топов. Чем больше учеников Адбулманапа Магомедовича будет в топовых промоушенах планеты, тем ярче будет наследие легендарного тренера.



Что будет происходить с UFC в следующие полгода напрямую зависит от Хабиба. Если всё-таки он сможет преодолеть это тяжелое время, пройти через него, то соберёт под своим крылом лучших парней. И эти бойцы уже в ближайшее время смогут сражаться с лучшими атлетами и одерживать победы. Он сделает то, к чему стремился его отец. Так случилось, что Хабибу придётся занять место Абдулманапа намного раньше, чем это можно было планировать.



Но это его путь, он не может с него свернуть. И этого решения от него ждёт слишком много людей. Давайте пожелаем Орлу сил и воли реализовать то предназначение, которое ему досталось от легендарного отца. И другого выбора у него нет.