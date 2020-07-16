«Конору — закусон, он большой любитель выпить». Лиана научилась и трештоку, и побеждать

На «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) в самом разгаре турнир UFC on ESPN 13. Кард шоу не может похвастать наличием звёзд, а потому нет ничего удивительного, что большинство россиян в первую очередь ждали поединка красавицы Лианы Джоджуа.

Перед вторым поединком в карьере в UFC она снова впечатляла не только внешностью, но и умением говорить. Так, она позабавила рассуждениями о том, чем бы угостила звёздных бойцов UFC, приди они к ней в гости. И, конечно, не обошлось без упоминания Конора Макгрегора. Ирландец может быть спокоен, Джоджу пообещал ему по-настоящему тёплый кавказский приём с чачей, вином и закусками выразив уверенность, что боец любит налечь на спиртное.

Волчица из «Ахмата» едва не оторвала руку Румынской принцессе. Лиана, с победой!!! LIVE 16 июля 2020 года на острове Яс в Абу-Даби состоится второй турнир из серии «Бойцовского острова». Главные подробности — на «Чемпионате».

Такое интервью показало, что всего за год в UFC она научилась говорить именно так, как любят болельщики. Оставалось лишь доказать, что прогресс есть не только в треш-токинге, но и непосредственно в мастерстве. И эта задача также была выполнена, причём с блеском.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте UFC Russia.

На встречу с Дианой Белбите Лиана вышла максимально сконцентрированной и не стушевалась под натиском агрессивной соперницы. Невзирая на тейкдаун от оппонентки, Джоджуа не растерялась. В партере она попыталась сначала задушить Белбиту, а затем поймала ту на армбар. Диана сдалась менее чем через 2,5 минуты после стартовой сирены и сделала это с муками боли. Блестящая победа от Джоджуа. После неё девушка скромно поблагодарила свою команду за помощь и подчеркнула, что тренировочный лагерь был неполноценным. Что же, это вселяет оптимизм. Представьте, что будет при нормальной подготовке. Ждём продолжения и наши поздравления!