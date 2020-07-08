«Мне пришлось поколотить Конора». Тренер Макгрегора — о первой тренировке ирландца

Джон Кавана – один из самых известных тренеров в смешанных единоборствах. Специалист, под чьим началом занимается знаменитый Конор Макгрегор, был первопроходцем ММА в Ирландии. Кавана не сумел построить большую карьеру как боец, после чего решил сосредоточиться на подготовке спортсменов. Обладатель чёрного пояса по джиу-джитсу проводил первые тренировки в полусгнившем сарае, но вскоре его школа стала известной на весь мир. В 2016 году Кавана написал книгу о тренерском пути и своём главном ученике, которая была выпущена в России издательством Бомбора, и получила название «Конор Макгрегор. Жизнь без правил». Предлагаем вашему вниманию один из отрывков книги.

«Как-то раз днём в конце 2006 года в наш зал в Раткуле вошёл тощий 18-летний паренёк с бритой головой. Он учился в школе с Томом Иганом. Том нас познакомил:

— Это мой друг Конор Макгрегор. Он несколько лет занимался боксом и хотел бы сейчас тренироваться с нами, так как решил попробовать себя в MMA.

Трусом нужно называть Макгрегора, а не Хабиба. Это ирландец отказался драться Дана Уайт выложил все карты, рассказав правду о Коноре.

Я не помню точно, что Конор сказал мне во время нашего первого разговора, но знаю, что он называл себя будущим чемпионом UFC. Сразу было видно, что, даже если у него ничего не получится, с уверенностью в себе у этого парня в любом случае полный порядок. Конор очень старался произвести впечатление во время своего первого спарринга в «СБД» (школа Джона Каваны. – Прим. «Чемпионата»). В результате он отправил Оуэна Родди на пол сильным ударом в корпус. На спаррингах в «СБД» подобное обычно не допускается, но я решил пока ничего не говорить. Я понимал энтузиазм Конора, поскольку это была его первая тренировка, а Оуэн к тому времени успел уже поучаствовать в нескольких профессиональных боях. Конор хотел показать себя с лучшей стороны в поединке с одним из наших ведущих бойцов. Я также знал, что Оуэн скоро поквитается с ним.



Однако потом произошло совершенно недопустимое. Я сидел у себя в кабинете и вдруг услышал, как кто-то сказал: «Этот парень сбил с ног Айс». Я сразу понял, что речь о Коноре, потому что именно Айс спарринговала с Конором после Оуэна. Я вышел из кабинета и увидел, что Айс лежит на ринге. Она была в слезах. Конор причинил ей боль сильным ударом в корпус.



«Хорошо, — подумал я, — тебе это пока сойдёт с рук, но, если ты решил, что здесь можно безнаказанно обижать других учеников, ты ошибаешься».



— Так, Конор, я следующий, — сказал я. Надев перчатки и выйдя на ринг, я сбил Конора с ног и немного поколотил его, пока он не понял следующее: Эти ребята — твои товарищи, а не противники.

Когда мы закончили, Конор посмотрел на меня и сказал: «Да, я это заслужил». Когда Конор только появился в нашем зале, он был забиякой. Именно забиякой, и никем иным. Боксёрский клуб в Крамлине, где Конор тренировался раньше, был спортзалом, где прежде всего учили драться.

Входя туда, вы видели драки, драки и ещё раз драки. «СБД» же в первую очередь была ориентирована на обучение. После того как я преподал Конору урок, мы с ним подружились. Он пришел на следующий день и быстро включился в тренировочный процесс. Иногда Конору снова не удавалось держать себя в руках, но на него было трудно сердиться, потому что с ним было очень интересно.

Глядя на Конора, я с самого начала думал: «Это чемпион мира». В нём были необходимые задатки. Бойцы при грамотном подходе к тренировкам могут отточить свои навыки до высокого уровня, но можно ли обойтись без тех особых задатков, которые отличают чемпиона от всех остальных? Бойцов, которым бы это удалось, я ещё не видел. Нечто особое должно быть в вас с самого начала. У Конора оно было.

12 лет назад Макгрегор впервые сдался. После боя ирландец плакал. Видео Первым проблемы Конора с борьбой использовал русский литовец Артемий Ситенков.

Было ясно, что он обладает огромным потенциалом и его ударная техника просто потрясающая, но в некоторых аспектах подготовки, касающихся, в частности, борьбы в партере, имелись существенные пробелы. На их устранение требовалось время. Другая проблема заключалась в том, что вне зала его многое отвлекало. Дублин не слишком большой город, и я скоро узнал, что Конор общается с людьми, которых любой, кто желает стать успешным профессиональным спортсменом, должен избегать.

Конор в течение нескольких недель мог каждый день часы проводить в зале, а затем внезапно на время пропадал. Особенно удачно ему удавалось исчезать, когда приходило время платить за занятия. Но, как только Конор возвращался в зал, он начинал выкладываться на тренировках по полной программе. Он также часто тренировался дома вместе с Томом. Том помогал Конору осваивать бразильское джиу-джитсу, а тот в ответ делился своими боксёрскими премудростями. Когда Конор только появился в «СБД», он одно время параллельно занимался ещё и боксом, и я ничего не имел против этого. Однако я не уверен, что его тренеры по боксу считали так же.В конечном счете Конор сделал выбор. Своё будущее он видел в MMA».