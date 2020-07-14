«Лысая башка» против «Пирожка». Развесёлая пресс-конференция Емельяненко и Исмаилова

Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов ещё не встретились в поединке, но успели развлечь публику заочным конфликтом. Спортсмены показали себя как мастера треш-тока, регулярно радуя своим креативом. Емельяненко для начала выбрал целью причёску соперника, регулярно называя Магомеда «лысой башкой» и снимая видео с ударами по воображаемому Исмаилову. Его оппонент дождался шанса и сочно ответил Александру, когда тот вслед за Рамзаном Кадыровым решил побрить голову.

Следом случились ещё множество взаимных «атак», бойцы не забывали друг друга надолго. Емельяненко рассказывал забавные истории и объяснял, как будет побеждать: «Лысый, теперь я гасить тебя буду в ринге ух как жёстко, ух как сильно! Мне не остановиться, когда я в зале работаю, я не чувствую нагрузки, я не чувствую усталости. Ух сколько у меня прухи теперь!». В ответ Исмаилов ласково называл Александра «пирожком» и высказывался не менее остро.

Времени на шутки осталось немного: 24 июля спортсмены смогут «ответить за слова» в очной встрече. Бой пройдёт в Сочи, хотя изначально планы были другие. Емельяненко и Исмаилов ещё в апреле могли встретиться в Москве, но коронавирус заставил корректировать планы. Промоушен Absolute Championship Akhmat во главе с Майрбеком Хасиевым и Алексеем Яценко приложил огромные усилия, чтобы возобновить регулярные турниры ММА после пандемии. Ажиотаж перед АСА 107 велик, организация даже предостерегает болельщиков от покупки появившихся поддельных билетов.

Александр Емельяненко собирается бить «Лысую голову». Нас ждёт очередной чудной поединок Который, впрочем, может закончиться для Александра плачевно.

Вчера, 13 июля, Емельяненко и Магомед Исмаилов провели пресс-конференцию в режиме онлайн. Бойцы неплохо покуражились, хотя было заметно, что они уже сосредоточены на поединке. Предлагаем изучить самые сочные высказывания.



Емельяненко начал агрессивно: «Скоро я дорвусь до работы и побью эту лысую голову! Научу её падать, будет кататься по всему рингу. Магомед, ты только бороться можешь и на 20 сантиметров ниже меня. Только прошу – сразу не падай. Тренируй голову, подойди и понабивай её обо что-то. Я тебе такие серии буду вбивать!»

Исмаилов в ответ упомянул, что не смотрит на разницу в весе: «Я тактик. Саша, я тебя съем! Я буду очень быстрым. Габариты Емельяненко меня не пугают. Ну и что, выйдешь ты на 10-15 килограмм тяжелее меня. Мне будет только легче нокаутировать. Я много кушаю, сегодня ел блины. Думал о Саше и ел блины».

Емельяненко и Кокляев открыли портал: теперь подобные фрик-шоу будут чаще Дацик, Смоляков, Новосёлов и даже Руки-Базуки — у Михаила и Александра ещё полно соперников для будущих боёв в России.

Александр сравнил себя с легендой бокса: «Исмаилов, ты легче Кокляева в два раза. Наедай блинами пузо! Недавно появился ролик, где ты пирожки ешь и меня пирожком называешь. Ты сам круглый, как пирожок. Об меня ты сломаешь все зубы. Я быстрый, как Мухаммед Али. Когда я свет выключаю, успеваю лечь под одеяло, а свет ещё не потух. Следующий бой будет с моим другом Минеевым. Можно вас даже в один вечер, будете рядом валяться, как звёзды пятиконечные». Исмаилов же предположил, почему Александр согласился на поединок: «Емельяненко захотел подраться, потому что подумал, что я маленький. 84 килограмма, лёгкие деньги. Он после Кокляева посчитал, что со мной тоже будет легко. Хотя самый страшный кошмар Саши даже может не состояться: я могу и не начать бороться. Можем порешать всё в стойке».

Бойцы провели отличную работу по раскрутке поединка, но главные события ждут нас в октагоне. ACA привлекла в свои ряды мощных спортсменов, чей послужной список внушает уважение, и охотно сводит их в боях. Руководство организации подчёркивает, что придерживается девиза «меньше шоу, больше драк». Емельяненко на пресс-конференции так и вовсе усомнился в «уникальном» уровне бойцов UFC и предложил раскручивать ММА именно на территории России. Часть болельщиков может отпугнуть тот факт, что АСА 107 будет показан по современной системе pay-per-view. Настоятельно рекомендуем не отказываться от просмотра: зрелище обязано получиться шикарным.