«Россия, это для тебя»! Пётр Ян – новый чемпион UFC в легчайшем весе! Видео

Пётр Ян шёл к чемпионскому бою UFC на протяжении двух лет. В 2018 году российский боец дебютировал в промоушене с победы над Тэруто Исихарой, после чего выиграл ещё пять поединков подряд. Блестящие выступления Петра заставили Дану Уайта дать уроженцу Дудинки титульный бой. Ян планировал отобрать пояс у Генри Сехудо, но тот внезапно завершил карьеру, оставив чемпионство в легчайшей категории вакантным. Руководство UFC приняло решение, что соперником Яна на UFC 251 будет Жозе Альдо. Легендарный бразилец последние два боя проиграл, однако его предыдущие заслуги сделали своё дело. Перед поединком хорошо знакомые друг другу Ян и Альдо намекали, что хотят оформить победу нокаутом.

Пётр Ян нокаутировал легенарного Жозе Альдо и стал чемпионом UFC! LIVE На «Бойцовском острове» проходит турнир UFC 251. Богатов и Гришин уже потерпели поражения. Подробности — на «Чемпионате».

Первый раунд начался в осторожном стиле. Спортсмены старались «раздёргать» друг друга, практически не нанося акцентированных ударов. Вскоре Ян пару раз жёстко попал с рук, на что Альдо отреагировал могучими лоукиками, один из которых даже повалил россиянина. Пётр долго не мог подобраться на удобную дистанцию, но тут бразилец помог ему своим тейдауном. После сумбурной борьбы Жозе оказался на канвасе и Ян нанёс ему несколько жёстких ударов сверху, едва не финишировав. Бразилец пропустил мощнейшее попадание в корпус и по лицу было видно, как его «проняло».

Следующие пять минут получились не настолько удачными для сибирского бойца. Пётр сделал несколько неплохих ударов по корпусу, однако Альдо чаще атаковал и вновь проводил великолепные лоу-кики. Опытный бразилец отлично «рвал» дистанцию и от большинства серий соперника легко уходил. Куда как интереснее выглядел следующий раунд. Сначала доминировал Жозе: в одном из моментов он жёстко попал и даже прижал Яна к сетке. Пётр терпеливо ждал и ближе к концовке «включился», регулярно пробивая защиту Альдо с помощью боксёрской техники. Несколько раз бразилец был близок к нокдауну, ловя челюстью кулаки Яна.

В четвёртом раунде соперники стали «подседать». Куда сильнее устал более возрастной Альдо, какое-то время даже бегавший от наседающего Яна. Бразилец пропускал всё чаще и чаще, в концовке оказавшись на настиле. Ян вновь показал, как умеет бить сверху, донеся до головы Жозе несколько чувствительных попаданий. Лицо легенды покрылось кровью, но Альдо держался. На старте последней пятиминутки после жёсткого апперкота Яна бойцы оказались в партере, где Пётр вновь оказался в доминирующей позиции. Постепенно бой превращался в избиение: Ян поливал оппонента кулаками, коленями и локтями. Альдо упорно ждал, но вскоре терпеливый судья принял решение остановить бой. У России – новый чемпион UFC! На соперника Яна было жалко смотреть, слишком много ударов он поймал. Тем не менее, на объявлении результата бойцы тепло обнялись.

«Это было легко». Эффектный нокаут в дебютном бое Петра Яна в UFC. Видео Соперник россиянина не продержался и одного раунда.

«Россия, мы это сделали! Я знал, что Альдо – очень сильный соперник, поэтому я не форсировал события. Жозе отбил мне ногу, поэтому приходилось драться не в своей стойке. У меня была задача поддавливать в первых раундах, но давать больше работать Альдо, чтобы он вымотался. Так и получилось. Хочу сказать огромное спасибо жене. Рождение ребёнка незадолго до боя – огромная мотивация. Большое спасибо и всем моим болельщикам!», — сказал после боя украшенный чемпионским поясом и российским флагом Пётр.



В России – новый чемпион UFC. Ян победил в шикарном стиле, подарив болельщикам настоящее зрелище. Да, Петру пришлось непросто, но по-другому и быть не могло: Альдо – легендарный и умелый противник. Российские бойцы постепенно оккупируют главный промоушен мира. На это приятно смотреть. Будем надеяться, что новые чемпионы не за горами.