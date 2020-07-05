В октагон, как на Голгофу? Культовый боец Кимо шёл на бой с крестом на плечах. Видео

Имя Кимо Леопольдо сейчас известно только самым преданным поклонникам смешанных единоборств. Родившийся в Мюнхене спортсмен закончил карьеру в далёком 2006 году, когда ММА только поднимались на пик популярности. Между тем, Леопольдо был одним из самых харизматичных бойцов своего времени и добился определённых спортивных успехов. Сейчас Кимо, имеющий полинезейские, еврейские и немецкие корни, больше известен как актёр: его типаж привлёк немало режиссёров.

Леопольдо был всесторонне развитым спортсменом с самого детства. Ему предрекали отличную карьеру в американском футболе, но, помимо игры с овальным мячом, парень добивался отличных результатов в борьбе. С футболом не сложилось из-за нескольких травм, после чего Кимо окончательно окунулся в мир единоборств. Важное значение сыграла и кассета с записью первого турнира UFC 1, где доминировал великолепный бразилец Ройс Грейси.

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В 1994 году попасть в UFC было значительно проще, чем сейчас. Экстравагантный богатырь отправил заявку и заинтересовал руководство промоушена, предложившего Кимо участие в своём третьем турнире. Соперником новичка стал тот самый Ройс Грейси, бои которого Леопольдо много раз пересматривал в своём гараже. Бывшего футболиста анонсировали как обладателя чёрного пояса по тхэквондо, что было не совсем верно. Кимо действительно занимался тхэквондо, но его козырем была вольная борьба.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте UFC.

Леопольдо порадовал болельщиков уже своим выходом к октагону. Бесчисленных религиозных татуировок убеждённому католику было мало: он нёс на плечах огромный деревянный крест. Позже боец рассказал, что хотел таким образом символизировать Голгофу, где, по Новому завету, был распят Иисус Христос. Сам Кимо был глубоко верующим человеком и занимался проповеднической деятельностью. В октагоне Кимо тоже сумел показать шикарное шоу, едва не одолев непобедимого чемпиона.

Весивший намного меньше Ройс несколько минут «выживал» под могучим оппонентом, отлично действовавшим в партере. В свою очередь, Грейси не гнушался постоянным хватанием за волосы, что тогда было разрешённым приёмом. В паре моментов Кимо был близок к победе, но вскоре выдохся и удивительно легко попался на болевой приём Грейси. Окровавленный спортсмен долго не мог подняться, но выполнил главную задачу – подарил зрелище.



Для Грейси победа стала «Пирровой»: бразилец настолько устал, что не сумел принять участие в полуфинале. Решение об отказе от боя принял отец бойца Элиу Грейси, которому не понравился вид заходящего в октагон сына. Позже выяснилось, что обессилевший спортсмен получил несколько повреждений и был серьёзно обезвожен. После полуфинала с турнира снялся другой фаворит — Кен Шемрок, что позволило стать чемпионом малоизвестному полицейскому Стиву Дженнуму. Из-за замен победитель провёл лишь один бой — финальный.

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Леопольдо заработал неплохие деньги и решил, что поприще бойца его устраивает. Почти 12 лет он дрался под эгидой различных организаций, одержав 11 побед в 19 поединках. Кимо встречался с такими легендами как Кен Шэмрок и Дэн Сиверн, хотя и не сумел их победить. После серии из трёх поражений американец забросил спорт, переквалифицировавшись в актёра. Легендой Голливуда Кимо не стал, хотя успел сыграть несколько ярких ролей второго плана. Последний фильм, в котором принял участие Кимо, датирован 2018 годом.

Леопольдо периодически становится героем новостей до сих пор, хотя не слишком этому рад. У бойца были проблемы со здоровьем из-за употребления стероидов, несколько раз он попадался на употреблении наркотиков и совершал неблаговидные поступки, вроде наездов на полицейскую машину. В 2009 году большинство СМИ «похоронили» Кимо: от друзей спортсмена поступила информация, что тот умер от инфаркта. Однако вскоре боец «восстал» и опроверг слухи, заявив, что отлично себя чувствует и даже планирует вернуться в спорт. Многие тогда посчитали, что «смерть» была очередным эпатажным пиар-ходом Кимо. В октагон он так и не вернулся.