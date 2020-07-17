Менеджер Хабиба объявил бойкот главному журналисту в ММА. О чём он вообще думает?

Менеджер целого ряда топ-бойцов UFC Али Абдель Азиз проявляет замашки диктатора и пытается подавить инакомыслие в среде журналистов. Глава агентства Dominance встал на тропу войны с ведущим обозревателем смешанных единоборств в мире Ариэлем Хельвани и всей компанией ESPN.

В чём суть конфликта между Абдель-Азизом и Хельвани?

Главный инсайдер ESPN в сфере смешанных единоборств Ариэль Хельвани выразил точку зрения относительно будущего полусреднего дивизиона. Обозреватель не согласен с логикой матчмейкеров UFC, которые хотят устроить следующий титульный бой между Камару Усманом и Гилбертом Бёрнсом. По его словам, сначала бразилец должен подраться с Леоном Эдвардсом, а уже победитель этой пары может сразиться с чемпионом Усманом.

Это сообщение привело в гнев Али Абдель-Азиза, который является менеджером как Усмана, так и Бёрнса. Функционер убеждён, что своим предложением Хельвани хотел показать свою лояльность к экс-чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору, чья карьера ведётся тем же менеджментом, что и карьера Эдвардса.

Хабиб должен принять бой с Гэтжи. Это условие великого наследия его отца За Орлом слишком много птенцов родового гнезда, за которых отвечает теперь он.

«Ничего не имею против Леона Эдвардса, но единственная причина, почему Хельвани так говорит, заключается в том, что у Эдвардса тот же менеджмент, что и у Конора. Он просто хочет показать свою лояльность Конору. Бёрнс – первый претендент на титул, он первый номер рейтинга, и это самое главное.

Бой Камару и Гилберта состоится точно так, как состоится схватка Джастина Гэтжи и Хабиба Нурмагомедова. Но Ариэль не будет допущен на пресс-конференции, он не получит возможности задавать вопросы кому-либо. Теперь это уже личное. ESPN, вы забанены для разговоров с бойцами моего агентства, потому что один из журналистов атакует моих чемпионов. Вам нужно провести немедленное расследование относительно коррупции. Мне нравится ESPN, нравятся их отличные журналисты — Бретт Окамото, Марк Раймонди, Джефф Вагенхайм. У меня нет с ними проблем, но с меня довольно», — написал Абдель-Азиз в «Твиттере».

Прав ли Ариэль Хельвани?

Отвечая на этот вопрос, для начала отметим, что версия Абдель-Азиза кажется немного параноидальной. Всё-таки видеть везде тень Конора Макгрегора немного странно. Во-вторых, давайте порассуждаем, прав ли Хельвани, говоря о возможном противостоянии Бёрнса и Эдвардса.

Ариэль аргументировал свою точку зрения в беседе с Даниэлем Кормье. По его словам, Эдвардс не получил своего шанса только из-за пандемии коронавируса. Напомним, в марте Леон должен был подраться с экс-чемпионом Тайроном Вудли, но схватка сорвалась, а вскоре Вудли подрался уже с Гилбертом Бёрнсом, которому уступил в одну калитку. Именно та победа и дала возможность Гилберту взобраться на первую строчку рейтинга в полусреднем весе и получить статус претендента на титул.

Но как точно отметил Хельвани, на счету бразильца лишь четыре победы подряд в полусреднем весе (шесть всего), в то время как Эдвардс завоевал восемь побед кряду. При этом в последних встречах Леон справился с Дональдом Серроне, Гуннаром Нельсоном и Рафаэлем дос Аньосом. Согласитесь, что Эдвардс, не получивший в силу обстоятельств титульный бой, хотя бы заслужил подраться за статус первого претендента. Так что в словах Хельвани в первую очередь есть логика, а не какой-то непонятный интерес Конора или его менеджмента.

Каковы шансы Абдель-Азиза нейтрализовать ESPN и самого Хельвани?

Ну а теперь самое интересное, насколько реальны шансы Абдель-Азиза реализовать свои угрозы. На наш взгляд они стремятся к нулю. Первая причина этого кроется в том, что ESPN — главный партнёр UFC. Телеканал не так давно заключил с промоушеном гигантский контракт на сумму в $ 1,5 млрд, и вряд ли Дане Уайту нужны хоть какие-то, пусть даже мелкие, конфликты с таким крупным бизнес-партнёром. Тем более он их не допустит из-за стороннего менеджера, пусть даже тот и ведёт карьеры нескольких топ-бойцов. При любых раскладах те не принесут компании сотни миллионов долларов.

Во-вторых, вряд ли те же бойцы захотят не общаться с ведущими журналистами и не получать заслуженное внимание в угоду желаниям своего менеджера. Как-никак задача менеджеров заключается в том, чтобы реализовывать и защищать интересы бойцов, а не наоборот. Вряд ли тот же Гэтжи, который сотрудничает с Абдель-Азизом, воспринял слова Хельвани о Бёрнсе как личную обиду и будет выполнять «хотелки» менеджера в ущерб себе.

Что касается конкретно Хельвани, кажется, что нейтрализовать отдельного журналиста гораздо проще. Но всё-таки США позиционируют себя как страну, которая постоянно продвигает свободу слова и защищает ценность плюрализма. Так что в крайнем случае консервативный Дана Уайт может сыграть даже и на этом, указав место Абдель-Азизу.

Кроме того, не будем забывать, что пишущая братия нередко проявляет солидарность и может встать на защиту авторитетного Хельвани. К примеру, представители прессы могут попробовать сами устроить бойкот бойцам, имеющими связи с Абдель-Азизом. В таком случае клиенты Али уж точно не скажут спасибо своему менеджеру и тот будет припёрт к стенке. Так что глава агентства Dominance пытается ввязаться в войну, которую ему не выиграть. И, скорее всего, вся его затея закончится просто сотрясанием воздуха.