Будущее в UFC российской красавицы из клуба «Ахмат» зависит от боя с румынской принцессой

Не успели утихнуть страсти после UFC 251, а сильнейшая лига мира уже готовится к проведению второго шоу. 16 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт UFC on ESPN 13. И если на минувшем турнире выступило четыре россиянина, то в этот раз всё куда скромнее. Но рассказать, всё же, есть о ком. В предварительном карде выступит россиянка грузинского происхождения, тренирующаяся в клубе «Ахмат» Лиана Джоджуа. Немного о ней и о предстоящем поединке – в нашем материале.
Начало карьеры
Казалось бы, Джоджуа, девушке из традиционной и консервативной кавказской семьи, не пристало заниматься смешанными единоборствами. И действительно, родители Лианы делали всё возможное, чтобы она была утончённой и нежной, не забывая при этом и о спорте – занятия балетом, музыкальная школа, плавание и волейбол. Но строптивый южный характер брал своё и Джоджуа всё более тяготела к единоборствам. В конце концов, родители сдались под напором любимой дочери и дали добро на занятие тайским боксом, что позже переросло в страсть к смешанным единоборствам.
Профессиональную карьеру в ММА Лиана начала в 2015 году, выступая на турнирах в малоизвестных лигах России. После двух побед девушка попробовала силы на выездных шоу, но проиграла как в Казахстане, так и в Китае.
Но после этого карьера была успешно реанимирована. Сначала пришла победа в студенческой лиге, а затем и успех в китайском промоушене Kunlun Fight. Тогда Джоджуа выступила в андеркарде у Чжан Вейли, которая через некоторое время стала чемпионкой UFC.
Прогресс Джоджуа был налицо и был замечен крупными российскими компаниями. Так она заключила контракт с Fight Nights Global. После этого она провела три поединка (2 в FNG и 1 в другой лиге и в то же время вошла в клуб «Ахмат», став первой девушкой в его истории). Во всех Волчица добыла победы, в том числе, над хорошо известной Мариной Мохнаткиной, что помогло ей завоевать титул чемпионки FNG. Все эти успехи и привели девушку в UFC.
Дебют в UFC на разогреве у Хабиба
В июне 2019 стало известно, что Лиана продолжит карьеру в лучшей лиге мира. Более того, ей сразу же выпал шанс засветиться перед большой аудиторией. Джоджуа дали возможность подраться в андеркарде номерного турнира UFC 242, главным событием которого была встреча Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье.
Именно тогда, ещё до боя, Джоджуа получила большую порцию внимания, особо часто рассуждали даже не о её бойцовских качествах, а о эффектной внешности. Между тем большинство упустило, что в дебютной встрече в UFC ей в соперницы выбрали опытнейшую Сару Морас, за плечами которой было шесть поединков в лиге, в том числе, с Джессикой Андраде и Лючией Пудиловой.
Очевидно, что это была очень жёсткая проверка. Добавьте к этому повышенный груз ответственности, связанный с выступлением на одном из главных турниров года, и станет ясно, почему дебют Лианы не задался. Сара Морас активно прессинговала дебютантку на протяжении всей схватки. Измотанная Джоджуа в третьем раунде не сумела остановить напористую канадку и позволила занять ей позицию фул-маунт, фактически это было приговором и привело к досрочному поражению техническим нокаутом.
После поражения Джоджуа не сдерживала слёз, но всё же обещала вернуться. И, скажем прямо, фанатов у Лианы, даже невзирая на поражение, прибавилось. Так что вести о следующем бое порадовали многих.
Снова в Абу-Даби и поединок с Белбите
Несмотря на то, что Абу-Даби не стал для Джоджуа счастливым местом, она снова согласилась выступить в сказочном уголке планеты. На этот раз её соперницей станет Диана Белбите, по прозвищу Румынская принцесса. По итогам встречи можно будет реально оценивать перспективы Джоджуа в UFC. Если поражение от Морас можно было объяснить опытностью соперницы, а также нервозностью перед большим дебютом, то осечка с Белбите уже будет очень нежелательной.
На счету румынки лишь один поединок в UFC, и, как и у Джоджуа, неудачный. В октябре минувшего года Диана не справилась с Молли Маккенн. Так что нас ждёт дуэль, которая определит, кого ждёт дальнейший рост, а кому придётся волноваться о сохранении места в лучшей лиге мира.
Впрочем, кажется, что Лиана при любых раскладах не будет задерживаться в большом спорте надолго. Она, как говорилось выше, воспитана в традициях кавказских семей и не скрывает, что через несколько лет будет строить семейную жизнь.
«Во-первых, моё лицо сильно изменится после этого, а я не хочу делать операции. Годика два-три, но успеть за это время провести много боёв. Потом — сохранить здоровье, выйти замуж и родить детей. Когда ты мать, много ответственности, а на ринге может случиться всё что угодно. А с ребенком ты должна быть всегда», — говорила Джоджуа в одном из интервью.
Что же, остаётся надеяться, что Лиану ждёт победа, которая поможет ей получить те самые «много боёв» в ближайшие два-три года. Удачи Волчице.
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