Девушка-ромашка по прозвищу Головорез. Намаюнас не простила Конора Макгрегора

На грядущем UFC 251 болельщикам будет представлен целый ассортимент великолепных поединков. Любители женских боёв тоже не будут обижены: Роуз Намаюнас попытается взять реванш у грозной Джессики Андраде. Год назад американка потеряла в битве с Андраде титул чемпионки минимального веса, не сумев противостоять чудовищной физической силе соперницы. Как рассказала недавно сама Намаюнас, она скучает по чемпионскому поясу: «Когда я его лишилась, я почувствовала себя так, будто меня пригласили на танец, но я не умею правильно двигаться, и все смотрят на меня».

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Хрупкая и милая девушка, в UFC получившая прозвище Головорез, родилась в семье выходцев из Литвы. Ещё в дошкольном возрасте девочка, растрёпанные волосы которой походили на ромашку, стала заниматься тхэквондо, ближе к выпускному балу перейдя в кикбоксинг и смешанные единоборства. В 18 лет Намаюнас начала участвовать в любительских поединках по ММА, где ей неизменно сопутствовал успех. Жизненный путь Роуз был определён: в 2013 году она подписала профессиональный контракт с промоушеном Invicta.

Начав карьеру с двух побед, вскоре «девушка-головорез» была остановлена Тишей Торрес, одержавшей победу судейским решением. После неудачи Намаюнас приняла участие в реалити-шоу Даны Уайта The Ultimate Fighter, где в финале попалась на удушающий приём Карлы Эспарцы. Руководство UFC не могло упустить симпатичную боевитую девушку и вскоре Роуз официально перебралась в лучший промоушен мира. В дебютном бою Намаюнас разобралась с одной из главных красавиц ММА, одолев Пейдж Ванзант в пятом раунде. Именно перед этим боем девушка коротко постригла волосы, резко сменив имидж. Вскоре Роуз взяла реванш у Торрес и в 2017 году добралась до битвы за пояс.

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В основном Намаюнас, выглядевшая в октагоне максимально «тоненькой», побеждала болевыми и удушающими приёмами. Но сначала Роуз мастерски разбивала защиту соперниц благодаря великолепной ударной технике. Особенно досталось от её кулаков Йоанне Енджейчик, у которой Роуз отобрала чемпионский титул, зрелищно «выключив» в первом раунде. В реванше полячка также не добилась успеха, уступив единогласным решением судей. Казалось, что Намаюнас будет долго удерживать пояс, но тут «вынырнула» Джессика Андраде, броском впечатавшая Роуз головой в канвас.

Едва ли не больше, чем благодаря ярким боям, Намаюнас известна из-за конфликта с Конором Макгрегором. Именно Роуз сидела у окна злополучного автобуса, атакованного ирландцем и его приспешниками. Влетевшая в окно тележка и осколки стекла не задели девушку, но нанесли ей глубокую психологическую травму: «Последствия того нападения заметны до сих пор. После того случая мы вернулись домой и заперлись, потому что на меня нахлынула паранойя. Было реально тяжело. Я до сих пор стараюсь не покидать дом без лишней надобности. Мы живем в тихом районе, где ничего не происходит, но у меня паранойя. Я наблюдаюсь у врача».

Макгрегор потом пытался извиниться, на что Намаюнас ответила отказом и предложением поговорить с её парнем – бойцом Пэтом Барри. Роуз не любит идти на компромиссы: когда UFC стремилась провести турнир во время пика коронавирусной инфекции, красавица с литовскими корнями стала единственным бойцом, наотрез отказавшимся выступать. Её можно понять: из-за коронавируса умерли несколько её родственников, ещё несколько – тяжело болели. В октагоне Намаюнас тоже дерзка и неуступчива. 11 июля мы узнаем, хватит ли этого для победы над Андраде.