Победа Холлоуэя над Альдо – отличное наглядное пособие для Петра Яна. Видео

Макс Холлоуэй – один из самых ярких полулегковесов последних лет. Его бои с Энтони Петтисом, Жозе Альдо, Дастином Порье и Брайаном Ортегой наверняка могли бы войти в учебники по истории UFC, если бы такие существовали. В преддверии турнира UFC 251, на котором Макс попробует взять реванш у Александера Волкановски и вернуть титул чемпиона в полулёгком весе, предлагаем вспомнить одну из ярчайших побед в карьере Благословленного, завоёванную во втором поединке с Жозе Альдо.

История противостояния Макса с бразильцем началась ещё летом 2017 года. Тогда, на турнире UFC 212 в Рио, они встретились впервые. Холлоуэй выходил в октагон в качестве временного чемпиона лиги в полулёгком весе, а Альдо был обладателем полноценного титула. Та схватка началась с небольшим преимуществом Жозе, но вскоре Макс перехватил инициативу, а ближе к концу третьего раунда заставил рефери остановить схватку. Таким образом, он стал полновесным чемпионом лиги.

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Казалось, что после жёсткого избиения (второго за три последних боя) Альдо превратится в сбитого лётчика. Но бразильцу улыбнулась удача. Фрэнки Эдгар вынужден был отказаться от декабрьского боя с Максом Холлоуэем и в качестве замены на турнире UFC 218 выступил всё тот же Альдо, которому представилась возможность мгновенно вернуть себе титул.



В канун боя Жозе излучал оптимизм и уверял, что одержит победу. Более того, бразилец даже настраивался и на третий бой с Холлоуэем.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте UFC.

Начало поединка показало, что Альдо способен подкрепить свои слова делами в октагоне. Да, он был не так активен, как соперник, но при этом гораздо точнее. Несколько атак Жозе были по-настоящему опасны, а молниеносный апперкот в конце раунда от Альдо заставил поаплодировать даже Холлоуэя. На старте второй пятиминутки гавайец снова пытался прессинговать, но толку от этого было не так уж много. А вот Жозе действовал с холодным расчётом, точно контратаковал, был разнообразен, пробивая лоу-кики, а также, не забывая о работе по корпусу и голове. Казалось, что Макс растерялся и не имеет плана действий против такого Альдо. Так прошёл почти весь раунд и лишь под его занавес Благословенный активизировался и провёл несколько опасных атак.



Как оказалось, те атаки были лишь первыми звоночками. Уже в следующем раунде фанатам Жозе пришлось бить в набат. В третьей пятиминутке функциональная подготовка Альдо начала давать слабину. Макс, словно почувствовав это, начал вдобавок провоцировать оппонента на открытую рубку и в конце концов добился своего. В открытом противостоянии силы Жозе стали таять буквально на глазах, и он откровенно проигрывал перестрелку, проглатывая множество тяжёлых ударов и попросту отбивая их лицом.

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Казалось, что каждая секунда последняя и он сейчас упадёт, но каким-то чудом Жозе продолжал стоять своих двух. За минуту до конца раунда бразилец попробовал спастись в партере, но и на канвасе Холлоуэй оказался безжалостен, добив соперника градом ударов и заставив Хёрба Дина остановить одностороннее избиение за 9 секунд до конца раунда. То была блестящая, если не сказать гроссмейстерская победа от Макса.



К слову, видео этого поединка – наглядное пособие для Петра Яна, как нужно действовать в противостоянии с бойцом калибра Альдо. Умудрённый опытом Макс не отказался от гейм-плана по итогам двух неудачных раундов и переломил ход встречи. Многие эксперты прогнозируют, что, как и в бою с Холлоуэем, Алду будет опасен в первые раунды, до тех пор, пока не просядет физически. Посмотрим, справится ли со стартовым натиском опытного бразильца Пётр Ян. Будем держать за него кулаки. Ждать осталось недолго.