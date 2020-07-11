«Век Хабиба заканчивается». Дерзкий боец Богатов дебютирует на «Бойцовском острове»

На «Бойцовском острове» заканчиваются последние приготовления, до старта UFC 251 осталось буквально несколько часов. Главный турнир лета принимает настоящий десант из России: уроженцы самой большой страны в мире сразятся в четырёх поединках. Одним из российских дебютантов промоушена станет 29-летний Роман Богатов, которого ожидает противостояние с 40-летним бразильцем Леонардо Сантосом.
Выступающий в лёгком весе Богатов – уроженец Оренбургской области. Роман начал заниматься вольной борьбой уже в семь лет, быстро прогрессируя.
«Я с самого раннего детства был очень активный, даже воспитатели в детском саду называли меня гиперактивным. Говорили, что нужно меня обязательно отправить в какую-нибудь секцию. Когда я пошёл в первый класс, меня отдали на вольную борьбу и в плавание. Перед началом занятий ходил на борьбу, после уроков – на плавание», — рассказал спортсмен в интервью Youtube-каналу Федерации ММА Оренбуржья.
Права на видео принадлежат M1. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте M1.
Добившись звания мастера спорта по борьбе, Богатов перебрался в смешанные единоборства. Сам спортсмен считает, что первый профессиональный бой он провёл в 2017 году, но статистика уверяет, что карьеру он начал годом ранее. Хотя Роман неплохо поработал над ударной техникой, в ММА он продолжил полагаться на свои борцовские умения. Подписав контракт с промоушеном М-1, Богатов дебютировал с победы над украинцем Алексеем Сотниковым, поймав того на ручной треугольник. Россиянин дрался с завидной регулярностью и вскоре добрался до поединка за пояс М-1. В чемпионском бою Богатов провёл тяжелейшее 25-минутное сражение с Рубенилтоном Перейрой, выиграв единогласным судейским решением.
На данный момент бойцовский рекорд россиянина составляет солидные 10-0. Самая сильная сторона Богатова — удушающие приёмы, которыми он одержал ровно половину побед. Такого яркого спортсмена не могла упустить UFC и в 2019 году Роман заключил соглашение с организацией Даны Уайта. Дебют пришлось временно отложить из-за пандемии коронавируса, но теперь Богатов сумеет попробовать силы в главном промоушене планеты.
Не последнюю роль для современных бойцов играет хорошо подвешенный язык и у Богатова с этим полный порядок. После подписания контракта с UFC россиянин сделал смелое заявление: «Больший интерес у меня вызывает топ-15, топ-10. Конечно, получить бой с ними не так просто, потому что это им всем неинтересно, никто не хочет рисковать, никто не хочет драться с ноунеймами, с новичками. Но всё-таки я буду надеяться. Обязательно кто-то будет говорить: «Куда лезешь? Пройди сначала путь!», но мне так не хочется.
Не думаю, что мне удастся дойти до титула в то время, когда пояс будет держать Хабиб. Я думаю, через пару боёв он завершит карьеру. Он занимается уже больше общественными делами, отходит от спорта. Поэтому, думаю, век Нурмагомедова заканчивается. Пояс мне придётся завоёвывать у нового чемпиона».
Завтра россиянину предстоит на деле доказать свои высокие запросы. Леонардо Сантос немолод и успел провести лишь один бой после длительной паузы, однако бразилец обладает громадным опытом и мастерством. Немного смущает и тот факт, что Роман готовился без тренера: «Я сам тренируюсь. У меня достаточно богатый опыт и багаж знаний. В этом спорте я уже более 20 лет, могу сам дозировать нагрузки, распределять нужные тренировки. Сам строю свой график и режим». Впрочем, Богатов – серьёзный мастер и обладает отличными навыками. Верим в его победу и надеемся, что у Романа впереди длинный путь в UFC.
- 11 июля 2020
-
12:18
-
12:01
-
11:45
-
11:01
-
10:23
-
08:43
-
06:54
-
00:43
-
00:35
-
00:17
- 10 июля 2020
-
22:52
-
21:20
-
20:36
-
19:58
-
18:59
-
18:42
-
17:28
-
16:12
-
16:00
-
15:30
-
15:02
-
14:02
-
13:01
-
12:02
-
11:00
-
09:01
-
08:44
-
05:59
-
00:52
-
00:11
- 9 июля 2020
-
23:25
-
22:45
-
21:51
-
20:49
-
19:44