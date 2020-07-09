Перри бьёт и старых, и пьяных. Сколько ещё Дана будет терпеть его в UFC? Видео

28-летний боец смешанных единоборств Майк Перри вновь попал в новостные сводки. Спортсмен по прозвищу Платиновый повздорил с пожилым мужчиной в ресторане и в порыве эмоций нанёс ему мощный удар рукой. Отправив оппонента в нокдаун, явно нетрезвый Перри присел на скамейку и выкрикнул несколько расистских оскорблений в адрес другого участника конфликта, что в нынешней политической ситуации является едва ли не более тяжким преступлением. Социальные сети бурлят негодованием и обвинениями в расизме, что вряд ли беспокоит Майка: экс профессиональный боксёр регулярно становится мишенью для критики.

Видео доступно на «Чемпионате».

Нокдаун пожилого мужчины оказался только частью происшествия, поскольку в итоге пострадавших оказалось трое, в том числе одна девушка. Вскоре в ресторан прибыли сотрудники полиции и допросили Перри, после чего отпустили домой. Как стало известно позже, полусредневес легко отделается: его действия квалифицировали как «проступок», что грозит только штрафом в 500 долларов. В ближайшее время Майку придётся явиться в суд для разбирательства.



Платиновый всегда вёл себя немного странно и обладает редким умением попадать в неприятные ситуации. Несколько месяцев назад Перри подрался на улице с пьяным забиякой, легко отправив того в нокаут. Боец сам опубликовал видео с дракой, сопроводив его назидательным комментарием: «Я мог бы добить его до смерти, но ушёл говорить с полицией. Если кто-то из вас считает, что может вести себя так, будто что-то сделает мне, пожалуйста, поверьте, вы играете с огнём и обожжётесь. А если вы в состоянии следить за собой и не нарушать моё личное пространство, то любая ситуация может быть решена через диалог».

«Я мог бы добить его до смерти». Боец ММА вырубил пьяницу и выложил видео в «Инстаграм» Майка Перри частенько били в клетке последнее время. Кажется, боец решил мстить за это случайным людям.

Как и следовало ожидать, руководству UFC и большинству коллег действия Перри тогда пришлись не по вкусу. Бойца ожидал серьёзный разговор с Даной Уайтом, после чего Майка ещё несколько недель «полоскали» в медиа и социальных сетях. Ходили слухи, что спортсмена даже могут исключить из промоушена, но в результате американец остался-таки в UFC. Перри отреагировал на происходящее спокойно и пообещал вновь удивить окружающих, что и сделал в следующем поединке.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте UFC.

На протяжении всей карьеры Перри конфликтовал с тренерами. После поражений, которых было немало, боец почти всегда обвинял наставников. За несколько недель до своего последнего боя, состоявшегося 27 июня, Платиновый окончательно разругался с командой и решил тренироваться один. Единственным исключением стали несколько спарринг-партнёров, с которыми Перри не подписывал контрактов. В поединке с Микки Галлом Майку помогала лишь его девушка Латори Гонзалез, которую тот заявил в качестве секунданта. В перерывах подруга вытирала бойцу лицо и клала на шею лёд, чего хватило для победы. Удивительно, но Перри и без тренера уверенно взял верх, прервав неудачную полосу.

Боец UFC победил без тренера и с подругой-секундантом. А что, так можно было? Видео Прикладывающая лёд красавица – всё, что нужно Майку Перри в бою.

Платиновый одержал важную победу, но его неадекватное поведение вне клетки продолжает раздражать промоушен и болельщиков. Такими темпами боец, которому когда-то прочили чемпионский пояс, действительно может покинуть сплочённые ряды UFC. Дана Уайт готов терпеть подобные проступки на регулярной основе только от Джона Джонса, который входит в число главных звёзд организации. Перри сейчас не попадает даже в топ-15 бойцов полусреднего веса и от его услуг откажутся легко. Пора браться за ум. Если уже не поздно.