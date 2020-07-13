Салмон улетел в глубокий нокаут. О том, что победил, узнал уже от врачей. Видео

Американский промоушен Legacy Fighting Championship регулярно радует болельщиков отличными турнирами. Располагающаяся в Техасе организация появилась в 2017 году после слияния двух других промоушенов. В рядах LFA не слишком много спортсменов мирового уровня, что не мешает периодически устраивать шикарное зрелище. Совсем недавно один из боёв организации вновь привлёк большое внимание. Жаль только, что поводом стало грубейшее нарушение правил.

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На первом турнире LFA после паузы, связанной с пандемией коронавируса, в одном из главных поединков встретились американские бойцы Бостон Салмон и Шон Уэст. 29-летний Салмон с забавным прозвищем Бум-Бум проводил первый бой после своего увольнения из UFC, где проиграл оба своих поединка. Ранее спортсмен победил в «Серии контендеров», но потом не сумел оправдать большие ожидания Даны Уайта. Противостоял Салмону 30-летний Шон Уэст, путешествующий из одной организации в другую и имеющий рекорд 14-10.

Права на видео принадлежат LFA. Посмотреть видео можно в "твиттере" UFC Fight Pass.

Фаворитом считался Салмон, чей переход в LFA освещался довольно широко. Однако в октагоне всё сложилось не совсем так, как рассчитывал Бум-Бум. В первом раунде Уэст активно наседал на соперника и регулярно пробивал его защиту. На старте второй пятиминутки Шон решил «зарубиться» и оппоненты обменялись могучими встречными попаданиями. Уэст устоял на ногах, а вот его соперник повалился на канвас. Бум-Бум не был оглушён и уже начал подниматься, как тут в его голову прилетел жесточайший удар коленом. Уэст не отказал себе в жестком удовольствии «пробить с разбега», после чего Салмон сразу потерял сознание. Проблема для Уэста была вот в чём: бить ногами в голову соперника, когда тот располагается на трёх точках опоры, запрещено. Такое было допустимо в боях старой школы, но тогда Шон был совсем юнцом и не может оправдываться давними привычками.

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На Салмона было жалко смотреть: боец оказался в глубочайшем нокауте, на его голове появилась кровь. Радостный противник Бум-Бума запрыгнул на край клетки, откуда ему пришлось слезть для разговора с судьёй. Уэста дисквалифицировали за нанесение запрещённого удара и объявили проигравшим. За такой серьёзный проступок ему может грозить даже длительная дисквалификация. Салмона увезли в больницу, и уже там врачи сообщили Бостону о победе. Сейчас о состоянии здоровья спортсмена ничего неизвестно. Когда ММА называют «боями без правил», следует помнить, что на самом деле там строгие правила. Что бывает, если их не соблюдать, показывают именно такие бои.