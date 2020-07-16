«Я слышала, как захрустела её рука». Лиана одержала первую победу в UFC. Видео

Лиана без пафоса вышла на ринг, её соперница же обвешалась флагами Румынии и Канады. Принцесса вела себя крайне эмоционально, всем своим видом демонстрируя заряженность на борьбу. Волчица же была полностью погружена в себя. Румынка сразу пошла работать первым номером, вошла в клинч и спустя полторы минуты перевела борьбу в партер. И вот там у неё начались проблемы. Лиана невероятно продвинулась в греплинге. Аккуратно нейтрализовав все притязания оппонентки, она сначала попыталась её «задушить», а затем поймала на армбар. Сдалась канадская румынка с криками боли.

После своей первой победы в UFC Лиана Джоджуа прокомментировала бой. «Это было очень волнительно. Два года не испытывала чувства победы, и сегодня, выходя в клетку, я была готова отдать всё, чтобы вернуться оттуда победителем. Я была очень заряжена, но всё закончилось гораздо быстрее, чем я планировала. Мой дебютный бой в UFC получился не совсем удачным. Я вышла на него после года простоя, плюс там было огромное давление. Ну и я оказалась не в той весовой категории, разница в габаритах очень чувствовалась. Сейчас, в новом весе, я чувствую, что он подходит мне по габаритам девочек, которые тут бьются.

Волчица из «Ахмата» едва не оторвала руку Румынской принцессе. Лиана, с победой!!! Лиана Джоджуа одержала первую победу в главной лиге планеты.

Да, армбар – это действительно мой самый любимый приём. Но я готовила много разных приёмов, готова была оторвать ей ногу, руку, голову, все части тела. Мне было неважно, я хотела выиграть досрочно. Но когда делала армбар, чувствовала, что он был не идеальный. Взяла его не плечом, она успела увернуться. Но когда во второй раз закинула ноги на армбар и уже сильно вытянулась в тазе, услышала, как у неё захрустела рука, сломалась, и она начала кричать. Отдала все силы, чтобы закончить этот бой досрочно.

Что касается моих планов, то к следующему бою я хотела бы подготовиться уже нормально. К этому поединку у меня было мало времени, у меня был строгий карантин дома. Живу сейчас в Турции, и когда открылся зал, я первым делом туда побежала. А на следующий день мне сказали о бое. И это была коротка подготовка, у меня было мало времени, мне было трудно сделать этот вес, я чуть ли не теряла сознание на взвешивании. Поэтому мне хотелось бы иметь больше времени. Я сделала визу в Америку и хочу провести там кемп, а после этого уже провести и бой.

Очень хотела подойти к сопернице и узнать, как она себя чувствует, но мне этого не позволили сделать. Более того, мне даже вещи мои не дали собрать. Сначала ко мне подошёл Дана Уайт, поздравил с победой, что для меня было неожиданно и приятно. Потом много людей брали у меня интервью, но я хотела бы сходить к ней. Никогда и никому не хотела бы причинить такую боль. Я хочу выиграть, но не хочу никому ничего ломать. Честно говоря, надеялась, что она раньше постучит, но мне пришлось сломать руку, поскольку она очень долго не сдавалась.

«Конору — закусон, он большой любитель выпить». Лиана научилась и трештоку, и побеждать Волчица Джоджуа добилась первого успеха в UFC.

Сейчас, когда я провела первый бой в новой весовой категории, вдруг поняла, что всю свою жизнь проводила бои с какими-то женщинами-монстрами. Я с ними дралась, но они были очень сильные и большие. И когда я перешла в новую категорию, почувствовала огромную разницу в габаритах. В этом новом весе я чувствую себя как рыба в воде.



Что касается прошлого боя на острове Яс, то тогда было очень тяжело дышать. Атмосфера была тяжёлая. Сейчас же было много воздуха. Кондиционеры и ощущения совсем другие. Сейчас мне было намного комфортнее драться, чем в прошлом сентябре".