Румынская Принцесса терпела до последнего, но Джоджуа слишком сильна. Фото

Второй турнир UFC на «Бойцовском острове» не сумел повторить успех первого, получившись откровенно проходным. Однако на UFC Fight Night всё равно было, на что посмотреть. Российских болельщиков особенно интересовало выступление Лианы Джоджуа – сногсшибательной красавицы с грузинскими корнями. Дебютный поединок в главном промоушене мира девушка проиграла и во втором бою ей была нужна только победа.

«Я слышала, как захрустела её рука». Лиана одержала первую победу в UFC. Видео Джоджуа – о переходе в новую весовую категорию, поздравлении Даны Уайта и планах на будущее.

Особо нервничать не пришлось: Грузинская Волчица уложилась в три минуты. Сначала у её соперницы Дианы Белбиты по прозвищу Принцесса прошли несколько неплохих ударов и тейкдаун, но в партере она оказалась беспомощна перед натиском Лианы. Подтянувшая грэпплинг Джоджуа доминировала на настиле, со второй попытки проведя шикарный болевой приём на руку. Следует отдать должное и румынской девушке, не сдававшейся до последнего. Её рука в результате оказалась повреждена, но характер оказался не сломлен. Лиану же можно только поздравить с великолепным боем и дебютной победой в UFC. Так держать!