Бой знаменитых тяжеловесов завершился массовой дракой. Тренера унесли на носилках. Видео

10 июля в информационном поле появилась новость, оставшаяся незамеченной. Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Риддик Боу объявил о готовности вернуться в ринг и драться с Майком Тайсоном, Эвандером Холифилдом и даже Владимиром Кличко. В наше странное время решение 53-летнего американца уже не удивляет. Но заявление Боу заставило вспомнить о другом примечательном событии. 11 июля 1996 года Риддик стал участником одного из самых скандальных поединков в истории супертяжёлого веса. Вспоминаем дуэль Боу с эпатажным Анджеем Голотой.

Предыстория

1996 год. Фанаты бокса живут в эпоху расцвета супертяжёлого дивизиона. Титулами чемпионов мира по основным версиям владеют Майк Тайсон, Майкл Мурер и Брюс Селдон. При этом в очередь за вожделенными поясами выстраиваются Эвандер Холифилд, Леннокс Льюис, Рэй Мерсер и многие другие.

В списке соискателей значатся также бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Риддик Боу и небитый проспект из Польши Анджей Голота. Боу к тому времени имел за плечами поединки с уже упомянутыми Селдоном и Холифилдом и конфликтовал с руководством WBC, навсегда исключившим боксёра из своих рейтингов. Как бы то ни было, 29-летний боец возвращался в гонку за титул и победа над Голотой почти гарантировала бы ему чемпионский поединок. Боу обещал, что после встречи с Голотой померится силами с Майком Тайсоном и своим обидчиком по финалу ОИ-1988 Ленноксом Льюисом.



Что же касается поляка, то бронзовый призёр в первом тяжёлом весе тех же Олимпийских игр в Сеуле перешёл в профессионалы в 1992 году. Он заслуженно получил статус яркого панчера и к моменту встречи с Боу имел идеальный профессиональный рекорд 28-0 (25 KO). Все предпосылки для интересного вечера бокса имелись, но итог превзошёл даже самые смелые ожидания.

Самый скандальный бой, драка в ринге и госпитализированные болельщики

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Невзирая на красивый рекорд Голоты и ожидание достойного сопротивления от Анджея, эксперты всё равно ждали победы Боу, который за годы профессиональной карьеры имел куда более жёсткую оппозицию, чем поляк.

Тем не менее, поединок сразу пошёл не по сценарию американца. Голота оказался быстрее соперника и вчистую выигрывал перестрелку джебами. Тогда Боу решил «рубиться» на ближней дистанции. Более крупный Анджей принял эти условия, хотя ранее хорошо смотрелся и на дистанции, из-за чего начал пропускать атаки Риддика. Но при этом он не только держал удар, но и умудрялся быть точнее в неудобных для себя условиях.



К третьему раунду поляк всё чаще стал подключать апперкоты и это стало ключевым моментом жаркой битвы. В одном из эпизодов Голота пробил Боу ниже пояса и рефери вынес нарушителю устное предупреждение. Это не подействовало на Анджея: в четвёртой трёхминутке он снова пробил в самое уязвимое для мужчин место и на этот раз Риддик «прочувствовал» удар, едва не свалившись на канвас. С поляка было снято одно очко, американец получил время на восстановление.

Фото: Getty Images

Градус противостояния продолжал возрастать и Боу уже явно проигрывал. Но это не заставило Голоту вести бой рациональнее. В конце шестого раунда он снова ударил ниже пояса и был оштрафован, а на несчастного Боу было жалко смотреть. Развязка трагикомедии наступила на последней минуте седьмого раунда. Голота опять пробил ниже пояса измождённому сопернику. Американец упал, а рефери принял решение дисквалифицировать злостного нарушителя и отдать победу Риддику.

Фото: Getty Images

После этого на ринге началось что-то невообразимое. Один из представителей команды американца выбежал в квадрат и толкнул Голоту в спину. Анджей сразу же «заехал» обидчику левым боковым и это запустило цепную реакцию. Ещё один сторонник Боу начал бить поляка рацией по голове, что привело к травме боксёра. В итоге в ринге заварилась настоящая каша. Под раздачу попал и 74-летний тренер Голоты — Лу Дува, которого в итоге выносили из эпицентра событий на носилках.

Фото: Getty Images

Драка переросла в противостояние болельщиков обоих боксёров. В итоге правоохранители арестовали десять человек, девять были госпитализированы, со стороны полиции ранения получили ещё восемь человек.

Через полгода Голота поставил крест на карьере Боу

В декабре того же 1996 года соперники провели реванш. На этот раз Риддик обещал подготовиться лучше. Но поляк снова переигрывал экс-чемпиона мира. Во втором раунде Голота отправил Боу в нокдаун, но в четвёртой трёхминутке Риддик отплатил оппоненту той же монетой. В пятом отрезке Анджей мощными атаками организовал для противника второй нокдаун, казалось, что развязка близка, но американец держался «на морально-волевых». Яркая битва завершилась в девятой трёхминутке. Голота зажал соперника и выбрасывал многоударные комбинации, вскоре вновь пробив ниже пояса. Рефери вмешался и остановил бой. Голота, как и в первый раз, был дисквалифицирован, а лежащий на ринге Боу был объявлен победителем.



Соответствующее решение было принято справедливо: по ходу всей встречи Анджей нарушал правила, бодался, бил ниже пояса и регулярно наказывался судьёй.



Победа Боу получилась пирровой. Вскоре он объявил о завершении карьеры в 29 лет – ещё даже не в пиковом для тяжеловесов возрасте. Через восемь лет он возобновил выступления, но Риддик уже растерял скорость, реакцию и инстинкты. После трёх малозначимых побед за четыре года он вновь повесил перчатки на гвоздь.

Что касается Голоты, то поляк подарил миру бокса ещё много скандалов. А результаты противостояния с Боу, невзирая на де-юре поражения, подарили ему титульный бой с Ленноксом Льюисом. Впрочем, тот шанс он не реализовал, проиграв нокаутом уже в первом раунде.