Менеджер Хабиба объявил бойкот главному журналисту в ММА. О чём он вообще думает?

Менеджер целого ряда топ-бойцов UFC Али Абдель Азиз проявляет замашки диктатора и пытается подавить инакомыслие в среде журналистов. Глава агентства Dominance встал на тропу войны с ведущим обозревателем смешанных единоборств в мире Ариэлем Хельвани и всей компанией ESPN.
В чём суть конфликта между Абдель-Азизом и Хельвани?
Главный инсайдер ESPN в сфере смешанных единоборств Ариэль Хельвани выразил точку зрения относительно будущего полусреднего дивизиона. Обозреватель не согласен с логикой матчмейкеров UFC, которые хотят устроить следующий титульный бой между Камару Усманом и Гилбертом Бёрнсом. По его словам, сначала бразилец должен подраться с Леоном Эдвардсом, а уже победитель этой пары может сразиться с чемпионом Усманом.
Это сообщение привело в гнев Али Абдель-Азиза, который является менеджером как Усмана, так и Бёрнса. Функционер убеждён, что своим предложением Хельвани хотел показать свою лояльность к экс-чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору, чья карьера ведётся тем же менеджментом, что и карьера Эдвардса.
«Ничего не имею против Леона Эдвардса, но единственная причина, почему Хельвани так говорит, заключается в том, что у Эдвардса тот же менеджмент, что и у Конора. Он просто хочет показать свою лояльность Конору. Бёрнс – первый претендент на титул, он первый номер рейтинга, и это самое главное.
Бой Камару и Гилберта состоится точно так, как состоится схватка Джастина Гэтжи и Хабиба Нурмагомедова. Но Ариэль не будет допущен на пресс-конференции, он не получит возможности задавать вопросы кому-либо. Теперь это уже личное. ESPN, вы забанены для разговоров с бойцами моего агентства, потому что один из журналистов атакует моих чемпионов. Вам нужно провести немедленное расследование относительно коррупции. Мне нравится ESPN, нравятся их отличные журналисты — Бретт Окамото, Марк Раймонди, Джефф Вагенхайм. У меня нет с ними проблем, но с меня довольно», — написал Абдель-Азиз в «Твиттере».
Прав ли Ариэль Хельвани?
Отвечая на этот вопрос, для начала отметим, что версия Абдель-Азиза кажется немного параноидальной. Всё-таки видеть везде тень Конора Макгрегора немного странно. Во-вторых, давайте порассуждаем, прав ли Хельвани, говоря о возможном противостоянии Бёрнса и Эдвардса.
Ариэль аргументировал свою точку зрения в беседе с Даниэлем Кормье. По его словам, Эдвардс не получил своего шанса только из-за пандемии коронавируса. Напомним, в марте Леон должен был подраться с экс-чемпионом Тайроном Вудли, но схватка сорвалась, а вскоре Вудли подрался уже с Гилбертом Бёрнсом, которому уступил в одну калитку. Именно та победа и дала возможность Гилберту взобраться на первую строчку рейтинга в полусреднем весе и получить статус претендента на титул.
Но как точно отметил Хельвани, на счету бразильца лишь четыре победы подряд в полусреднем весе (шесть всего), в то время как Эдвардс завоевал восемь побед кряду. При этом в последних встречах Леон справился с Дональдом Серроне, Гуннаром Нельсоном и Рафаэлем дос Аньосом. Согласитесь, что Эдвардс, не получивший в силу обстоятельств титульный бой, хотя бы заслужил подраться за статус первого претендента. Так что в словах Хельвани в первую очередь есть логика, а не какой-то непонятный интерес Конора или его менеджмента.
Каковы шансы Абдель-Азиза нейтрализовать ESPN и самого Хельвани?
Ну а теперь самое интересное, насколько реальны шансы Абдель-Азиза реализовать свои угрозы. На наш взгляд они стремятся к нулю. Первая причина этого кроется в том, что ESPN — главный партнёр UFC. Телеканал не так давно заключил с промоушеном гигантский контракт на сумму в $ 1,5 млрд, и вряд ли Дане Уайту нужны хоть какие-то, пусть даже мелкие, конфликты с таким крупным бизнес-партнёром. Тем более он их не допустит из-за стороннего менеджера, пусть даже тот и ведёт карьеры нескольких топ-бойцов. При любых раскладах те не принесут компании сотни миллионов долларов.
Во-вторых, вряд ли те же бойцы захотят не общаться с ведущими журналистами и не получать заслуженное внимание в угоду желаниям своего менеджера. Как-никак задача менеджеров заключается в том, чтобы реализовывать и защищать интересы бойцов, а не наоборот. Вряд ли тот же Гэтжи, который сотрудничает с Абдель-Азизом, воспринял слова Хельвани о Бёрнсе как личную обиду и будет выполнять «хотелки» менеджера в ущерб себе.
Что касается конкретно Хельвани, кажется, что нейтрализовать отдельного журналиста гораздо проще. Но всё-таки США позиционируют себя как страну, которая постоянно продвигает свободу слова и защищает ценность плюрализма. Так что в крайнем случае консервативный Дана Уайт может сыграть даже и на этом, указав место Абдель-Азизу.
Кроме того, не будем забывать, что пишущая братия нередко проявляет солидарность и может встать на защиту авторитетного Хельвани. К примеру, представители прессы могут попробовать сами устроить бойкот бойцам, имеющими связи с Абдель-Азизом. В таком случае клиенты Али уж точно не скажут спасибо своему менеджеру и тот будет припёрт к стенке. Так что глава агентства Dominance пытается ввязаться в войну, которую ему не выиграть. И, скорее всего, вся его затея закончится просто сотрясанием воздуха.
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