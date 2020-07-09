11 километров уникальных технологий. Как организована безопасность на «Бойцовском острове»

11 июля на острове Яс, принадлежащем ОАЭ, пройдёт первый из запланированной череды турниров UFC. На «Бойцовском острове» состоится множество шикарных боёв, где будет разыграно несколько чемпионских поясов. Пандемия коронавируса стихает очень медленно, но команда Даны Уайта приложила огромные усилия, чтобы свести к минимуму угрозу для спортсменов и других сотрудников UFC. Один из главных редутов на пути коронавируса – уникальная «Зона безопасности».

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11-километровая «Зона безопасности» будет функционировать на протяжении всего турнира под общим названием UFC Fight Island, который будет проходить с 11 по 26 июля. На острове предприняты особые меры безопасности: весь занятый на мероприятии местный персонал с 19 июня находился в 14-дневном карантине в гостиничных номерах. В течение этого времени каждый сотрудник прошёл три теста на COVID-19. Одновременно на месте проведения соревнований команда из 740 человек вела строительно-монтажные работы, которые на сегодняшний день уже завершены.



После того как рабочие покинули территорию, она была оцеплена полицией Абу-Даби. В настоящее время проводится полная дезинфекция всей зоны, которая уже готов принять занятый на турнире персонал. Данные меры принимаются для обеспечения здоровья и безопасности тех, кто будет находиться в пределах зоны безопасности, так как всем, кто прошёл карантин, для перемещения по территории потребовалось сдать три отрицательных анализа на коронавирус.



В июле в «Зону безопасности» будут допущены только бойцы и персонал UFC, сдавшие тест на COVID-19 при взлёте, при посадке, через 48 часов после прибытия и перед боем. Все бои будут проходить в многофункциональном закрытом комплексе Flash Forum, адаптированном к требованиям UFC, при соблюдении всех предосторожностей, связанных с пандемией COVID-19. Для дезинфекции всех входящих в комплекс людей используются инновационные «мелкокапельные туннели» — установленные на входе полутораметровые проходы, в которых распыляются специальные средства, убивающие 99% поверхностных бактерий. Во всех комнатах и помещениях установлены санитарно-гигиенические станции, а все зоны общего пользования ликвидированы. Скопления большого числа людей исключены, ношение масок обязательно в любое время.

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В знаменитом октагоне также предприняты собственные меры безопасности. Расположенный на суперсовременной кондиционированной крытой арене в зоне безопасности октагон будет дезинфицироваться после каждого боя, а вечером проводить специальную глубокую очистку. Для занятий бойцов в свободное время на острове Яс построен ещё один октагон, где действуют те же правила обеспечения безопасности и гигиены.



Исполнительный директор департамента культуры и туризма Абу-Даби Али Аль Шаиба рассказал, какой труд был вложен в турнир: «Зона безопасности создавалась для того, чтобы у нас была безопасная территория мероприятий высшего мирового уровня и защиты всех жителей Абу-Даби. Этот турнир важен для нас по многим причинам — с него начнётся возвращение в Абу-Даби большого спорта и туризма. Он демонстрирует нашу готовность вновь принимать международные мероприятия. Кроме того, это ещё и возможность увидеть, где и что мы можем усовершенствовать, чтобы максимально эффективно подготовиться к запланированным на этот год событиям».