«Лысая башка» против «Пирожка». Развесёлая пресс-конференция Емельяненко и Исмаилова

Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов ещё не встретились в поединке, но успели развлечь публику заочным конфликтом. Спортсмены показали себя как мастера треш-тока, регулярно радуя своим креативом. Емельяненко для начала выбрал целью причёску соперника, регулярно называя Магомеда «лысой башкой» и снимая видео с ударами по воображаемому Исмаилову. Его оппонент дождался шанса и сочно ответил Александру, когда тот вслед за Рамзаном Кадыровым решил побрить голову.
Следом случились ещё множество взаимных «атак», бойцы не забывали друг друга надолго. Емельяненко рассказывал забавные истории и объяснял, как будет побеждать: «Лысый, теперь я гасить тебя буду в ринге ух как жёстко, ух как сильно! Мне не остановиться, когда я в зале работаю, я не чувствую нагрузки, я не чувствую усталости. Ух сколько у меня прухи теперь!». В ответ Исмаилов ласково называл Александра «пирожком» и высказывался не менее остро.
Времени на шутки осталось немного: 24 июля спортсмены смогут «ответить за слова» в очной встрече. Бой пройдёт в Сочи, хотя изначально планы были другие. Емельяненко и Исмаилов ещё в апреле могли встретиться в Москве, но коронавирус заставил корректировать планы. Промоушен Absolute Championship Akhmat во главе с Майрбеком Хасиевым и Алексеем Яценко приложил огромные усилия, чтобы возобновить регулярные турниры ММА после пандемии. Ажиотаж перед АСА 107 велик, организация даже предостерегает болельщиков от покупки появившихся поддельных билетов.
Вчера, 13 июля, Емельяненко и Магомед Исмаилов провели пресс-конференцию в режиме онлайн. Бойцы неплохо покуражились, хотя было заметно, что они уже сосредоточены на поединке. Предлагаем изучить самые сочные высказывания.
Емельяненко начал агрессивно: «Скоро я дорвусь до работы и побью эту лысую голову! Научу её падать, будет кататься по всему рингу. Магомед, ты только бороться можешь и на 20 сантиметров ниже меня. Только прошу – сразу не падай. Тренируй голову, подойди и понабивай её обо что-то. Я тебе такие серии буду вбивать!»
Исмаилов в ответ упомянул, что не смотрит на разницу в весе: «Я тактик. Саша, я тебя съем! Я буду очень быстрым. Габариты Емельяненко меня не пугают. Ну и что, выйдешь ты на 10-15 килограмм тяжелее меня. Мне будет только легче нокаутировать. Я много кушаю, сегодня ел блины. Думал о Саше и ел блины».
Александр сравнил себя с легендой бокса: «Исмаилов, ты легче Кокляева в два раза. Наедай блинами пузо! Недавно появился ролик, где ты пирожки ешь и меня пирожком называешь. Ты сам круглый, как пирожок. Об меня ты сломаешь все зубы. Я быстрый, как Мухаммед Али. Когда я свет выключаю, успеваю лечь под одеяло, а свет ещё не потух. Следующий бой будет с моим другом Минеевым. Можно вас даже в один вечер, будете рядом валяться, как звёзды пятиконечные». Исмаилов же предположил, почему Александр согласился на поединок: «Емельяненко захотел подраться, потому что подумал, что я маленький. 84 килограмма, лёгкие деньги. Он после Кокляева посчитал, что со мной тоже будет легко. Хотя самый страшный кошмар Саши даже может не состояться: я могу и не начать бороться. Можем порешать всё в стойке».
Бойцы провели отличную работу по раскрутке поединка, но главные события ждут нас в октагоне. ACA привлекла в свои ряды мощных спортсменов, чей послужной список внушает уважение, и охотно сводит их в боях. Руководство организации подчёркивает, что придерживается девиза «меньше шоу, больше драк». Емельяненко на пресс-конференции так и вовсе усомнился в «уникальном» уровне бойцов UFC и предложил раскручивать ММА именно на территории России. Часть болельщиков может отпугнуть тот факт, что АСА 107 будет показан по современной системе pay-per-view. Настоятельно рекомендуем не отказываться от просмотра: зрелище обязано получиться шикарным.
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