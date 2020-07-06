Кореец пропустил 87 ударов в голову от Яна. Весело улыбался и не упал. Видео

11 июля всё ближе: одним из главных событий первого турнира UFC на «Бойцовском острове» будет поединок россиянина Петра Яна с легендарным бразильцем Жозе Алду. На кону будет стоять чемпионский пояс легчайшего дивизиона, освободившийся после неожиданного завершения карьеры Генри Сехудо. Болельщиков ждёт интереснейший бой между двумя потрясающими ударниками. Отличный пример того, как Ян умеет перебивать соперника в стойке, был представлен в Москве 15 сентября 2018 года.

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Тогда Ян считался очередным талантливым новичком. Он успел провести только один поединок в UFC, за три с половиной минуты разобравшись с японцем Тэруто Исихарой. После победы россиянина, чьим главным на тот момент достижением был титул чемпиона АСВ, решили проверить в бою с другим дебютантом. Кореец Джин Су Сон шёл на серию из четырёх побед, что и стало причиной его приглашения в лучший промоушен мира. Сон не побоялся драться на территории соперника, пообещав показать лучший бой в карьере.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть ролик можно на канале UFC Russia в YouTube.

Поединок начался практически без раскачки. Соперники осыпали друг друга градом ударов в стойке, и сразу стало видно, что Ян попадает чаще и сильнее. Кореец старался достойно отвечать и в первом раунде отставал от россиянина не слишком сильно. В следующие пять минут ситуация изменилась: Сон пропускал мощные удары в голову, совершенно не успевая за быстрыми руками противника. Несмотря на неудачный для него ход боя, кореец успевал делать шоу: после особенно сильных ударов он улыбался и махал руками, давая понять, что ничего особенного не произошло. Его единственным успешным действием стал тейкдаун, но и в партере Ян умудрялся выцеливать голову оппонента.

Фото: РИА Новости

Третий раунд боя прошёл под довольные крики зрителей: бойцы стали «зарубаться» ещё активнее. Обладающий отличной боксёрской базой россиянин делал с Соном всё что хотел, но никак не мог его уронить. «Чугунная» голова корейца выдерживала удары любой силы, при этом с лица не сходила улыбка. Ставший лучшим поединком вечера бой дошёл до судейского решения, где Яну отдали уверенную победу — 30-27, 30-27, 29-28. Вряд ли можно было ожидать другого вердикта: Пётр обошёл соперника по значимым ударам почти в два раза (100-58), причём 87 попаданий пришлись в голову Сона.



Ян в интервью сделал комплимент корейцу: «Соперник был крепкий. В других боях он был немного корявый, но сегодня было иначе. Его улыбка – некий психологический момент: ты попадаешь, а соперник говорит, что всё в порядке. Но меня это только подталкивало попасть ему в голову ещё раз».

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После боя с Соном многие засомневались в ударной мощи россиянина, но тот быстро опроверг пессимистов. Пётр провёл ещё четыре успешных поединка, дважды победив нокаутом. Самым значимым и красивым стал поединок с Юрайей Фейбером, когда Ян «отключил» члена Зала славы UFC потрясающим ударом ногой. У корейского спортсмена после встречи с Петром карьера не заладилась: в следующем бою он проиграл Марио Баутисте единогласным решением судей, после чего покинул промоушен. Больше Джин Су Сон в октагон не выходил.