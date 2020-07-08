«Бойцовский остров» под угрозой срыва. Дана Уайт может потерять главный титульный бой

Минувшим вечером я летел Аэрофлотом из Москвы в Краснодар. Организация, досмотр, меры безопасности – всё на высшем уровне. Уже в самолёте пара человек покашливала, но тут наверняка влияние кондиционера сказывается. Правда, там летели простые люди. Кому какое дело?

А вот до события, которое может войти в историю, которое обещает стать легендарным, дело есть. Но только в каком смысле и в какую историю оно войдёт? После серии турниров в Лас-Вегасе, казалось, весь мир у ног владельца UFC. И даже бойцы, которые пытались требовать у него каких-то немыслимых денег, затихли в ожидании развития событий. Если Уайт выстрелит на «Бойцовском острове», честь ему и хвала, если нет – на него спустят всех… недовольных.

В UFC представили промо к бою Усман — Масвидаль

Точечные удары коронавируса Дана отражал парнями из низших лиг, которые готовы были бросить свои слабо подготовленные телеса на алтарь главного промоушена планеты. И мы имели сомнительное удовольствие наблюдать за тем, как судья и угловой уговаривали перепуганного и дезориентированного бойца вернуться в октагон и упасть уже на камеру. Речь, понятное дело, о Максе Роскопфе, который молил всех вокруг не отправлять его на это избиение ещё раз.

Боец UFC пытался сдаться 9 раз, тренер не хотел его слушать. Роскопф проявил трусость? Разбираемся, что случилось с дебютантом UFC на турнире в Лас-Вегасе.

К чему я эту тему поднял? Всё очень просто. События, которые мы наблюдаем в последние недели в США, в которых активное участие принимают элитные спортсмены, не могут не принести своих плодов. В Северной Америке очередная вспышка набившего всем оскомину заболевания. И переезд на остров Яс Дану Уайта и UFC может не спасти.

Мы искренне сожалеем о том, что Комару Усману приходится во второй раз переживать стресс от того, что возможно у него сменится соперник. Нет, мы, конечно, помним и том, как тот же Хабиб рассказывал, что ему плевать, когда и с кем драться. Дайте 30 минут отдохнуть, и я вернусь в ринг против кого угодно. Но ведь в реальности Орлу не доводилось претворять подобное в жизнь. Да, с Усманом немного иначе. Но ведь сейчас он и UFC могут лишиться главного боя июля.

Для нас этим боём безусловно является титульник Петра Яна. Но мы не можем рассматривать его в отрыве от всего турнира. А ведь сейчас он трещит по швам! «Бойцовский остров» из легендарного события может превратиться в главное фиаско в карьере Уайта. И уж тут ему припомнят вообще всё! Сначала турнир лишился Гилберта Бёрнса, который подхватил злосчастный вирус. А теперь, после того как дана пошёл навстречу одному из забастовщиков – Хорхе Масвидалю, тест его тренера дал положительный результат.

Тренер Хорхе Масвидаля заразился коронавирусом перед турниром UFC 251

У нас готов текст о том, как UFС готовится обеспечить безопасность бойцов и их команд, но уже на подступах несёт потери. Майк Браун, тренер Масвидаля заразился коронавирусом перед турниром UFC 251, сообщает MMAfighting. Позже эту информацию подтвердил сам Браун, отметив, что «он в порядке». Официальной реакции UFC пока нет, но по правилам Всемирной организации здравоохранения Хорхе должен отправиться на карантин, а также все, кто с ним контактировал.

В UFC показали красивые фото октагона на пляже «Бойцовского острова»

И в этой связи возникает вопрос: «Бойцовский остров» — это легенда, которая воплотится в жизнь или величайший провал в карьере Даны Уайта. Неужели лучший спортивный менеджер в истории спорта допустил самый главный промах в своей карьере? Или все эти события так и не затронут райский остров Яс? Но, тогда как латать пустеющий кард? Ведь Абу-Даби потерял часть россиян, которые не готовы драться в следующие 2 недели. Законный траур по Абдулманапу Нурмагомедову.

«Даже президента страны пытались подключить». Почему умер отец Хабиба Спортивный мир скорбит, а ученики великого тренера отказываются от боёв. Нам будет не хватать Абдулманапа Нурмагомедова.

А тут ещё ранимая девушка Роуз Намаюнас, у которой родственница пострадала от COVID, и она снова может съехать с боя. Ранее был отменён бой Марины Родригес и Карлы Эспарзы. У Марины был также диагностирован коронавирус. Чуть ранее Умар Нурмагомедов и Тагир Уланбеков отменили вылет на „Бойцовский остров“ из-за смерти Абдулманапа Нурмагомедова. Карды перекраиваются и вспоминать о былых фиаско не хочется.

Девушка-ромашка по прозвищу Головорез. Намаюнас не простила Конора Макгрегора Роуз Намаюнас 11 июля подерётся на «Бойцовском острове».

Дана продолжает с голливудской улыбкой рекламировать продукты, которые фанаты могут купить сейчас, пока всё это не превратилось в тыкву. Но мы, в России, искренне надемся на то, что состоится главный для нас бой – Петра Яна и Жозе Алду. Сибиряк готов биться за титул и забирать его. В остальном же остаётс только верить в менеджерский гений Даны Уайта и матчмейкеров, которые сейчас самой тонкой гребёнкой прочищают мир ММА.

По сути, осталось лишь три дня до того момента, когда большой босс выйдет перед камерами и произнесёт: «Всё пропало!» Но этого не произойдёт, и нам предстоит вновь убедиться в гении Даны. Но представить, как он всё это разрулит сейчас, очень сложно.